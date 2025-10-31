強い奴は、麻雀偏差値が高い!麻雀を一言フレーズだけで強くなりたい方にお勧めする、Mリーガー石井一馬の戦術書。『麻雀偏差値70へのメソッド改訂版』10月31日発売!!

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、石井一馬 著『麻雀偏差値70へのメソッド改訂版』を2025年10月31日（金）に発売いたしました。

『麻雀偏差値70へのメソッド改訂版』書影

【内容紹介】

・迷ったらリーチ

・リーチのみ愚形は地獄行き

・端受けよりも強い「赤受け」

・リーチはクイタンより強し

・端っこのドラはドラにあらず

・東場は点リーダーを見るな

・チートイツという役はない

・ラス確しろ

・鳴いた手はヘッド固定

など、様々な麻雀戦術が一言で分かる。もちろん著者の詳細な解説つき。

【書誌情報】

タイトル：『麻雀偏差値70へのメソッド改訂版』

著者：石井一馬

◆発売日：2025年10月31日

◆仕様：四六・192ページ

◆定価：1,650円（税込）

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10144050.html

【サイン会情報】

『麻雀偏差値70のメソッド 改訂版』発売記念

石井一馬選手（EARTH JETS）サイン本お渡し会＆2ショット撮影会

開催日時：2025年11月16日（日）18:30～よりイベント開始

■イベント内容

MJリーグオフィシャルショップ東京にて、『麻雀偏差値70のメソッド 改訂版』の発売を記念して、

「石井一馬選手（EARTH JETS）サイン本お渡し会＆2ショット撮影会」を行います。

■受付期間 2025年10月8日（水）12:00～ ※電話受付可 参加券なくなり次第終了

電話番号：03-6214-2001（丸善日本橋店 営業時間9:30～20:30）

■イベント参加方法

対象書籍を購入時より、MJリーグオフィシャルショップ東京にて、「石井一馬選手（EARTH JETS）サイン本お渡し会＆2ショット撮影会」参加券の配布を開始いたします。

参加券1枚につき1名様がイベントにご参加いただけます。

●イベント当日18:00より入場を開始いたします。

●イベント当日、会場にて対象書籍『麻雀偏差値70のメソッド 改訂版』1冊1,650円（税込）のお会計をお願いします。

●参加券の紛失・盗難・破損等による再発行はいたしません。参加券をお持ちの方、3歳のお子様にもお渡し下さい。

■お願い

・当日は混雑が予想されます。スタッフの指示に従ってご参加ください。

・サイン本お渡し時の撮影は、別の列でのご案内となります。

・イベントの内容は予告なく変更・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

・参加券はお一人様1枚限り有効です。

・転売・譲渡は禁止とさせていただきます。

【著者PROFILE】

石井一馬（いしいかずま）

最高位戦日本プロ麻雀協会所属。

1986年、東京都生まれ。血液型A型。

高校時代にインターネット麻雀東風荘で麻雀を覚え、そこで最高Rに限りなく近い2266をたたき出す。18歳で雀荘デビューし、そこでも負け知らずの成績を収める。さらなる強者と戦う場を求め、19歳で最高位戦日本プロ麻雀協会に入会。

2025年1月1日第49期最高位となる。同年の2月12日には第1期蒼翼戦で優勝し、最高位戦Classicと合わせてその年度の三冠達成。

2025年6月30日に行われたMリーグドラフト会議で新規参入チームのEARTH JETSから1順目指名を受けMリーガーになった。

X(旧Twitter)：https://x.com/KazumaIshii

