魔法少女リリカルなのはシリーズのLINEスタンプが登場！！

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカは魔法少女リリカルなのはシリーズのLINEスタンプを配信いたします。





株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は魔法少女リリカルなのはシリーズのLINEスタンプ配信を10月31日より開始いたしました。






魔法少女リリカルなのはシリーズより「魔法少女リリカルなのは Reflection」と「魔法少女リリカルなのは Detonation」のLINEスタンプが登場です。



様々な名シーンからラインナップしたスタンプで、トークを盛り上げましょう！



ぜひお友達と送り合ってご使用ください。



配信ページはこちら


https://store.line.me/stickershop/author/1367445/ja




【本プレスリリースに関するお問い合わせ】


株式会社arma bianca


住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 1F


お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact


担当：齊藤直樹


Mail：info@armabianca.com


発行元　　　株式会社 arma bianca


Web　　　　http://armabianca.com/


(C) NANOHA Reflection PROJECT (C) NANOHA Detonation PROJECT