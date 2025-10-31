¡Ø³ô¼°²ñ¼ÒARI¡Ù¤ò½é¤Î½Ð»ñÆÈÎ©´ë¶È¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡Ú¥¢¥Áー¥Ö¥á¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡Û
¥¢¥Áー¥Ö¥á¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Ï¼Ò°÷¤Î¼«¸Ê¼Â¸½¤ÎÉñÂæ¤È¹Í¤¨¡¢ÆÈ¼«¤Î¼ÒÆâ¥°¥ìー¥ÉÀ©ÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼Ò°÷¤Î¼«¸Ê¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÆÈÎ©»Ù±çÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÀ©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¡¢2016Ç¯ÅÙ¿·Â´Æþ¼Ò¤Î´äÌî¹ÌÍ´¤¬¡¢2025Ç¯10·î1Æü¥¢¥Áー¥Ö¥á¥ó¥È¥°¥ëー¥×39Ç¯ÌÜ¤Ë¡¢½é¤Î½Ð»ñÆÈÎ©¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼èÄùÌò²ñÄ¹¤ËÀÄÌÚ¿Î»Ö¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ë¡¢´Ý¤ÎÆâ¥Û¥Æ¥ëÁÏ¶È²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¸µ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥ã¥Ó¥óHDÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¾®ÎÓÀé²Ö»á¤ò·Þ¤¨¡¢²ñ°÷À©¥Û¥Æ¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Û¥Æ¥ë¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¥Û¥Æ¥ë²ñ°÷¸¢»ö¶È¤ò±Ä¤à¡¢³ô¼°²ñ¼ÒARI¤òÀßÎ©Ã×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Áー¥Ö¥á¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤ÎË¡¿Í´ë¶È¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·Â¿³ÑÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¤ä³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ÅÌ±²È¡¢¶õ¤²È¡¢ÅÚÃÏ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ÁÏ¶È¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
´äÌî¹ÌÍ´¡Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
2016Ç¯¿·Â´Æþ¼Ò¡£Æþ¼Ò1Ç¯ÌÜÎòÂå¿·¿ÍµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¿·¿Í¾Þ¡£¤½¤Î¸å¼ÒÆâ±Ä¶ÈµÏ¿¤òÁ´¤ÆÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢ºÇÇ¯¾¯¤ÇµòÅÀÄ¹¡£¤½¤Î¸å2Ç¯Ï¢Â³¥Þ¥Íー¥¸¥ãーÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ºÇÃ»¤ÇÆÈÎ©»Ù±çÀ©ÅÙÇ§Äê¥°¥ìー¥É¤Þ¤Ç¾º³Ê¡£Îß·×2000Ì¾°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤·¡¢ÅÁÀâ¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¤òºî¤êÆüËÜ¤Î²ÁÃÍ¤òÀ¤³¦¤ØÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒARI¤ò¶¦Æ±ÁÏ¶È¡£
¾®ÎÓÀé²Ö¡Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
´Ý¥ÎÆâ¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁÏ¶È²È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ¤¤»þ¤«¤é¥Û¥Æ¥ë¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤ë´Ä¶¤Ç°é¤ÁÇ¯¡¢150Çñ°Ê¾å¤Î¥Û¥Æ¥ë¸¦µæ¤òÂ³¤±¤ë¡£2021Ç¯¤è¤êÉÙ»Î²°¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ½¤¹Ô¤·¡¢2022Ç¯¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¥ã¥Ó¥óHD¤ËÆþ¼Ò¡£2023Ç¯ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£1Ç¯´Ö¤Ç¥³¥ó¥»¥×¥ÈÀß·×¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²þÁ±¤ËÃå¼ê¤·¡¢ÂçÉý¤ÊÁý¼ýÁý±×¤òÃ£À®¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎÀ¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡¢ÅÁÀâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤òÁÏ¤ë¤È¤¤¤¦»Ö¤«¤é¡¢²ñ°÷À©¥Û¥Æ¥ë»ö¶È¤òÃæ¿´»ö¶È¤È¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒARI¤ò¶¦Æ±ÁÏ¶È¡£