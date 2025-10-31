『攻殻機動隊』より、原作「草薙素子」の決定版フィギュアが登場。単行本第1巻の表紙イラストをベースに、立体ならではのアレンジを加えて立体化。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「マックスファクトリー」より、『攻殻機動隊(原作) 草薙素子 1/7スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●攻殻機動隊(原作) 草薙素子 1/7スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-193055&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■攻殻機動隊(原作) 草薙素子 1/7スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：29,800円(税込)
□発売日：2026年10月予定
□ブランド：マックスファクトリー
【スケール】1/7
【サイズ】全高：約300mm
【素材】プラスチック
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・専用台座
原型制作：智恵理(マックスファクトリー)
彩色：彩部一路
漫画『攻殻機動隊』より、草薙素子がスケールフィギュアとなって登場。
単行本第1巻の表紙イラストをベースに、立体ならではのアレンジを加えて立体化。フォトフレームのように立てかけて飾れる特別な仕様となっています。
80年代より活躍している原型師「智恵理」が当時の空気感を込めて造形した本商品。
髪とブーツには、光学迷彩をイメージしたオーロラメッキ加工を施し、見る角度によって表情が変化します。
ボディスーツとメカパーツの質感のコントラストも見どころのひとつ。コード類には実際のコードを使用。台座には金属を使用しリアリティを追求しました。
攻殻機動隊ファン必見の逸品。
※製品は自立しません。付属の台座を使用してください。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
(C)士郎正宗／講談社
【店舗情報】
