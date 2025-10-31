ドクターリセラの新シリーズ“鎮めて 攻める”を叶える「Ladire(ラディール)」が、10/31(金)より全国のドクターリセラ取扱いサロンにて先行発売スタート！

ドクターリセラ株式会社

ドクターリセラ(本社:大阪市東淀川区、代表取締役社長:奥迫哲也)は、全国3,376店舗(※2)のエステティックサロンにコスメを供給、「ファンデーションのいらない肌づくり」をコンセプトに、無添加(※3)スキンケア化粧品の開発・卸売、通販事業を展開しています。

(※1)年齢を重ねた肌のこと

(※2)2025年8月末時点

(※3)石油系合成界面活性剤・防腐剤(パラベン)・合成香料・鉱物油・合成着色料の5つを不使用

この度、AQUA VENUSの新シリーズ「Ladire(ラディール)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/ladire)」から、「ラディール セラム(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/serum/ladire-serum)」と「ラディール ジェルクリーム(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/gel-cream/ladire-gel-cream)」の2品を発売いたします。

全国のドクターリセラ取扱いサロンにて2025年10月31日(金)、ドクターリセラ公式オンラインストアにて2025年11月12日(水)より発売開始いたします。

数多くの肌トラブルに日々向き合うエステティシャンの声から誕生した「ラディール」。

守りのケアだけでは肌の年齢サインに対応しきれない──。

そんな課題に直面し、敏感肌も大人肌(※1)も同時にケアできる製品を追求。

「繊細な肌を持つ方にも確かなケアを届けたい」現場の想いを形にした“次世代のケアシリーズ”が誕生しました。

ラディールの詳細はこちら :https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/ladire

ラディール セラム(美容液)

ブランド：AQUA VENUS

価格：16,500円(税込)

内容量：30mL

取扱いサロン発売日：2025年10月31日(金)

公式オンラインストア発売日：2025年11月12日(水)

特徴

肌にスッとなじみ、潤いを届ける美容液。

敏感に傾きやすい肌や、年齢を重ねて乾燥が気になりやすい肌をすこやかに整えます。

うるおいによってふっくらとしたハリ感を与え、毎日のケアをサポートする頼れるアイテムです。

おすすめの方

・肌がゆらぎやすく、赤みやヒリつき(※4)が気になる方

・年齢とともに乾燥、エイジングサインが気になってきた方

・デリケートな肌にも使えるエイジングケア(※5)化粧品を探している方

・季節や環境の変化で肌が不安定になりがちな方

(※4)乾燥による

(※5)年齢に応じたケア

使用方法

朝晩、適量(4～5滴目安)を手のひらにとり、顔全体にやさしくなじませてください。

全成分

水(海水)、グリセリン(ヤシ)、プロパンジオール(トウモロコシ)、ペンチレングリコール(サトウキビ・トウモロコシ)、BG(サトウキビ・トウモロコシ)、ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム(培養)、ヒアルロン酸Na(糖発酵)、エクトイン(アミノ酸)、水溶性プロテオグリカン(鮭)、アルニカ花エキス(アルニカ)、グリチルリチン酸2Ｋ(甘草)、加水分解ローヤルゼリータンパク(ローヤルゼリー)、カミツレ花エキス(カミツレ)、ドクダミエキス(ドクダミ)、フナバラソウエキス(フナバラソウ)、クエン酸Na(タピオカ) 、クエン酸(トウモロコシ)、エチルヘキシルグリセリン(サトウキビ、アブラヤシ)、トコフェロール(大豆)、海塩(海水)

ラディール セラムの詳細はこちら :https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/serum/ladire-serum

ラディール ジェルクリーム(保湿ジェル)

ブランド：AQUA VENUS

価格：14,300円(税込)

内容量：50g

取扱いサロン発売日：2025年10月31日(金)

公式オンラインストア発売日：2025年11月12日(水)

