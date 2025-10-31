DMM GAMES『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』が2周年！最大200連分のガチャチケットがもらえる！「2ndアニバーサリーキャンペーン」&新登場のメモリーが獲得できるイベント開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて、「クリエイティブチーム くまさん」第4弾作品となる『ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-』（以下、『ガールズクリエイション』）にて、新たなキャンペーンとゲーム内イベントの開催およびピックアップガチャの開催をお知らせいたします。

■「2ndアニバーサリーキャンペーン」開催！

開催期間：2025年10月31日(金) 16:00～

サービス開始から2周年を記念したキャンペーンを開催いたしました。

最大200連分のガチャチケットがもらえるログインボーナスや、記念メモリーが獲得できるミッション、

★5確率2倍の復刻ガチャ等を実施しております。

■イベント「貴方に捧げる色彩を」開催！

開催期間：2025年10月31日(金) 16:00～2025年11月13日(木) 12:59

イベント「貴方に捧げる色彩を」を開催いたしました。

期間中解放されるイベント限定ステージをクリアするとイベント専用アイテムを獲得できます。

獲得したイベント専用アイテムは、本イベントのボックスガチャにて使用することで様々な報酬を獲得することができます。

また、特定のバトルステージをクリアしてもらえる「ストーリーキー【貴方に捧げる色彩を】」で、イベントストーリーを解放していきましょう！

＜イベントの目玉報酬「メモリー」＞

イベントの目玉報酬として、メモリー「因縁を愛と絆で呑み込んで」を獲得することができます。

メモリーは強化段階があり、同じメモリーを獲得することで強化段階をアップできます。

同メモリー4つすべてを獲得し、強化段階MAXまで強化しましょう！

＜イベントあらすじ＞

年に一度の祭りが迫るある日。美術館に

舞い込んだ、さる大貴族からの依頼。それは

ふたりの天才による前代未聞の合作だった！

■「貴方に捧げる色彩をピックアップガチャ」

開催期間：2025年10月31日(金) 16:00～2025年11月13日(木) 12:59

イベント「貴方に捧げる色彩を」の攻略に役立つスタイルがピックアップされた

「貴方に捧げる色彩をピックアップガチャ」を期間限定で開催いたします。

＜ミケランジェロ★5スタイル【陶酔に浸る夜会】＞

＜ラファエロ★5スタイル【甘美に彩る茶会】＞

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/girlscreation

▼『ガールズクリエイション』公式サイト

https://girlscreation.com

▼『ガールズクリエイション』公式X

https://x.com/girlscreationPR

▼製品情報

タイトル：ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-

ジャンル：ターン制戦略シミュレーション

プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAME PLAYER版）/SP（DMM GAMESストア版、SPクラウド版）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

権利表記：(C)2023 EXNOA LLC/(C)2023 Studio KUMASAN Inc.

▼「クリエイティブチーム くまさん」とは

はせPを筆頭としたDMM GAMESデザイナーを中心に、2019年に発足したIP制作チーム。「クリエイティブチーム くまさん」には、著名なイラストレーターやデザイナーが多数在籍し、社内外と協力体制を作りDMM GAMESの様々なタイトルのクリエイティブ全般を担います。