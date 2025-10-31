『攻殻機動隊』より、原作「草薙素子」の決定版フィギュアが登場。単行本第1巻の表紙イラストをベースに、立体ならではのアレンジを加えて立体化。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「マックスファクトリー」より、『攻殻機動隊(原作) 草薙素子 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。

■攻殻機動隊(原作) 草薙素子 1/7スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：29,800円(税込)

□発売日：2026年10月予定

□ブランド：マックスファクトリー

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約300mm

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：智恵理(マックスファクトリー)

彩色：彩部一路

漫画『攻殻機動隊』より、草薙素子がスケールフィギュアとなって登場。

単行本第1巻の表紙イラストをベースに、立体ならではのアレンジを加えて立体化。フォトフレームのように立てかけて飾れる特別な仕様となっています。

80年代より活躍している原型師「智恵理」が当時の空気感を込めて造形した本商品。

髪とブーツには、光学迷彩をイメージしたオーロラメッキ加工を施し、見る角度によって表情が変化します。

ボディスーツとメカパーツの質感のコントラストも見どころのひとつ。コード類には実際のコードを使用。台座には金属を使用しリアリティを追求しました。

攻殻機動隊ファン必見の逸品。

※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

(C)士郎正宗／講談社

【店舗情報】

