カフェ、ファストフード、牛丼など、お馴染みのお店での、モバイルオーダーを音声で再現！　三井住友カード （NL）、10月31日より音声広告をSpotify限定配信！

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西幸彦、以下「三井住友カード」）は、ナンバーレス仕様のクレジットカード「三井住友カード （NL）」のプロモーションとして、2025年10月31日からSpotifyにて音声広告を配信いたします。

三井住友カード株式会社

本音声広告は、モバイルオーダーに関する日常のさまざまなシーンをイメージした「いつものカフェ篇」「いつものファストフード篇１.・２.」「いつもの牛丼篇」、podcast番組風の「今日のトクダネオールナイト」篇の5種類があり、それぞれ異なる音の世界観をSpotify限定配信にてお楽しみいただけます。各篇を通じて、「三井住友カード （NL）」の"耳から伝わるおトク"を体感いただけます。

対象店舗のモバイルオーダー利用で、７％還元されるお得な「三井住友カード（NL）」をこの機会にご利用してみてはいかがでしょうか。

■音声広告概要

タイトル：三井住友カード ナンバーレスならモバイルオーダー7％還元！

配信開始日：2025年10月31日

配信媒体：Spotify

＜いつものカフェ篇＞

BGMやエスプレッソの抽出音など、落ち着いたカフェの空気感を再現。店員からのお声がけで、待ち時間なく、商品を受け取ります。

「待たずに受け取れるのはモバイルオーダーだから」「ご褒美にホイップをカスタマイズ」というセリフからは、忙しい日常の中にある小さなゆとりを感じられます。

URL

https://youtu.be/s0rMnj-APx4

＜いつものファストフード篇１.・２.＞

忙しいランチタイムの様子を、秋を連想させる運動会で流れる定番曲とかわいらしい子どもの実況で軽快に描写しています。

運動会での、子どもの実況風のナレーションからは、レジを横目にモバイルオーダーをしたお父さんの描写が。たくさんの人がいる店内で、モバイルオーダーでスマートに注文・受け取りを済ませるお父さんの姿を通して、スピーディでおトクなキャッシュレス体験を表現しています。

URL

１.https://youtu.be/UJhBxvwjj6Y

２.https://youtu.be/Sy7YcQYXmlI

＜いつもの牛丼篇＞

空腹のサラリーマンが牛丼を頬張る情景を描き、ドラマ仕立てに表現しています。

空腹時でもモバイルオーダーで手早く牛丼を購入し、満足する様子をASMRを通して描いています。

URL

https://youtu.be/TxhgqLozH5o

＜Podcast番組風「今日のトクダネオールナイト篇＞

男女パーソナリティの軽快な掛け合いを通じて、モバイルオーダーにまつわる"あるある"を紹介。

「今押せばちょうど受け取れるはず」といった共感できる会話の流れから、自然にモバイルオーダーの便利さやおトクさへとつなげ、ラジオ番組を聞くような心地よさの中で、"おトクが耳に届く"新しい体験を演出しています。

URL

https://youtu.be/wbPj59tBnlk

■モバイルオーダー７％還元について

モバイルオーダー７％還元とは、対象の飲食店でモバイルオーダー決済をご利用いただくと、ご利用金額200円(税込)につき、通常ポイントを含む7％のVポイントを還元するサービスです。家族ポイントのご登録、Vポイントアッププログラム、マイ・ペイすリボの選べるポイント特典（Aコース）等のサービスとあわせてご利用いただくと、通常のポイント分を含んだ最大20％ポイント還元となり、お得にポイントが貯まります。

詳細はホームページをご確認ください。

https://www.smbc-card.com/mem/cardinfo/25/cardinfo4010998.jsp

■三井住友カード （NL）とは

ナンバーレスカードは、カードの表面や裏面に「会員番号・有効期限・セキュリティコード」が表記され ないセキュリティ面で安心安全なナンバーレス仕様のクレジットカードです。カード番号も利用履歴（お支払い金額・ご利用明細・ポイント残高）の確認も専用のアプリで一括管理。利用通知や利用制限機 能も搭載しているため安心にお使いいただけます。カード番号は専用のアプリから確認・コピー＆ペーストができるので、ネットショップでのお買い物もスムーズに行うことができます。

また、ポイントサービスとして V ポイントが貯まります。通常のポイント還元率 0.5％に加え、一部コンビニや飲食店等の対象店舗ではスマホのタッチ決済で最大 7％還元などにより、お得にポイントが貯まり、貯まったポイントは 1 ポイント＝1 円で世界の Visa 加盟店でのお支払いに利用可能です（※）。

三井住友カード（NL）の詳細はこちら https://www.smbc-card.com/brand/numberless/index.html

※ 対面決済では、Visaのタッチ決済に対応している店舗でご利用可能です。