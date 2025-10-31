DMM GAMES『あやかしランブル！』にて、新たに期間限定「★5 エンプーサ」「★5 マカラ」が登場！さらにイベント限定装備が手に入る降魔の戦場イベントも開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、あやかし美少女たちと冒険する、迎撃型爽快スキルバトルRPG『あやかしランブル！』（https://ayarabu.jp/）は、10月31日に、新たに「★5 エンプーサ」「★5 マカラ」を追加したことを発表しました。

■■■新たな式神登場！新式神ピックアップ召喚 開催！■■■

新たな期間限定式神が登場しました！

さらに新式神ピックアップ召喚を期間限定で開催いたします！

奥義とBurstで徐々に強くなっていく！

長期戦で破壊的なダメージを与える火通攻アタッカー！

★5 [陰歩みし淫魔] エンプーサ

◆開催期間◆

2025年10月31日 メンテナンス終了後 ～ 2025年11月19日 メンテナンス開始まで

■■■宿曜十二宮召喚 開催！■■■

宿曜十二宮から新たにマカラが登場です！

敵から受けた光属性ダメージをBurst時に20万倍にしてお返し！？

味方へのダメージも代わりに受けてくれる！

宇宙レベルの闇スキルタンク！

★5 [宇宙的企画者] マカラ

さらにピックアップ召喚を期間限定で開催いたします！

◆開催期間◆

2025年10月31日 メンテナンス終了後 ～ 2025年11月19日 メンテナンス開始まで



■■■降魔の戦場「VS 金綱邪鬼 天屠羅」 開催！■■■

降魔の戦場「VS 金綱邪鬼 天屠羅」を開催いたします！

イベントアイテム「降魔の勾玉」をGETして、専用商店でしか手に入らない豪華報酬と交換しましょう！

◆限定装備◆

★5武器 紫巌の衛鎧

◆イベント開催期間◆

2025年10月31日 メンテナンス終了後 ～ 2025年11月19日 メンテナンス開始まで

◆商店交換期間◆

2025年10月31日 メンテナンス終了後 ～ 2025年11月26日 11:59 まで

■■■降魔の戦場攻略応援ログインボーナス開催中！■■■

期間中、7日間ログインすることで、英気の霊薬や10連召喚券をGETできます！

ぜひ、お見逃しなく！！

◆開催期間◆

2025年10月31日 メンテナンス終了後 ～ 2025年11月19日 メンテナンス開始まで

※各詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください

※各期間は変更される場合がございます



▼『あやかしランブル！』公式Xアカウント

https://x.com/ayarabu_info

▼公式ウェブサイト

https://ayarabu.jp/

▼PC版ページ

http://games.dmm.com/detail/ayarabu/

▼製品概要

タイトル：『あやかしランブル！』

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play

販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）

権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。