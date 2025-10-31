honeybee CAFE 2025 Autumnの事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード



株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2025年10月31日(金)よりhoneybee CAFE 2025 Autumnの事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。

東京・大阪にて開催しておりましたhoneybee CAFE 2025 Autumnの商品をTHEキャラ通販サイトにて10月31日(金)18：00より注文受付開始いたします！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4299

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2025年10月31日(金)18:00～11月13日(木)23:59

【発送予定日】

・2026年1月下旬～2月中旬以降順次発送



【製品情報】

Starry☆Sky

キャラコレクションカード(ランダム) CAFE ver.

価格：440円（税込）

種類数：全17種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

キラキラカンバッジ(ランダム)CAFE ver.

価格：660円（税込）

種類数：全13種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

スタンド付きアクリルキーホルダーCAFE ver.

価格：各770円（税込）

種類数：全13種

ダイカットアクリルブロックCAFE ver.

価格：各1,650円（税込）

※四季のみ880円（税込）

種類数：全5種

アクリルフィギュア CAFE ver.

価格：各2,420円（税込）

種類数：全4種

DYNAMIC CHORD

キャラコレクションカード(ランダム) CAFE ver.

価格：440円（税込）

種類数：全16種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

キラキラカンバッジ(ランダム)CAFE ver.

価格：660円（税込）

種類数：全16種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

スチルアクリルスタンド(ランダム)CAFE ver.

価格：990円（税込）

種類数：全16種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ダイカットアクリルブロックCAFE ver.

価格：各880円（税込）

種類数：全20種

アクリルカードホルダー CAFE ver.

価格：各1,430円（税込）

種類数：全4種

Blackish House

キラキラカンバッジ(ランダム)CAFE ver.

価格：660円（税込）

種類数：全10種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

スチルアクリルスタンド(ランダム)CAFE ver.

価格：990円（税込）

種類数：全8種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ダイカットアクリルブロックCAFE ver.

価格：各880円（税込）

種類数：全10種

アクリルカードホルダー CAFE ver.

価格：1,430円（税込）

種類数：全1種

あやかしごはん

キラキラカンバッジ(ランダム)CAFE ver.

価格：660円（税込）

種類数：全15種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

スチルアクリルスタンド(ランダム)CAFE ver.

価格：990円（税込）

種類数：全10種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ダイカットアクリルブロックCAFE ver.

価格：各880円（税込）

種類数：全6種

オーロラミニアクリルアートCAFE ver.

価格：各3,300円（税込）

種類数：全2種

死神彼氏シリーズ

キラキラカンバッジ(ランダム)CAFE ver.

価格：660円（税込）

種類数：全8種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

スチルアクリルスタンド(ランダム)CAFE ver.

価格：990円（税込）

種類数：全10種

※ブラインド仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ダイカットアクリルブロックCAFE ver.

価格：各880円（税込）

種類数：全8種

オーロラミニアクリルアートCAFE ver.

価格：各3,300円（税込）

種類数：全2種

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4299

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2025年10月31日(金)18:00～11月13日(木)23:59

【発送予定日】

・2026年1月下旬～2月中旬以降順次発送



【権利表記】

(C)arithmetic



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売