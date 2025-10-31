魔法少女リリカルなのはシリーズのLINEスタンプが登場！！
株式会社アルマビアンカは魔法少女リリカルなのはシリーズのLINEスタンプを配信いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は魔法少女リリカルなのはシリーズのLINEスタンプ配信を10月31日より開始いたしました。
魔法少女リリカルなのはシリーズより「魔法少女リリカルなのは Reflection」と「魔法少女リリカルなのは Detonation」のLINEスタンプが登場です。
様々な名シーンからラインナップしたスタンプで、トークを盛り上げましょう！
ぜひお友達と送り合ってご使用ください。
配信ページはこちら
https://store.line.me/stickershop/author/1367445/ja
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 1F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：info@armabianca.com
Web http://armabianca.com/
(C) NANOHA Reflection PROJECT (C) NANOHA Detonation PROJECT