DMM GAMESがサービスを展開しているPC/PS4＆PS5マルチコンバットオンラインゲーム『War Thunder』の世界サービス13周年！割引セールやXF5U フライングパンケーキ獲得イベント！

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、ガイジン・エンターテインメントと協業している『War Thunder』は、2025年11月1日（土）に『War Thunder』の世界サービス開始が13周年を迎えますことをお知らせいたします。『War Thunder』の13歳となる誕生日を記念し、割引セールや貴重なXF5U "フライングパンケーキ"が獲得できるバースデーパーティーを先行開催します。

他にも皆さまにお楽しみいただけるアニバーサリーイベントを多数用意していますので、2025年11月1日（土）当日の発表予定内容を確認し、一緒に『War Thunder』の誕生日をお祝いください。

■いよいよ『War Thunder』世界サービス開始13周年！大人気兵器の50%OFF割引セールや有名な試作艦上戦闘機XF5U "フライングパンケーキ"が手に入る！

『War Thunder』の世界サービス開始13周年を迎えることを記念し、プレミアム兵器パックがなんと半額販売やXF5U "フライングパンケーキ"が貰える特別イベント「夢は叶う（Dreams Come True）」などバースデーパーティーが先行開催します。

2025年11月1日（土）誕生日当日には皆さまに喜んでもらえるアニバーサリーイベントを発表予定ですので、ぜひお知らせをご確認の上、ご参加ください。

・全33種類のプレミアム兵器パックが大特価50%OFF割引セール（10月29日～11月3日）

2025年10月29日（水）20:00から2025年11月3日（月）20:00までの間、Gaijinストアにおける全33種類のプレミアム兵器パックが50%OFFで販売いたします。アメリカ海軍の艦上戦闘攻撃機F/A-18 ホーネットや日本の陸上自衛隊74式戦車 “赤い星”などは早くも半額割引で提供しています。この機会にお気に入りの兵器を見つけて、お買い求めください。

・特別イベント「夢は叶う（Dreams Come True）」：XF5U（10月31日～11月14日）

2025年10月31日（金）20:00から2025年11月14日（金）20:00までの間、伝説的な兵器が入手可能な年に一度の恒例特別イベント「夢は叶う（Dreams Come True）」を開催いたします。

ゲーム内の航空バトルで35,000ミッションポイントを獲得するごとにステージが開放されていき、開放したステージ数に応じた様々な報酬を受け取ることが出来ます。最終的には一部で絶大な人気を誇るアメリカ海軍の試作艦上戦闘機XF5U "フライングパンケーキ"も獲得可能です。イベントでしか手に入らない限定兵器となりますので、逃さないようにご注意ください。

XF5U

その他にも皆さまと一緒に盛り上げられるよう13周年記念の様々なアニバーサリーイベントを用意しています。2025年11月1日（土）誕生日当日に『War Thunder』日本公式サイト（https://warthunder.dmm.com/）で発表予定のお知らせがどのような内容か期待してお待ちください。これからも引き続き『War Thunder』をよろしくお願いいたします。

