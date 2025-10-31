¾¡Ëó½£ÏÂ¡¢²ÈÂ²±ßËþ¤ÎÈë·í¤Ï¡È7Ç¯´Ö¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡É¡ª¶¶²¼Å°¤ÏºÊ¤È¿Íµ¤´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤ÎºÆ¸½¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡©ºæ»Ô¤ò¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ý
¥¯¥»¤¬¶¯¤¯¡¢×ÖÅÙ¤Ê¤·¤Ç¸À¤¤¤¿¤¤ÊüÂê¡ª
Âçºå¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤òÊü¤Ä¤ª¤Ã¤µ¤óÃ£¤Ë¤è¤ë³¹¥Ö¥é¥í¥±ÈÖÁÈ¡£
¥Èー¥¯ÎÏ¤È½îÌ±´¶³Ð¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿·Ý¿Í"¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãー¹õÅÄ"¤È2¿Í¤Î"¥²¥¹¥È¤ª¤Ã¤µ¤ó"¤¬¡¢
¸ÄÀË¤«¤ÊÂçºå¤Î³¹¤ò¤ª»¶Êâ¡£"3¿Í¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó"¡ß"Âçºå¤Î³¹"¤Ç°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«!?
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
½Ð±é
¹õÅÄÍ¡Ê¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãー¡Ë
¾¡Ëó½£ÏÂ
¶¶²¼Å°
¡»ÈÖÁÈ£È£Ð¡¡https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/ossampo/
¡»ÈÖÁÈTVer¥Úー¥¸¡ÊÊüÁ÷½ªÎ»¸åÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡Ëhttps://tver.jp/series/sr8p2y7g9m
ÆâÍÆ
º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡Öºæ»Ô¡×¡£Á°²ó¤Ï³¤Â¦¤ò»¶ºö¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿ÂçÀçÎÍ¸ÅÊ¯¤Î¤ªÎÙ¤Ë¤¢¤ëÂçÀç¸ø±à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ºæ±Ø¤Î¼þÊÕ¤ò¥á¥Ã¥»¹õÅÄ¤¬¥²¥¹¥È¤Î¶¶²¼Å°¡¦¾¡Ëó½£ÏÂ¤È½ä¤ë¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¹õÅÄ¤È¶¶²¼¤¬ÂçÀç¸ø±à¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¼«Å¾¼Ö¤Ò¤í¤Ð¤ò»¶ºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤É¤±¤É¤±¡¢¥³¥é¥¡¡ª¡×¤È¹Ó¤Ö¤ëÀ¼¤¬¡£¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤Î¥²¥¹¥È¡¢¾¡Ëó½£ÏÂ¡ª ²«¿§¤¤ÊÑ¤ï¤ê¥À¥Í¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¾¡Ëó¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Ç60ºÐ¡£¤¹¤Ç¤Ë14²ó¤â´ÔÎñ¥Ñー¥Æ¥£ー¤ò³«¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¹õÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¡～¸µµ¤¤Ç¤¹¤ï¡×¤È´¶¿´¤¹¤ë¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¹õÅÄ¤Ï¿ô¡¹¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¾¡Ëó¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡Öµ¤³Ú¤ä¤ï～¡×¤È¤´¤¤²¤ó¡£¾¡Ëó¤Ïºæ¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤½¤¦¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¸½ºß¡¢Àôº´Ìî»Ô¤Î¡ÖÀô½£¥¿¥ª¥ë¹¤áÂç»È¡×¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Á¤ã¤Ã¤«¤êÀô½£¥¿¥ª¥ë¤ò»ý»²¤·¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
ºæ±Ø¼þÊÕ¤Ø¾ì½ê¤ò°Ü¤·¤¿¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤¬À½ºî¤Ç¤¤ëÅ¹¡ÖPRINT SHOP WOODY¡ÇS ºæÅ¹¡×¤òË¬¤ì¤ë¡£¼Ì¿¿¤ä¤½¤Î¾ì¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò1»þ´Ö¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¿¤Á¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Äºî¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¾¡Ëó¤Î¿Þ°Æ¤ÏÆÈÁÏÅª¡£¤¤¤Ä¤«³¨ËÜ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¡¢¹õÅÄ¤È¶¶²¼¤ËÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÈ¯°é¤Ë¤¤¤«¤Ë½ÅÍ×¤«¤òÇ®ÊÛ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¶¶²¼¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿å¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿¹õÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