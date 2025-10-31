『ねずみの初恋』新作グッズが発売決定！　原作カラーイラストや作中カットを使用したアイテムがラインナップ

株式会社Ａ３

『ねずみの初恋』の新作グッズが発売決定！ 2025年10月31日(金)から「eeo Store online」で通販が、12月13日(土)からeeo Store 池袋本店で店頭販売がスタートします。

「週刊ヤングマガジン」（講談社）で好評連載中、大瀬戸陸先生が手掛ける『ねずみの初恋』は、残酷でありながらも、淡く儚い恋模様と心に響くストーリーが多くの読者を魅了している作品です。

今回の新作グッズには、作中の印象的なシーンやカラーイラストなどの原作イラストを使用。心を揺さぶる魅力的な新作グッズを、特典情報とあわせてご紹介します！

【販売情報（通販／店舗）】

＜通販＞

■販売開始日：2025年10月31日(金)～

■販売場所：通販サイト「eeo Store online」(https://eeo.today/store/101/title/7230?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt1005)

＜店舗＞

■販売開始日：2025年12月13日(土)～

■販売場所：eeo Store 池袋本店

※同期間中も通販でのお取り扱いあり。

＜店頭受取予約＞

■受付期間：2025年10月31日(月)～11月6日(木)

■受付場所：通販サイト「eeo Store online」

※予約商品をeeo Store 池袋本店にて、発売日（12月13日）以降お好きなタイミングでお受取りいただけます。

原作イラストを使用した5アイテム25種の新作グッズが登場！

【グッズ一覧】

・缶バッジ（全8種）※ブラインド商品

・アクリルカード（全8種）※ブラインド商品

・アクリルスタンドプレート（全3種）

・REPLICA GENGA 3枚セット（全1種）

・アクリルスタンド（全5種）

※ブラインド商品については、ランダムで1種が当たる単品と、全種がそろうコンプリートセットの2種類から購入方法をお選びいただけます。

通販も対象！ 購入特典は限定ポストカード（全2種）

『ねずみの初恋』の新商品のみを１会計2,200円（税込）お買い上げごとに、特典ポストカード（全2種）をランダムで1枚プレゼント。新作グッズとあわせて、特典もぜひゲットしてみてください！

缶バッジ（全8種）※ブラインド商品

大きさおよそ5.7cmの缶バッジは、カラーイラストと作中カットを使用した2パターンをご用意。お顔がアップでデザインされているので、ねずみたちの表情をじっくり楽しむことができます！

アクリルカード（全8種）※ブラインド商品

およそ7cm×9cmのアクリルカードには、作中の印象的なカットを淡いカラーでデザイン。手のひらに収まる大きさで、持ち歩きにもぴったり♪

アクリルスタンドプレート（全3種）

※画像は一例です。

大きさおよそ12cm×12cm以内（組み立て前）のアクリルスタンドプレート。原作コマが描かれたパーツと作品のロゴ＆セリフパーツを台座に差し込んで完成させる、組み立てタイプのアイテムです！

REPLICA GENGA 3枚セット（全1種）

B4サイズ（およそ26cm×36cm）の複製原画セットは、迫力あるサイズでイラストを味わえる満足度抜群のアイテム。額縁に入れてお部屋に飾れば、眺めるたびに胸が高鳴るはず！

アクリルスタンド（全5種）

※画像は一例です。

縦横最大15cmのアクリルスタンドには、コミックスの表紙イラストを使用。ラックやテーブルに置いて、大瀬戸陸先生の美麗なカラーイラストをたっぷりとご堪能ください！

