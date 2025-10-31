DMM GAMES『あやかしランブル！』にて、新たに期間限定「★5 エンプーサ」「★5 マカラ」が登場！さらにイベント限定装備が手に入る降魔の戦場イベントも開催！

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、あやかし美少女たちと冒険する、迎撃型爽快スキルバトルRPG『あやかしランブル！』（https://ayarabu.jp/）は、10月31日に、新たに「★5 エンプーサ」「★5 マカラ」を追加したことを発表しました。




■■■新たな式神登場！新式神ピックアップ召喚 開催！■■■




新たな期間限定式神が登場しました！


さらに新式神ピックアップ召喚を期間限定で開催いたします！




奥義とBurstで徐々に強くなっていく！


長期戦で破壊的なダメージを与える火通攻アタッカー！


★5 [陰歩みし淫魔] エンプーサ




◆開催期間◆



2025年10月31日 メンテナンス終了後 ～ 2025年11月19日 メンテナンス開始まで





■■■宿曜十二宮召喚 開催！■■■




宿曜十二宮から新たにマカラが登場です！




敵から受けた光属性ダメージをBurst時に20万倍にしてお返し！？


味方へのダメージも代わりに受けてくれる！


宇宙レベルの闇スキルタンク！


★5 [宇宙的企画者] マカラ




さらにピックアップ召喚を期間限定で開催いたします！




◆開催期間◆


2025年10月31日 メンテナンス終了後 ～ 2025年11月19日 メンテナンス開始まで





■■■降魔の戦場「VS 金綱邪鬼 天屠羅」 開催！■■■




降魔の戦場「VS 金綱邪鬼 天屠羅」を開催いたします！




イベントアイテム「降魔の勾玉」をGETして、専用商店でしか手に入らない豪華報酬と交換しましょう！




◆限定装備◆


★5武器 紫巌の衛鎧




◆イベント開催期間◆


2025年10月31日 メンテナンス終了後 ～ 2025年11月19日 メンテナンス開始まで




◆商店交換期間◆


2025年10月31日 メンテナンス終了後 ～ 2025年11月26日 11:59 まで




■■■降魔の戦場攻略応援ログインボーナス開催中！■■■




期間中、7日間ログインすることで、英気の霊薬や10連召喚券をGETできます！


ぜひ、お見逃しなく！！




◆開催期間◆


2025年10月31日 メンテナンス終了後 ～ 2025年11月19日 メンテナンス開始まで




※各詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください


※各期間は変更される場合がございます



▼『あやかしランブル！』公式Xアカウント


https://x.com/ayarabu_info




▼公式ウェブサイト


https://ayarabu.jp/




▼PC版ページ


http://games.dmm.com/detail/ayarabu/




▼製品概要


タイトル：『あやかしランブル！』


プラットフォーム：PC（ブラウザ版）／App Store／Google Play


販売価格：基本無料（ゲーム内課金あり）


権利表記：(C)2019 EXNOA LLC / テクロス




▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)