¼¤Ç¡©¡×¤È´é¤òÏÄ¤á¤ë¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¶¶²¼¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤³¤ì¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÏ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤·¤¿ºÝ¤ËºÊ¤È¥É¥é¥Þ¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¼Ì¿¿¡ª¡¡¹õÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¼Ì¿¿¤òT¥·¥ã¥Ä¤Ë¤¹¤ó¤Î¡ª¡© ¤á¤Ã¤Á¤ãÄË¤¤¤ä¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡ª
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¹õÅÄ¤ÏÃ¸Ï©Åç¤Ç´³Êªºî¤ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´³Êª¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òT¥·¥ã¥Ä¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë´³Êª¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÇ®ÊÛ¤·¡¢¡Ö¤¿¤Ö¤óÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÇÇä¤ì¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢¾¦Çä¤Ãµ¤¤òÁ´³«¤Ë¡ª
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
°ì¹Ô¤Ï¡¢¤´¤Ï¤ó¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤ÈÉ¾È½¤ÎÅ¹¡Ö¶ä¥·¥ã¥êen¡×¤ÇÊ¢¤´¤·¤é¤¨¡£¤³¤³¤ÎÅ¹¼ç¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤Î¡ÈÈÓ¿æ¤Àç¿Í¡É¤¬±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿ºæ¤Î¿Íµ¤¿©Æ²¤Ç¡¢ÈÓ¿æ¤Àç¿Í¤Î±¦ÏÓ¤È¤·¤Æµ»½Ñ¤òËá¤¤¤¿Êý¡£¾¡Ëó¤Ï¶ä¥·¥ã¥ê¤ÎÌ£¤È¡¢½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦Çô½Á¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë´¶·ã¡ª
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
ÏÃÂê¤ÏÎÁÍý¤ÎÏÃ¤Ë¡£¾¡Ëó¤Ï¡¢ºÊ¤¬Âè°ì»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÄ«¿©¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤«¤é7Ç¯´Ö¡¢ËèÄ«¤´¤Ï¤ó¤òºî¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢·ëº§¤·¤Æ24Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ëºÊ¤ä2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤È¡Ö¤¹¤´¤¯Ãç¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¸ì¤ë¾¡Ëó¤Î¿¼¤¤²ÈÂ²°¦¤Ë¡¢²È»ö¤ò²¿°ì¤Ä¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¶¶²¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤º¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¤Þ¤¿È¿¾Ê¡£
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¹õÅÄ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÊ¤¬Ç¥¿±¤¹¤ëÁ°¤«¤éËèÄ«¤´¤Ï¤óºî¤ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤é¤¦¤Á¤Î²Ç¤¬Á´Á³ÎÁÍý¤Ç¤¤Ø¤ó¤«¤é¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¡Ëó¤Ï½ÏÇ¯Î¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¶¶²¼¤Ï»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¡ª¡©
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
Â³¤¤¤Æ¤ª¤Ã¤µ¤ó3¿Í¤Ï¡ÖÃÏ¤ÎÌ£Á¹¤¬ºæ¤Ë¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡×¤È¡¢¹¾¸Í»þÂåÁÏ¶È¤Î¡Öäñ²°¡¡±«É÷¡×¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÌ£Á¹¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼êºî¤êÌ£Á¹¶µ¼¼¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¶½Ì£ÄÅ¡¹¡ª
(C)¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
ÂçÆ¦¤È±ö¹í¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹¥¤ß¤ÎÌ£¤ÎÌ£Á¹¤òºî¤ë¤ª¤Ã¤µ¤ó¤¿¤Á¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÌ£Á¹ºî¤ê¤Î·ëËö¤Ï¡ª¡© ¤½¤·¤Æ½øÈ×¤Ëºî¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤â´°À®¡£¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©