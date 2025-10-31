合同会社Luminous

合同会社Luminous（本社：大阪府、代表：柳川明香里）は、このたび企業理念である MVV（Mission・Vision・Value） を策定いたしました。

これにより、当社が大切にする存在意義、未来の姿、行動指針を明確化し、今後の事業展開に活かしてまいります。

Mission（ミッション）

「人が内外から光り輝く人生を実現する」

内面では、目標に挑戦し達成することで得られる輝きを。

外見では、美しく健康でいることによる輝きを。

その両方を大切に、一人ひとりが自分らしく生きられる人生をサポートします。

Vision（ビジョン）

「内外から輝く人が集まり、その光が社会全体へと広がる未来を創る」

Luminousは、個人の輝きを起点に仲間と社会へと広がる光の輪を描き、未来を照らす存在を目指します。

Value（バリュー）

当社が大切にする5つの価値観は以下の通りです。

挑戦：自らの可能性を信じ、勇気をもって行動する

美と健康：内外を整え、心身の調和を大切にする

団結：仲間を信じ合い、共に成長する

奉仕（愛と信頼）：愛情深く、人を信じて共に歩み、社会に光を分かち合う

誠実：真心を込め、信頼を築く

今後の展開

Luminousは理念に基づき、来年より新規事業として 美容サロン（ドライヘッドスパ） をスタートいたします。

「美と健康」を実現する場を提供しながら、仲間が共に成長し、社会に輝きを広げる拠点づくりを進めてまいります。

代表コメント

合同会社Luminous 代表 柳川明香里

「私は“愛情深く、人を信じている”ことを生き方の軸としています。

この想いを形にしたのが、今回策定したMVVです。

一人ひとりの輝きが社会へと広がっていく未来を、仲間と共に実現していきます。」

会社概要

会社名：合同会社Luminous

代表者：柳川明香里

所在地：大阪府（※HP掲載情報に合わせて記載）

事業内容：小売事業、美容事業、講演会事業、他

会社HP：https://luminous-2021.com/

本件に関するお問い合わせ先

合同会社Luminous

E-mail：info@luminous-2021.com