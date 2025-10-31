ＳＴＯＲＩＥＳ～歌に刻まれし物語～ 「大友康平」　ついにTV初放送！《大友康平からメッセージ動画＆番組画像初解禁！》

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する日本初の映画専門チャンネル「BS10スターチャンネル」が、1986年の開局から来年40周年に向けて、洋画作品に加えて新たに日本映画と音楽コンテンツを充実させた総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」にチャンネル名を変更し生まれ変わりました！今回のリニューアルでは、「今日もいい映画、今日もいい音楽」を新たなキャッチコピーに、他では見られないプレミアムな映画・音楽コンテンツをお届けします。

新たな「BS１０プレミアム」では、アーティストの音楽人生と楽曲を、人生折れ線グラフで紹介し、楽曲の生歌をお届けする音楽番組『ＳＴＯＲＩＥＳ～歌に刻まれし物語～』の放送がスタート！第二回のゲストには、アーティストの大友康平が登場！インタビューで大友の音楽人生を振り返りながら、名曲の数々を披露いたします！

TV初放送を記念して、大友康平本人からコメント動画が到着！「なんでこんなに（収録が）長いんだろう？（笑）」と長時間に及んだ収録にツッコミを入れつつ「ためになる話、感心する話、バカ話、どうでもいい話、大友康平とHOUND DOGの歴史を見事に貫いた歴史的大作に仕上がってる」と番組の出来に自信を見せる。「見どころ満載！」と本人お墨付きの大友康平・HOUND DOGを徹底的に探究した『ＳＴＯＲＩＥＳ～歌に刻まれし物語～』にご期待ください！

ＳＴＯＲＩＥＳ～歌に刻まれし物語～ 「大友康平」／大友康平 ライブ関連番組

放送日時：11月9日(日)よる6:00／11月22日(土)午前10:00 ほか

(C) iehok放送日時：[＃１]11月1日(土)よる6:00／11月4日(火)午前11:00[＃２]11月8日(土)よる6:00／11月11日(火)午前11:00

アーティストの音楽人生と楽曲を、人生折れ線グラフで紹介。インタビューとともに、アーティストがそこで語られた楽曲の生歌を披露する音楽番組。第2回のアーティストは大友康平。インタビューで大友の音楽人生を振り返りながら、名曲の数々を披露する。

BS１０プレミアムにてアーティスト・大友康平のライブが続々登場！

(C)2025 黒フェス実行委員会『黒フェス2025 ～白黒歌合戦』放送日時：11月9日(日)よる6:00／11月22日(土)午前10:00他

2025年9月6日に東京の豊洲ＰＩＴで開催された松崎しげる主催の音楽の祭典。「白黒歌合戦」がテーマで、松崎しげるをはじめ、出演したももいろクローバーＺ、大友康平、加藤登紀子、など白黒チームに分かれて激突。ジャンルを超えた豪華共演による一日限りの熱いステージを独占放送。

『ＨＯＵＮＤ ＤＯＧ ＬＩＶＥ Ａｕｔｕｍｎ Ｓｐｅｃｉａｌ 僕の歌は、君の歌～K’s Selection 2025～』

放送日時：11月1日(土)午前10:00

『ＨＯＵＮＤ ＤＯＧ 45ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ Ｌｉｖｅ 2025 King of Rock’n Roll Show』

放送日時：11月12日(水)午前10:00