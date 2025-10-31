より地域に密着した企業を目指して「ベイシア」と「三心」パートナーとして活動を開始

株式会社ベイシア

株式会社ベイシア（本社：群馬県前橋市、代表取締役社長：相木孝仁、以下「ベイシア」）と、株式会社三心（本社：岐阜県岐阜市、以下「三心」）は、ベイシアによる三心の発行済全株式の取得について、2025年10月31日をもって株式譲渡手続きが完了したことをお知らせいたします。

これにより、ベイシアと三心は、新たな価値創出に向けて協働するパートナーとして活動を開始いたします。三心の代表取締役社長には、同日付にてベイシアより大澤正樹が就任し、新体制のもとで両社の取り組みを推進してまいります。

「より良い商品をより安く提供したい」という共通の想いを持ち、地域に根ざした活動を展開してきた両社がパートナーとして連携することで、地域の皆様にさらなる満足と豊かな暮らしをお届けしてまいります。両社がこれまで培ってきた地域との信頼関係や、それぞれの強みを掛け合わせることで、地域課題の解決や新たな価値の創出につなげていきます。

今後は、地域に寄り添った店舗づくりを進め、魅力ある商品やサービスの提供を通じて、地域の活性化と持続的な発展に貢献してまいります。企業の枠を超えた連携により、地域社会とともに歩みながら、より豊かな暮らしの実現を目指していきます。

＜株式会社三心 概要＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/69349/table/422_1_e68b1ca1c16eca2201a167c0a80e7946.jpg?v=202511010529 ]

＜株式会社ベイシア 概要＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/69349/table/422_2_d381619f497b7814071986462b5abe5d.jpg?v=202511010529 ]