魔法少女リリカルなのはシリーズのLINEスタンプが登場！！

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカは魔法少女リリカルなのはシリーズのLINEスタンプを配信いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は魔法少女リリカルなのはシリーズのLINEスタンプ配信を10月31日より開始いたしました。

魔法少女リリカルなのはシリーズより「魔法少女リリカルなのは Reflection」と「魔法少女リリカルなのは Detonation」のLINEスタンプが登場です。

様々な名シーンからラインナップしたスタンプで、トークを盛り上げましょう！

ぜひお友達と送り合ってご使用ください。

配信ページはこちら

https://store.line.me/stickershop/author/1367445/ja

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 1F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：info@armabianca.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web http://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C) NANOHA Reflection PROJECT (C) NANOHA Detonation PROJECT