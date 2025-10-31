尿がん検査「マイシグナル(R)」、総合メディカルが運営する調剤薬局「そうごう薬局グループ」で本格展開開始

Craif株式会社

Craif株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：小野瀬 隆一、以下Craif）が提供する尿がん検査「マイシグナル(R)」を、2025年10月より総合メディカル株式会社（東京本社：東京都千代田区、福岡本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：多田 荘一郎）が運営する調剤薬局「そうごう薬局グループ」の一部店舗において本格展開を開始致しました。

■取り扱い商品一覧

- 「マイシグナル・スキャン」- 「マイシグナル・ライト」

＜取り扱い店舗＞

そうごう薬局グループの一部薬局（北海道、関東、中京、九州の225店舗）

※詳細は各店舗にお問い合わせ下さい。

■そうごう薬局グループについて

そうごう薬局グループは総合メディカル株式会社が運営する調剤薬局で全国に約800店舗を展開しています。「みんなの健康ステーション」をコンセプトに、各地域の医療機関や介護施設と連携し、在宅医療支援や健康相談などを通じて地域住民の健康を支える“かかりつけ薬局”として患者さん一人ひとりに寄り添ったサポートを行っています。健康を願うすべての人びとをサポートし、地域に根ざした薬局運営を推進してまいります。

そうごう薬局グループの店舗はこちら：https://shop.sogo-pharmacy.jp/

■「 マイシグナルシリーズ」について

「マイシグナルシリーズ」は、予防と早期発見につなげる、がんリスク検査です。このシリーズは、マイクロRNA×AIですい臓がんを含む10種のがんリスクを高精度に評価する検査「マイシグナル・スキャン」、より手軽にがんリスクを評価する検査「マイシグナル・ライト」、がんに特化した遺伝子検査「マイシグナル・ナビ」、DNAダメージをモニタリング・予防につなげる検査「マイシグナル・チェック」で構成されています。どの検査も尿やだ液を採取するだけで、体に負担なく検査することが可能です。4つの検査を通じて、自らの体質的なリスクを知り、日々のDNAのダメージをモニタリングすることで発症予防をサポート。それでも防ぎきれないがんを早期発見することを一気通貫でサポートし、がんの予防と早期発見を促進することを目指した包括的ながん対策です。



詳細はWebサイトをご覧ください。

https://misignal.jp/



マイシグナルシリーズは医療機器ではありません。解析した情報を統計的に計算することによりリスクを判定するものであり、医療行為としてがんに罹患しているかどうかの「診断」に変わるものではなく、リスクが低いと判定された場合でもがんが無いまたは将来がんにかからないとは限りません。

■ Craifについて

Craif（クライフ）は がん早期発見に取り組む2018年創業のバイオAIスタートアップです。尿をはじめとする体液から、DNAやマイクロRNAなど多様なバイオマーカーを高精度に検出する独自の解析技術基盤「NANO IP(R)︎（NANO Intelligence Platform）」とAI技術を融合し、がんの超早期発見・早期治療・早期復帰を可能にする革新的な検査を開発しています。バイオテクノロジーとAIの力を社会に広く届けることで、当社のビジョンである「人々が天寿を全うする社会の実現」を推進します。

【会社概要】

社名：Craif株式会社（読み：クライフ、英語表記：Craif Inc.）

代表者：代表取締役 小野瀬 隆一

設立：2018年5月

資本金：1億円（2024年3月1日現在）

事業：がん領域を中心とした疾患の早期発見や個別化医療の実現に向けた次世代検査の研究・開発、尿がん検査「マイシグナル(R)︎」の提供

本社：東京都新宿区新小川町8-30 THE PORTAL iidabashi B1F

URL：https://craif.com/