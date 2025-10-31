【ＢＳ日テレ】目黒　元フレンチ料理人の創作和食至高の土鍋ご飯

株式会社ＢＳ日本

マキタスポーツが知られざる名店を歩いて訪れる「ロビンソン酒場漂流記」

どの駅からも遠く「なぜこんな場所に!?」と思わずにはいられない不思議な立地に現れる“ロビンソン酒場”を求め、マキタスポーツがさま酔い、足で探すグルメ漂流ドキュメント。

１１月１日（土）よる１０時放送の舞台は、JR山手線・目黒駅。

そこからマキタスポーツが向かうのは、駅から徒歩約１７分の場所にある「肉和創菜 道」。

目黒駅から山手通りの先へ向かう途中、マキタがビジュアル系ロックバンドの時代に何度も来たという思い出のライブハウスを発見。懐かしい気持ちを胸に歩き進めていくと、辺りは高級住宅街になり、今回のロビンソン酒場に到着。高級感ある外観に「会員制？」と疑うマキタ。

入店してまず竹鶴ピュアモルトのソーダ割りを注文。それに合わせて注文したのは、天然の尺真鯵。三種類をブレンドした刺身用の塩と、いろいろな柑橘をブレンドしたポン酢でいただく。

続いて、こだわりの自家製タレで漬け込んだ秋鮭のイクラ白醤油漬け、天然生本鮪を注文。超辛口の日本酒との相性は抜群だ。

さつま芋の温かいポタージュは、旬の紅はるかを使い、泡立てた牛乳でカプチーノ仕立てになっており見た目もオシャレ。濃厚なめらかなポタージュは、まさかの日本酒にも合う!?

美笑牛フィレ炙り焼きは、仔牛の骨やスジ肉、香味野菜などを煮込んだフォン・ド・ヴォーを使ったソースと、14種類をブレンドした七味と合わせていただく。「すごいこれ…」とマキタも感動しきりだ。

シメに注文した、マキタ大絶賛の国産鰹節とパルミジャーノチーズの土鍋ご飯。気になるその味とは？

［タイトル］ ロビンソン酒場漂流記

［放送日時］ 毎週土曜よる10時放送

［放送局］ ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

［出演者］ マキタスポーツ

［原案］ 加藤ジャンプ「ロビンソン酒場漂流記」（新潮新書刊）

https://kangaeruhito.jp/articlecat/sarp

［クレジット］(C)ＢＳ日テレ

https://x.com/bs4_robinson

https://www.youtube.com/channel/UCtErHajgB3HzdPvjsVlViSA

［番組概要］

あなたの街にもあるかもしれない「ロビンソン酒場」を求めて…

駅近の繁華街からはずいぶんと離れているのに愛され続ける酒場がある。

そんな酒場を、孤島で生き延びたロビンソン・クルーソーに

重ね合わせて生まれた言葉が「ロビンソン酒場」。

人を導く灯台のような、孤高の店の秘密を解き明かすと、

そこにまつわる人々の物語がみえてくる。

店の扉を恐るおそる開けて入ってくる”さま酔い”人にマキタスポーツ。

「初めてなんですけどいいですか？」

さて今夜は、どんな冒険が待っているのだろうか？

Webマガジン「考える人」（新潮社）でレギュラー連載中のコラム「ロビンソン酒場漂流記」（原案・加藤ジャンプ）を実写化。

どの駅から歩いても遠く「どうしてこの場所でお店を？」という立地に忽然と現れる「ロビンソン酒場」を求め、マキタスポーツが歩いて探していく。

時に寄り道をしながら、漂流した先に辿り着いた「ロビンソン酒場」。

常連で賑わう空気感に、少しそわそわしつつ、店の物語に耳を傾けながら、絶品の酒の肴を至極の一杯とともに味わう。

