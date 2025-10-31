AWA UPSTREAM 2025 AUTUMN UP-Tコラボショップオープン！

丸井織物株式会社

AWA株式会社が主催する音楽イベント「AWA UPSTREAM 2025 AUTUMN」と、オリジナルグッズ作成プラットフォーム「UP-T（アップティー）」のコラボレーションが決定いたしました。今回のコラボレーションでは、バーチャルアーティストユニット「えのぐ」の鈴木あんずが手がけた特別アイテムがラインアップいたします。

本コラボレーションでは、イベント開催の記念としてはもちろん、ファンには見逃せない限定アイテムとなっております。

また、ここでしか入手できないコラボグッズは、イベントの思い出をより特別なものにする“記念アイテム”として最適です。ぜひこの機会にお求めください。

特設サイト：https://up-t.jp/collabo/awa-uostream

【販売アイテム紹介】

アーティストとファン、互いの想いと熱狂が渦巻き、 世界中に広がっていくカルチャーを目指した ライブイベント『AWA UPSTREAM 2025 AUTUMN』 今回は“Curated Edtion”と題して、 えのぐをキュレーターにむかえた特別公演！ えのぐが今気になるアーティストや コラボしてみたいアーティストが出演します。 アーティストの出演時間も大幅にUP！ また、えのぐとオンラインでミート&グリートしながら、 実物のサインがもらえるスペシャルイベントも実施。

【UP-Tとは？】

“みんなが違うから世界は楽しい”をコンセプトに、Tシャツをはじめパーカー、スマホケース、ネイル、のぼり旗など1500種類以上のアイテムを取りそろえたオリジナルグッズ作成のオンデマンドサービス。

創業80年を超える老舗メーカーによる高品質＆短納期（最短3日でお届け）を実現し、在庫を持たずにマーケットで販売することも可能な画期的サービスです。

「UP-T（アップティー）」

URL：https://up-t.jp

取り扱いアイテム：Tシャツ、スマホケース、文房具、のぼり旗他（毎月2アイテムずつ追加！）

価格：Tシャツ1枚1,100円（税込み）から ※プリント代込み、100枚以上まとめて割適用