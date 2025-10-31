【収録カットを一部公開!!】10月31日発売『グラビアチャンピオン』VOL.10！表紙は乃木坂46池田瑛紗ちゃん！なんと裏表紙も池田瑛紗ちゃん！
10月31日(金)に週刊少年チャンピオン編集部が贈るグラビア雑誌『グラビアチャンピオン』VOL.10が発売。発売を記念して収録カットを一部公開します。
今号は乃木坂46池田瑛紗ちゃん大特集！
表紙＆巻頭大特集を飾ってくれるのは、乃木坂46の超人気メンバーにして、現役藝大生として個展開催も間近に控える池田瑛紗ちゃん。
巻頭超特大グラビアでは、アイドルとして、そして表現者としての彼女に迫ります。 超ロングインタビューでは、創作とアイドル活動に通底する想い、全国ツアーで感じた危機感、初めての後輩である6期生のために負う“責任と義務”、グループのために自分だからできることなど表現し続ける23歳の“今”を語りつくしています。
さらに特別付録として池田瑛紗ちゃんの両面ポスターが付いてきます！
加えて今号は裏表紙も池田瑛紗ちゃん！まさに池田瑛紗ちゃん大特集号です！
【乃木坂46池田瑛紗さんコメント】
「今回は多くのアイドルの中から私を表紙に選んでくださって、本当にありがとうございます。真っ白なワンピースを絵の具でみずから彩っていくシーンが印象的でした。いつも画材を使うときは洋服を汚さないようにがんばっているので、真逆で新鮮でした（笑）」
そして、今年次々と発表された乃木坂46「6期生オーディション週刊少年チャンピオンメディア賞」の増田三莉音ちゃん、日向坂46「五期生オーディション週刊少年チャンピオンメディア賞」の坂井新奈ちゃん、櫻坂46「四期生オーディション週刊少年チャンピオンメディア賞」の中川智尋ちゃんが、グラビア＆インタビューで『グラビアチャンピオン』初登場！
そのほかラインナップも超豪華！グラビア界を席巻する福井梨莉華ちゃんにAKB48の鈴木くるみちゃん、人気声優の前田佳織里さんに相良茉優さんが登場します！
そして、下記チェーンではチェーン特典ポストカードが各1枚付いてきます。
（※なくなり次第終了となります）
●セブンネットショッピング
・乃木坂46 池田瑛紗ポストカードA
・乃木坂46 池田瑛紗ポストカードB
・乃木坂46 増田三莉音ポストカード
●HMV＆BOOKS
・日向坂46坂井新奈ポストカード
・櫻坂46中川智尋ポストカード
【商品概要】
●掲載誌：「グラビアチャンピオン」VOL.10
●発売日：10月31日(金)
特別定価：1,760円(10%税込)
●出版社：秋田書店
