TBSラジオ『桂宮治「これが宮治でございます」』内で、新コーナー『オーティコンpresents　ちょっと耳よりの話』が11月2日（日）より放送開始！

株式会社ＴＢＳラジオ

毎週日曜日朝5:30から放送中の番組『桂宮治「これが宮治でございます」』内で、11月2日（日）から新コーナー『オーティコンpresents ちょっと耳よりの話』が始まります。

脳から聞こえを考える補聴器ブランド「オーティコン補聴器」とのコラボで、「耳」や「聞こえ」をテーマに、桂宮治自身が体験した「聞き間違い」エピソードや、リスナーから届いた「耳を疑った話」などを紹介していきます。

日曜朝5:50頃から放送予定です。お楽しみに！

『桂宮治「これが宮治でございます」』

・放送日時：毎週日曜 朝5:30～6:00

・出演者：桂宮治

・番組HP：https://www.tbsradio.jp/miyaji905/

・番組メールアドレス：miyaji905@tbs.co.jp

・番組X（旧Twitter）：https://x.com/miyaji_tbsr

・番組ハッシュタグ：#これ宮治

ラジオ、radiko、ほか各種Podcastでも配信中。

■オーティコン補聴器（法人名：デマント・ジャパン株式会社）

オーティコン補聴器は福祉先進国、デンマーク発の補聴器ブランドで120年以上の歴史を有しています。オーティコン独自の、脳から聞こえを考える「ブレインヒアリング」という開発理念のもと「テクノロジーの限界に挑み、聞こえに悩む方々の人生を変える先進技術の開発」を行っているリーディングカンパニーです。

HP：https://www.oticon.co.jp/