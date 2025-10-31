新作スマホRPG『カオスゼロナイトメア』より赤尾ひかる、野村真悠華が参戦！注目ポイントは「アニメーションのクオリティ・戦闘員の個性とトラウマ」／『でんぢゃらすじーさん』の漫画家・曽山一寿へ世界初密着も

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて、2025年10月24日（金）夜9時から夜10時にわたり『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#64を生放送いたしました。今回はゲストに声優の赤尾ひかる、野村真悠華を迎え、注目の新作スマホRPG『カオスゼロナイトメア』（略称「カオゼロ」）特集をお届けしました。

『カオゼロ』は事前登録者数が全世界で200万人を突破し、スマホゲームに革命を起こす究極のアニメーションRPG。星間文明が開かれた時代、大災害「カオス」によってあらゆる星が絶望の大地となった世界を舞台に、希望を取り戻すプロジェクトの一員「ファースト」として「カオス」に挑むストーリーです。そして、任務には個性豊かな戦闘員たちが同行。ゲストの戦闘員レノア役・野村真悠華は「アニメーションのクオリティが高く、番組視聴者さんにもぜひ遊んでもらいたい。キャラクターの表情も魅力的なのでぜひ注目してもらいたい」、レノアについては「クールで冷静ですが、詩を書くのが趣味というロマンチックな一面を持つ、かわいいキャラクター」とコメントしました。戦闘員ベリル役・赤尾ひかるは「ベリルの見た目は幼くて可愛い子ですが、戦いのセンスが抜群で若くして小隊長に任命される頼もしい隊長。軍人風の口調がとても魅力的です」、「キャラの過去に焦点をあてたトラウマストーリーというお話があり、今回はレノアとベリルが初めて出会ったストーリーも読むことできます」と魅力を語りました。

また、MCのハライチ・岩井が実際のバトルを体験すると、スタジオでは「かっこよかった！」「スタイリッシュ！」「戦闘が分かりやすい」など盛り上がりをみせました。さらに、MC・仲村が注目ポイントの「崩壊状態」を実際にプレイ。赤尾ひかるは「崩壊の症状はキャラクターによって様々、過去になにがあったのか、どんな思いで戦闘に参加しているのか。それぞれが抱えるトラウマは物語に深く関わる要素」と紹介しました。

さらに今週は25年近く連載が続く、超人気作品『でんぢゃらすじーさん』の漫画家・曽山一寿先生の世界初密着インタビューもお届け。どのように子ども向けギャグを生み出しているのについて、その秘密に迫りました。曽山先生が影響を受けたものについて伺うと「ドリフターズが大好き、当時は今では考えられないような演出があった。破壊系のオチはドリフに影響を受けたと思う」と語ります。

また、これまでの25年近くで印象的な回については「うんこの回…今だと怖くて描けない」とコメント。セリフがすべて「うんこ」のこの回について、スタジオでは「やばすぎる！」「大胆！」と笑いを呼びました。さらには、曽山先生の言葉のネタ帳披露やネタ作りの覗き見も。漫画家を目指したきっかけについては、「スーパーマリオくん、沢田先生のマンガを小学1年生のときに見て夢中になって、それから自分でも書いてみようと思った」と明かした曽山先生。また、最近衝撃を受けたマンガについては「すごく勉強になったのは、アオアシ」と回答し、「マンガとして読ませる技術が素晴らしい。壁があって、答えがある、この繰り返しが気持ち良い。一度読ませたら読者を逃がさない」と語りました。

ほかにも、ハライチ・岩井勇気の激推し秋アニメをご紹介するなど盛りだくさんの内容でお届けした『SHIBUYA ANIME BASE』#64は現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。

次回は10月31日（金）夜9時より放送の『SHIBUYA ANIME BASE』#65は、秋アニメ『太陽よりも眩しい星』を大特集します。ゲストは同作主演の藤寺実徳。『永久のユウグレ』など新作アニメ情報もお届けします。ぜひご覧ください。

