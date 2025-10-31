『ねずみの初恋』新作グッズが発売決定！ 原作カラーイラストや作中カットを使用したアイテムがラインナップ
『ねずみの初恋』の新作グッズが発売決定！ 2025年10月31日(金)から「eeo Store online」で通販が、12月13日(土)からeeo Store 池袋本店で店頭販売がスタートします。
「週刊ヤングマガジン」（講談社）で好評連載中、大瀬戸陸先生が手掛ける『ねずみの初恋』は、残酷でありながらも、淡く儚い恋模様と心に響くストーリーが多くの読者を魅了している作品です。
今回の新作グッズには、作中の印象的なシーンやカラーイラストなどの原作イラストを使用。心を揺さぶる魅力的な新作グッズを、特典情報とあわせてご紹介します！
▼通販でのご注文はこちらから！▼
eeo Store onlineへ
https://eeo.today/store/101/title/7230?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1005(https://eeo.today/store/101/title/7230?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1005)
【販売情報（通販／店舗）】
＜通販＞
■販売開始日：2025年10月31日(金)～
■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/7230?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1005)
＜店舗＞
■販売開始日：2025年12月13日(土)～
■販売場所：eeo Store 池袋本店
※同期間中も通販でのお取り扱いあり。
＜店頭受取予約＞
■受付期間：2025年10月31日(月)～11月6日(木)
■受付場所：通販サイト「eeo Store online」
※予約商品をeeo Store 池袋本店にて、発売日（12月13日）以降お好きなタイミングでお受取りいただけます。
原作イラストを使用した5アイテム25種の新作グッズが登場！
【グッズ一覧】
・缶バッジ（全8種）※ブラインド商品
・アクリルカード（全8種）※ブラインド商品
・アクリルスタンドプレート（全3種）
・REPLICA GENGA 3枚セット（全1種）
・アクリルスタンド（全5種）
※ブラインド商品については、ランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートセットの2種類から購入方法をお選びいただけます。
通販も対象！ 購入特典は限定ポストカード（全2種）
『ねずみの初恋』の新商品のみを１会計2,200円（税込）お買い上げごとに、特典ポストカード（全2種）をランダムで1枚プレゼント。新作グッズとあわせて、特典もぜひゲットしてみてください！
缶バッジ（全8種）※ブラインド商品
大きさおよそ5.7cmの缶バッジは、カラーイラストと作中カットを使用した2パターンをご用意。お顔がアップでデザインされているので、ねずみたちの表情をじっくり楽しむことができます！
▼通販でのご注文はこちらから！▼
eeo Store onlineへ
https://eeo.today/store/101/title/7230?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1005(https://eeo.today/store/101/title/7230?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1005)
アクリルカード（全8種）※ブラインド商品
およそ7cm×9cmのアクリルカードには、作中の印象的なカットを淡いカラーでデザイン。手のひらに収まる大きさで、持ち歩きにもぴったり♪
アクリルスタンドプレート（全3種）
※画像は一例です。
大きさおよそ12cm×12cm以内（組み立て前）のアクリルスタンドプレート。原作コマが描かれたパーツと作品のロゴ＆セリフパーツを台座に差し込んで完成させる、組み立てタイプのアイテムです！
REPLICA GENGA 3枚セット（全1種）
B4サイズ（およそ26cm×36cm）の複製原画セットは、迫力あるサイズでイラストを味わえる満足度抜群のアイテム。額縁に入れてお部屋に飾れば、眺めるたびに胸が高鳴るはず！
アクリルスタンド（全5種）
※画像は一例です。
縦横最大15cmのアクリルスタンドには、コミックスの表紙イラストを使用。ラックやテーブルに置いて、大瀬戸陸先生の美麗なカラーイラストをたっぷりとご堪能ください！
▼通販でのご注文はこちらから！▼
eeo Store onlineへ
https://eeo.today/store/101/title/7230?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1005(https://eeo.today/store/101/title/7230?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1005)
(C)大瀬戸 陸／講談社
株式会社A3
【会社概要】
社名：株式会社A3（エースリー）
設立：2012年9月27日
所在地：東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F
代表者：代表取締役 小澤隆史
HP：https://athree3.com/
お問い合わせ先：https://athree3.com/contact/
【事業内容】
IPリアルプラットフォーム事業
【各公式サイトURL】
eeo Store：https://eeo.today/store/101/
eeo Media：https://eeo.today/media/
eeo Stage：https://eeo.today/stage/
推し活最新情報（OSHI＋）：https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus