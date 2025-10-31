au PAY マーケットで値上げや物価高に負けない冬支度。11月の「三太郎の日」は、最大39%還元と最大60%割引セールで家計を応援

auコマース&ライフ株式会社

auコマース＆ライフは、運営する総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」において、11月の三太郎の日・お買い物ラリーにおいて、秋冬のトレンドアイテムから日用品やグルメ、家具やインテリアまで冬の家計を徹底サポートするおトクなセールを開催します。

そのほか、三太郎の日・お買い物ラリー特典として、期間中に複数店舗でお買い物いただくと、買い回りの店舗数に応じた最大39%のポイント還元に加えて、割引クーポンがあたるPontaパス会員限定の特典ガチャ、50%以上割引クーポンのプレゼント、超目玉商品が購入できる限定セールを開催します。

さらに、Pontaパス会員向けに、三太郎の日の特典ガチャの1等賞品が通常の10,000円割引クーポンから20,000円割引クーポンへ増額する特典やPontaパス ポイントUPセレクトなどau PAY マーケットの4大特典がパワーアップする「Pontaパス1周年 4大特典キャンペーン」を2025年11月21日まで開催しています。詳しくはこちら（https://wowma.jp/feature/pontapass-anniversary）

■11月のおトクな三太郎の日のセールについて

1．2025年11月3日～6日

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/384_1_9db6088d4a7722fd39a3f708e737a95b.jpg?v=202511010457 ]

【特典２タンスのゲン Design the Future】

2. 2025年11月13日～16日

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/384_2_5be68ae7ceed8c184c8076b8b3ec9b1f.jpg?v=202511010457 ]

【特典１ニッセン au PAY マーケット店】

【特典２ご当地風土】

3. 2025年11月23日

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/384_3_a1cd21f1b3a90f1a5b1f25508f968582.jpg?v=202511010457 ]

【特典１ 博多久松 】

■三太郎の日特典について（3日・13日・23日共通）

（https://wowma.jp/event/3taro）

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/384_4_762411b239d43bbb372e4a2638c11594.jpg?v=202511010457 ]

三太郎の日特典の詳細は、こちら（https://wowma.jp/event/3taro）からご確認ください。

■お買い物ラリー

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/35663/table/384_5_096e7e3c40b26c97f8a249fa6e4c61b2.jpg?v=202511010457 ]

そのほか、詳細はこちら（https://wowma.jp/event/okaimonorally/index.html）

（参考）

■「au PAY マーケット」の特長

「au PAY マーケット」は、auをご利用のお客さまに限らず、すべてのお客さまにご利用いただける総合ショッピングサイトです。

Pontaポイントを「au PAY マーケット」のお買い物限定ポイントに最大1.5倍増量できる「お得なポイント交換所」や生放送の商品紹介で視聴者と出演者が双方向にコミュニケーションできる「ライブTV」などに加え、Pontaパス会員向けの新たな特典「Pontaパス ポイントUPセレクト」でお買い物をおトクにお楽しみいただけます。「Pontaパス ポイントUPセレクト」は、Pontaパス会員なら有名ブランドをはじめとする厳選された対象商品が最大50%のPontaポイント還元となります。

さらに、対象店舗での日曜日のお買い物で5%のポイント還元となる「Pontaパス特典」など、Pontaパス会員限定の特典も充実しています。

※お得なポイント交換所：au/UQ mobileをご利用のお客さま、またはPontaパス会員なら最大1.5倍、そのほか1.5倍の対象ではないお客さまも、誰でもポイントを1.1倍に増量が可能です。詳しくはこちら（https://wowma.jp/event/ptexchg_potal/index.html）をスマートフォンよりご確認ください。