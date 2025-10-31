医療情報誌 月刊『集中』2025年11月号 巻頭インタビュー 磯部 光章・公益財団法人榊原記念財団附属 榊原記念病院 院長／集中OPINION 小長 啓一・元通商産業省 事務次官、弁護士 他
▲月刊『集中』11月号
巻頭インタビュー
磯部 光章 公益財団法人榊原記念財団附属 榊原記念病院 院長
高度な先進的循環器診療を目指す病院改革 ～患者支援の充実で患者満足度も向上～
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2511_KantoInterview.pdf
Art in Hospital
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 芸術や自然に触れられる医療の砦に
第91回「日本の医療の未来を考える会」リポート
職員保護が欠かせぬカスハラ対策 医療と事務対応の切り離しが重要
井上 清成 井上法律事務所 所長、弁護士
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2511_MirainoKai_91.pdf
集中OPINION
小長 啓一
元通商産業省 事務次官、弁護士
田中角栄に学ぶリーダーの４つの力 リスクを負って成長を目指す覚悟を
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2511_ShuchuOPINION.pdf
CONTENTS
政治
・「変われなかった高市自民」がすがる右派ポピュリズム
・石破前政権「最期の悪あがき」
・自民党初の女性総裁 高市早苗新総裁誕生のカラクリ
・厚労省ウォッチング 石破氏の「遺言」――社会保障制度改革は叶うか
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2511_kw211.pdf
・厚労省人事ウォッチング 大臣官房総務課長に旧労働官僚を起用
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2511_kjw97.pdf
・政界サーチ 自公連立崩壊で政界「ガラガラポン」
経済
・2025年の自社株買いが連続して過去最高更新の見込み
社会
・労働安全衛生法が改正され職業安全衛生条約を批准
・未確認情報
政治家の影もちらつく医師仲介ビジネスの闇
筋トレブームの裏に潜む身体変容の代償
医師の世論調査「自民党総裁戦2025について」
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2511_YoronChosa.pdf
連載
・私と医療 林 基弘 東京女子医科大学 脳神経外科学分野 教授、定位放射線治療部門長
・経営に活かす法律の知恵袋 井上 清成 井上法律事務所 所長、弁護士
・浜六郎の臨床副作用ノート 一般社団法人医薬ビジランスセンター（薬のチェック） 代表
・Our recommendation 中国菜 華丘房／鮨一永
・「日本の医療」を展望する世界目線
真野 俊樹 中央大学大学院 教授、多摩大学大学院 特任教授、医師
・私の海外留学見聞録
瀧田 盛仁 医療法人社団鉄医会 ナビタスクリニック立川 院長
・患者のキモチ 医師のココロ
香山 リカ 精神科医、むかわ町国民健康保険穂別診療所 副所長
・立木冬麗の「星の運勢診断」
・ブックレビュー
・「精神医療ダークサイド」最新事情 佐藤 光展 ジャーナリスト
医療情報誌 月刊『集中』とは
病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。
【媒体概要】
媒体名：集中／Medical Confidential
定 価：年ぎめ購読料18,000円（税込1冊1,500円）
判 型：B5判
発売日：毎月末
【定期購読のお申込】
https://www.medical-confidential.com/subscription
【集中出版グループについて】集中出版株式会社：医療情報誌『集中』の発行
月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、
・出版物の企画、制作、コンサルティング
・広告宣伝の企画、広告代理業
・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング
・シンポジウム・セミナーの開催・運営 等
URL： https://www.medical-confidential.com/
・『集中』を応援する医師544人はこちら
https://www.medical-confidential.com/prtimes/2504_544Dr.pdf
集中出版株式会社：「癒しと安らぎの環境」フォーラムの運営
日野原重明先生を名誉会長、岩崎榮先生を会長として建築家の安藤忠雄先生、写真家の稲越功一氏、東京大学の建築学教授の長澤泰先生など20名のメンバーと共に「アートや音楽を取り入れる事で医療施設を癒しと安らぎの環境」になって欲しいと2002年から開始した活動。癒しと安らぎの環境作りに熱心に取り組む医療法人を顕彰するために「癒しと安らぎの環境賞」を創設し、多大な社会貢献をなした医師、医療従事者に対し感謝の意を表し、毎年「医療集中大賞」を顕彰。
University Cambridge Japan Consulting Supervisor：日英医学交流
2018年より英国ケンブリッジ大学との日英医学交流等を開始。「University Cambridge Japan Consulting Supervisor」として、教育プログラムや留学支援等を実施。2022年8月26日、ケンブリッジオフィス開設。
日本オフィス：
東京都港区赤坂3-5-5 ストロング赤坂ビル６F
UKオフィス：
Suite 219 23 King Street Cambridge CB1 1AH UK
First Floor Office, 3 Hornton Place, Kensington, London, W8 4LZ UK