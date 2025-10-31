【動画配信セミナー開催】進化したNative.media(ネイティブメディア）活用術～コンテンツ配信パワーとAI活用で関係人口/移住促進の発信力を最大化！～

株式会社フューチャーリンクネットワーク

株式会社フューチャーリンクネットワーク（本社：千葉県船橋市、代表取締役：石井丈晴、以下FLN）は、同社が運営する地域・関係人口・移住促進専門メディア「Nativ.media（ネイティブ・メディア）」において、自治体および地域事業者向けの動画配信セミナー『進化したNativ.media活用術』の視聴受付を開始しました。

1. 背景

国の地方創生方針において、2026年度に本格導入が予定される「ふるさと住民登録制度」は、地域外住民の継続的な関わりを促す施策として注目を集めています。

こうした流れの中で、全国の自治体が「関係人口創出」「移住促進」「地域活性化」のための発信強化に取り組んでいます。

一方で、AIの急速な発展による検索行動の変化や、SNSなどのデジタル環境の変化により、情報発信の難易度は益々上がっていると言われています。

こうした課題に対応すべく、FLNでは地域情報プラットフォーム「まいぷれ」および専門メディア「Nativ.media」を軸に、AI技術と動画発信を組み合わせた新たな情報発信支援を展開しています。

2. セミナー概要

本セミナーでは、「Nativ.media」創設者であり現編集長の倉重より、地方自治体・地域事業者向けに、効果的な情報発信の手法やAIツール活用のポイントを紹介します。

自治体の広報担当者が抱える「発信が届かない」「人手が足りない」といった課題に対し、AI生成を活用した原稿作成支援・動画化・ターゲティング配信の仕組みを分かりやすく解説します。

主なテーマ/内容

関係人口・移住促進関連の情報発信になぜ”ネイティブ.メディア”が強いのか？

3. Nativ.mediaの概要

- 情報発信力の強さの理由- 狙ったターゲット層にアプローチできる理由- 具体的な活用事例について- サービス利用概要について- 専用AIツールを用いた効率的な原稿作成の流れ など

「Nativ.media」は、地方創生・移住促進・関係人口創出に特化した専門メディアとして2017年にスタート。

現在は月間約30～40万、年間約500万View（※2025年9月時点予測）規模に成長し、大手ニュースアプリへの配信機能を備える国内最大級の移住促進・関係人口創出プラットフォームです。

今後は、AIによる原稿作成支援など自治体の広報活動の効率化を支援する機能を順次拡充していく予定です。

4. 受講方法・対象者

5. 今後の展望

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58260/table/421_1_89de45c6e5ccc2372956ecb3f9634acb.jpg?v=202511010457 ]

FLNは、「地域×AI」をテーマに、自治体の発信力向上・業務効率化・関係人口拡大を支援する事業を全国で展開しています。

今後も、Nativ.mediaを通じて地域に根ざした情報発信と、AI活用による新たな発信インフラの構築を推進していきます。

会社概要

社名：株式会社フューチャーリンクネットワーク

所在地：千葉県船橋市西船4-19-3 西船成島ビル

代表者：代表取締役 石井丈晴

設立：2000年3月

事業内容：地域情報プラットフォーム「まいぷれ」の運営、関係人口創出事業、AI地域情報支援事業

URL：https://www.futurelink.co.jp

