【TikTok Shop最新レポート】美容と食が人気！“高単価コスメ”と“おうちグルメ”が同時にヒット

株式会社オークファン

株式会社オークファン（本社：東京都品川区、代表取締役：武永修一）は、TikTok Shopの販売・動画分析ツール『Kalodata（カロデータ）』を用いた最新の市場レポートを公開しました。

『Kalodata』は中国の高帆破浪科技（浙江）有限責任公司が提供するTikTok Shop分析ツールで、当社は今年8月より日本国内での正規代理店として提供を開始しました。本レポートでは、バズった動画や商品カテゴリの動向など幅広く紹介し、最新の消費トレンドをお伝えします。

【資料請求・無料トライアルについて】https://go.aucfan.com/kalodata/request(https://go.aucfan.com/kalodata/request)

調査結果

【今回のまとめ】（調査期間：2025年10月22日～10月28日）

1. 「美容・パーソナルケア」カテゴリが急浮上

平均単価2万円超の美容家電やサロン級ケア商品が上位に。“セルフ美容”を贅沢に楽しむトレンドが拡大中。

2. 「食品・飲料」カテゴリもランクイン

松屋の食べ比べBOXなど、おうちでのご褒美消費・ギフト需要が堅調。

3. 人気継続の「Mellojoy-JaPan」

感触系おもちゃが引き続きランクインし、Z世代の癒しと可愛さへの需要が明らかに。

今回の結果から、TikTok Shopにおいて「セルフケアの高級化」（美容カテゴリ）と「おうち時間の多様化」（食品・家電カテゴリ）という2軸の消費行動が鮮明に浮かび上がりました。

美容領域では、インフルエンサー発のコラボ商品が高価格帯でも売上上位に定着する一方で、食品や健康家電では、「自宅でも体験価値を感じたい」というニーズが拡大しています。

Z世代やミレニアル世代において、“自己満足型消費”がトレンドになっていることが分かりました。

■■■人気商品カテゴリランキング TOP5■■■

1位 美容・パーソナルケア

高価格帯のコラボ美容商品が好調。“自分への投資”志向が明確に

2位 レディースウェア・インナー

着心地とデザイン性を両立した「カップ付きインナー」やスウェットが人気

3位 おもちゃ・趣味

「Mellojoy-JaPan」のストレス解消トイが定番化。“ながら遊び”需要が継続

4位 トップス

季節の変わり目に合わせた“羽織りアイテム”が台頭

5位 食品・飲料

外食系ブランドのコラボ商品や健康志向食品が注目

■■■人気商品ランキング TOP5■■■

1位 【公式】松屋オンラインショップ 人気TOP3詰め合わせ “食べ比べBOX”

2位 株式会社Sホールディングス 【AF×BRAVITY限定】BRAVITY カーカジェント2個セット（特典付）

3位 ABITOKYOチャンネル 【AF×ya-man限定】キャビスパ・ボディケアセット

4位 ABITOKYOチャンネル 【AF限定】BRAVITY エフェクトラメディックシェーファーバイ 100ml

5位 BeeliciousOfficial ノンフライヤー

Kalodataの主な機能と活用事例

■商品分析

全商品の売上ランキング、新商品の注目度、ポテンシャルの高いアイテムを可視化。”バズった”動画の視聴も可能で、成功したマーケティング戦略を分析できます。

■クリエイター分析

売上上位・急成長中・新人クリエイターなどを軸に、関連する商品、収益、投稿動画、人気コンテンツなどを詳細に把握できます。

■カテゴリー分析

商品カテゴリーごとの収益・成長率・競合状況を可視化し、今注目すべきブルーオーシャンや急成長分野の特定が可能です。

■ショップ分析

人気TikTok Shopアカウントの売上推移、取扱商品、連携クリエイターなどを一括把握。競合ショップの戦略研究にも活用できます。

【活用例】

・トレンド商品を素早く仕入れ、売れ筋ラインナップを強化

・自社と親和性の高いクリエイターとのコラボレーションを実現

・競合やベンチマークしている企業の売れ方を分析し、販売戦略に応用

・取扱商品の需要のピークを逃さず、最適な売り時を見極めて販売

オークファングループについて

オークファングループは、社会の様々な「RE」を統合した唯一無二の流通インフラを構築する「RE-INFRA COMPANY」として、国内で300兆円規模、海外を含めると数千兆円規模と推定されるBtoB取引市場において、新たな仕組みやサービスの創出に取り組んでおります。

特に、巨大なポテンシャルを持つ海外市場を重要な戦略エリアと位置づけ、グローバルな視点での事業展開を加速させています。中国をはじめとする商品供給力を強みに、ライブコマース事業にも取り組んでいます。

オークファングループは、国内外における事業基盤をさらに強化し、BtoB取引市場のリーディングカンパニーを目指してまいります。

【海外BtoBへの展開】

会社概要

会社名 ： 株式会社オークファン

代表者 ： 代表取締役 武永 修一

設立 ： 2007年6月

資本金 ： 9億7,368万円 (2024年9月末現在)

従業員 ： 186名 (2024年9月末現在 ※連結)

所在地 ： 〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7F

コーポレートサイト：https://aucfan.co.jp/