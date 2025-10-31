【軽キャンピングカーで電力の不安を解消】ネクストキャンパー「安心バッテリーキャンペーン」開始！

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ)は、軽キャンピングカーキット「ネクストキャンパー」において、2025年11月1日（土）～12月26日（金）までの期間限定で「安心バッテリーキャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンでは、ネクストキャンパーの「プレミアムキット」または「リミテッドキット」をご成約いただいたお客様に、通常、オプションとして用意しているサブバッテリーの増設を無料でプレゼントいたします。

車中泊やアウトドアでの電力不足に不安を感じている方にとって、非常に実用的でお得な内容となっています。

近年、軽キャンピングカーは「手軽に始められる車中泊スタイル」として注目を集めており、ネクストキャンパーは軽自動車ベースながら快適な居住空間と本格的な装備を備え、初心者からベテランまで幅広く支持されています。

今回実施するキャンペーンでの特典のサブバッテリー増設は、電気毛布、電気ポット、スマートフォンの充電など、これからの寒い季節や連泊時に電力を多く使うシーンでも安心して車中泊を楽しめます。

また、災害時の非常用電源としてキャンピングカーを活用したいというニーズも高まっており、サブバッテリーの増設は「もしもの備え」としても大きな安心材料となります。

今回の「安心バッテリーキャンペーン」では、そうしたニーズにお応えし、追加費用なしでサブバッテリーを増設できる貴重な機会をご提供いたします。

■キャンペーン概要

対象商品のプレミアムキットとリミテッドキットの内装

キャンペーン名：安心バッテリーキャンペーン

実 施 期 間：2025年11月1日（土）～12月26日（金）

対 象 商 品：ネクストキャンパーキット「プレミアムキット」および「リミテッドキット」

対 象 条 件：上記キットをご成約いただいたお客様（新規購入に限る）

特 典 内 容：サブバッテリー1台分の増設をプレゼント ※\63,800（取付費・加工込）相当

＜申し込み方法＞

・ブレイズでお申込みの場合：お問い合わせフォーム（ https://nextcamper.jp/contact/ (https://nextcamper.jp/contact/)）またはお電話（052-414-5527）よりお問い合わせください。

・販売店でお申込みの場合：各販売店へお問い合わせください。

販売店一覧ページはこちら：https://nextcamper.jp/partners/

＜注意事項＞

他キャンペーンとの併用はできません。

ネクストキャンパーとは？

NEXT CAMPER(ネクストキャンパー)は、デザイン性・機能・品質の全てにこだわった軽キャンピングカーキットです。

ACTIVE（アクティブ）

シンクを残して最大限のスペースを確保した標準キット。 初心者の方からカスタム好きの上級者まで、様々な使い方ができます。

LIMITED（リミテッド）

強力な電装品はそのままに、ゆったり空間を確保。キャンプスタイルに合わせられるよう、リミテッド仕様をご用意しました。

PREMIUM（プレミアム）

電装・内装・シンクが揃った完璧な装備で、 最上級の空間を演出。特別なキャンピングカーをお求めの方へ。

ネクストキャンパーは、軽自動車の利便性と本格的なキャンピング装備を両立し、車中泊やアウトドア、災害時の備えとしても活躍する一台です。

対応車種は、【スズキ】エブリイバン、【ダイハツ】アトレーバン、ハイゼットバンをはじめ、OEM車両である【トヨタ】ピクシスバン、【日産】クリッパーバン、【スバル】サンバーバンにも取り付け可能。

新車・新古車・中古車のいずれにも対応しており、車両持ち込みでの取り付けも可能です。最短1か月で納車対応が可能なため、スピーディーにキャンピングカーライフを始めたい方にもおすすめです。

＜特徴＞

・日本の職人の手で作り上げた高品質の家具やベッドマット

・180°回転するシンクや1.5m伸縮式シャワーで車外でも快適

・2000Wインバーター搭載でさまざまな家電製品が使用可能

■キット価格

ネクストキャンパーキットは、492,800円（税込）～（仕様により異なります）。

車両の状態やご希望に応じて、最適なプランをご提案いたします。

■導入をご検討中の方へ

車両の年式・グレード・カラー・ご予算など、お客様のご希望に合わせたご提案が可能です。

「車両を持っているけど取り付けできる？」「これから車両を探したい」など、どんなご相談でもお気軽にお問い合わせください。

▶ ネクストキャンパー公式サイト：https://nextcamper.jp/

▶ ネクストキャンパー公式インスタグラム：https://www.instagram.com/next.camper?igsh=MTB3dzRrZHU5bTYyOQ==

株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

TEL ：052-414-5527

MAIL：center@blaze-inc.co.jp

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売