特徴

なめらかに溶け込み、うるおいのヴェールで肌を包み込みます。

乾燥によるカサつきから肌を守り、ゆらぎがちな肌をうるおいで整えます。

ハリのある肌印象を演出し、プロフェッショナルなケアを日常に取り入れられるよう、考え抜かれたアイテムです。

おすすめの方

・肌がゆらぎやすく、赤みやヒリつき(※6)が気になる方

・年齢とともに乾燥、エイジングサインが気になってきた方

・デリケートな肌にも使えるエイジングケア(※7)化粧品を探している方

・季節や環境の変化で肌が不安定になりがちな方

(※6)乾燥による

(※7)年齢に応じたケア

使用方法

朝晩、適量(2～3プッシュ)を手のひらにとり、顔全体にやさしくなじませてください。

全成分

水(海水)、BG(サトウキビ・トウモロコシ)、グリセリン(ヤシ)、ペンチレングリコール(サトウキビ・トウモロコシ)、グリチルリチン酸2Ｋ(甘草)、加水分解ローヤルゼリータンパク(ローヤルゼリー)、ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム(培養)、水溶性プロテオグリカン(鮭)、アルニカ花エキス(アルニカ)、エーデルワイス花／葉エキス(エーデルワイス)、ビサボロール(カンディア)、スクワラン(オリーブ)、コンフリー葉エキス(コンフリー)、オキナワモズクエキス(モズク)、カルボマー(オリゴ糖)、(アクリル酸ヒドロキシエチル／アクリロイルジメチルタウリンNa)コポリマー(アミノ酸)、エチルヘキシルグリセリン(ヤシ)、カプリル酸グリセリル(ヤシ)、水酸化K(シルビン)、ポリソルベート60(トウモロコシ)、クエン酸(トウモロコシ)、海塩(海水)

ラディール ジェルクリームの詳細はこちら :https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/gel-cream/ladire-gel-cream

守り×攻めのWアプローチを叶えるこだわりの美容成分

〈守〉デリケートな肌にリッチな満足感を

グリチルリチン酸2K

やさしく鎮め健やかに保つサポート成分。

肌荒れを防ぎ、ゆらぎやすい肌を健やかに整えます。

バリア機能をサポートし、刺激から肌を守る働きが期待できます。

加水分解ローヤルゼリータンパク

刺激から肌を守る天然由来成分。

ローヤルゼリー由来のタンパク質を加水分解することで、角質層へスムーズに浸透。

うるおいとハリを与えながら、肌を保護します。

ビサボロール

透明感とやさしさを兼ね備えた植物成分。

カモミールの花からとれる精油に含まれる成分で、肌のコンディションを整えながら、潤いによる明るく澄んだ印象へと導きます。

敏感な肌にもやさしく寄り添いながら、肌荒れから守る成分です。

※ラディール ジェルクリームにのみ配合

コンフリー葉エキス

肌を整え健やかさを守るボタニカルエキス。

コンフリーの葉から抽出されたエキス。

乾燥による肌荒れを防ぎ、ターンオーバーをサポート。

しっとりとした健やかな肌環境を保ちます。

※ラディール ジェルクリームにのみ配合

エーデルワイス花／葉エキス

外的ストレスから肌を守り、みずみずしいハリと潤いによる透明感を保つサポートをします。

〈攻〉刻まれる年齢サインにやさしさというエイジングケア(※8)を

ヒト脂肪由来間葉系細胞エクソソーム

肌本来の力にアプローチできる次世代のエイジングケア(※8)成分。

細胞から作り出されるカプセル状の物質で、幹細胞研究から発見された美容業界で注目の成分。

肌をすこやかに保ち、年齢を重ねた肌にもなめらかさとハリ感をもたらす効果が期待されています。

(※8)年齢に応じたケアのこと

アルニカ花エキス

ハリ・弾力のある若々しい肌印象へ。

標高の高い山岳地域に自生するアルニカの花から抽出されたエキス。

肌をうるおいで包み込み、しなやかに整えることで、押し返すようなハリ肌へと導きます。

水溶性プロテオグリカン

肌のターンオーバーをサポート。

角質層にうるおいをたっぷり届け、ハリ・弾力あふれる肌へ。

ラディールの詳細はこちら :https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/ladire

ドクターリセラとは

ドクターリセラは、創業当初から“安全で結果が出る、そして人と地球環境にやさしい製品を”という願いを込めて「美と健康と地球環境に貢献する」製品作りに努め、現在では、全国3,376店舗(※9)のエステティックサロンで取引いただき、症例数は91,434件(※9)に及びます。

「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」は、美容経済新聞社調べの「コスメティック総選挙」において2012～2014年の全年(3年連続)第一位を獲得。また、BEST BEAUTY ITEM フェイシャル部門では、「ADS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/ads/)」「Recella Diva(https://www.dr-recella.com/cosme/product/diva/)」「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」が3年連続受賞で殿堂入りしました。美のプロフェッショナルであるエステティシャンに選ばれ続けるスキンケアブランドです。エステティックサロン専売製品だけではなく、ホームケアブランドとして幅広い年代にご愛用いただいている「AQUA VENUS(https://www.dr-recella.com/cosme/product/aqua-venus/aqua-story/)」、天然素材の日用品を揃えた「cocochia(https://www.dr-recella.com/cosme/product/cocochia/)」、無添加(※10)のメイクブランド「VI PLANTE(ヴィ プランツ)(https://www.dr-recella.com/cosme/product/viplante/)」などを一般販売しております。

(※9)2025年8月末時点

(※10)石油系合成界面活性剤・パラベン(防腐剤)を含む旧表示指定成分・合成香料・合成着色料・鉱物油の5つを不使用

公式HP :https://www.dr-recella.com/公式Instagram :https://www.instagram.com/dr.recella.official/公式オンラインストア :https://www.recella3d.com/