DOGE DAY 2025 À¤³¦°ìÍÌ¾¤Ê¼Æ¸¤¡ÖDoge¡×¤Î¾ÝÄ§ ¤«¤Ü¤¹¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬30¡óOFF¤Ë¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇKABOSU FAIR¡Ê¤«¤Ü¤¹¥Õ¥§¥¢¡Ë¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§²ÆÌî¡¡¹ä¡¡°Ê²¼KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤¿¼Æ¸¤¤«¤Ü¤¹¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü11·î2Æü(Æü)¤Î¡ÖDOGE DAY¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢KABOSU FAIR¡Ê¤«¤Ü¤¹¥Õ¥§¥¢¡Ë¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ü¤¹¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ¸³¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤«¤Ü¤¹¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤º¤¦¤Ã¤È¤ª¤µ¤ó¤Ý¡£～¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤«¤é¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤Í¡×～¡Ù¤ò¡¢30¡óOFF¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÁÇÅ¨¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤«¤Ü¤¹¤Á¤ã¤ó¤ÏÀéÍÕ¸©º´ÁÒ»Ô¤Ç°é¤Á¤Î¼Æ¸¤¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ßー¥à¡ÖDoge¡Ê¥Éー¥¸¡Ë¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯5·î24Æü¤ËÀÅ¤«¤ËÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà½÷¤¬»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿²¹¤â¤ê¤ä°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤Ëº£¤â¤Ê¤ªÀ¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¤«¤Ü¤¹¤Á¤ã¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤ä¡¢Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ò¼Ì¤·¼è¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ô¤¤¼ç¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ü¤¹¥Þ¥Þ¤¬ÄÖ¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä¤ª¼ê»æ¤¬¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢¤«¤Ü¤¹¤Á¤ã¤ó¤È¤Î15Ç¯´Ö¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÎÆü¤ä¡¢¡ÖÎ¹Î©¤Á¡×¤Î¤È¤¡¢¥Þ¥Þ¤Î¤ªÂ¹¤µ¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ê¤É¡¢¤«¤Ü¤¹¤Á¤ã¤ó¤¬°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æü¡¹¤ò¼ýÏ¿¡£
¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤«¤Ü¤¹¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê°ìºý¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ½ñ¤è¤ê°ìÉô¤ò¾Ò²ð¡Ê(C)kabosumama¡Ë
¤³¤ÎÅÙ¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢¤«¤Ü¤¹¤Á¤ã¤ó¤¬²á¤´¤·¤¿ºÇ¸å¤ÎÆü¡¹¤Þ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æºî¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤¬¤¯¤ì¤¿¹¬¤»¤Êµ²±¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿½¸¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤«¤Ü¤¹¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ãø¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤«¤Ü¤¹¥Þ¥Þ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÇÊÝ°é»Î¤òÌ³¤á¤ëËµ¤é¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¼Æ¸¤¡Ö¤«¤Ü¤¹¤Á¤ã¤ó¡×¤Î»ô¤¤¼ç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ö¥í¥¬ー¤Ç¤¹¡£
Æ°ÊªÊÝ¸î»ÜÀß¤«¤é¤«¤Ü¤¹¤Á¤ã¤ó¤ò°ú¤¼è¤ê¡¢¤½¤Î°¦¤é¤·¤¤Æü¾ï¤ò¥Ö¥í¥°¤äSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2010Ç¯¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤«¤Ü¤¹¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ßー¥à¡ÖDoge¡Ê¥Éー¥¸¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ë³È»¶¡£¤«¤Ü¤¹¥Þ¥Þ¤Î²¹¤«¤¤»ëÅÀ¤ÇÄÖ¤é¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ä¼Ì¿¿¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÌþ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ü¤¹¥Þ¥Þ¤Ï¡¢¤«¤Ü¤¹¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÆü¡¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ°Êª°¦¸î¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍ¥¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë³èÆ°¤Ï¹ñÆâ³°¤ÇÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ È¯Çä³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¤«¤Ü¤¹¤Á¤ã¤ó¤È¡¢¤º¤¦¤Ã¤È¤ª¤µ¤ó¤Ý¡£ ～¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡×¤«¤é¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¤Í¡×¤Þ¤Ç～¡Ù
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë～11·î30Æü(Æü)
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÁá¤á¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Á³Ê¡§1,386±ß ¡¡¢¨1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î30¡óOFF
ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥«¥É¥¹¥È¡Êhttps://store.kadokawa.co.jp/shop/e/eti0629/¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨30¡óOFF¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥É¥¹¥È¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤ª´Ö°ã¤¨¤ÎÌµ¤¤¤è¤¦¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ÅÍÍ¡§¼Ì¿¿½¸ 190mm¡ß148mm¡¿¥Õ¥ë¥«¥éー96¥Úー¥¸