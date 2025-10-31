『攻殻機動隊』より、原作「草薙素子」の決定版フィギュアが登場。単行本第1巻の表紙イラストをベースに、立体ならではのアレンジを加えて立体化。

写真拡大 (全15枚)

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「マックスファクトリー」より、『攻殻機動隊(原作) 草薙素子 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●攻殻機動隊(原作) 草薙素子 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-193055&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■攻殻機動隊(原作) 草薙素子 1/7スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：29,800円(税込)


□発売日：2026年10月予定


□ブランド：マックスファクトリー


【スケール】1/7


【サイズ】全高：約300mm


【素材】プラスチック



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・専用台座



原型制作：智恵理(マックスファクトリー)


彩色：彩部一路























漫画『攻殻機動隊』より、草薙素子がスケールフィギュアとなって登場。


単行本第1巻の表紙イラストをベースに、立体ならではのアレンジを加えて立体化。フォトフレームのように立てかけて飾れる特別な仕様となっています。



80年代より活躍している原型師「智恵理」が当時の空気感を込めて造形した本商品。


髪とブーツには、光学迷彩をイメージしたオーロラメッキ加工を施し、見る角度によって表情が変化します。


ボディスーツとメカパーツの質感のコントラストも見どころのひとつ。コード類には実際のコードを使用。台座には金属を使用しリアリティを追求しました。



攻殻機動隊ファン必見の逸品。



※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。


※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



製品ページはこちら：


●攻殻機動隊(原作) 草薙素子 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-193055&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



(C)士郎正宗／講談社



【店舗情報】


■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)