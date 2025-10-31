Mercedes-BenzにU-NEXTアプリを提供開始。エンタメ時間で車内空間をさらに快適に

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、メルセデス・ベンツの第3世代のインフォテインメントシステム「MBUX（メルセデス・ベンツ ユーザー エクスペリエンス）」搭載車両に向けて、U-NEXTアプリを提供開始*¹いたします。これにより、車内でU-NEXTライセンスをお持ちのお客様は、多彩なコンテンツをお楽しみいただけます。

車がインターネットに接続される「コネクテッドカー」の普及に伴い、車内でのエンターテインメントの体験は進化を続けております。U-NEXTは2024年6月に、日本の動画配信サービスとして初めてBMWの車内コントロール・ディスプレイにU-NEXTアプリを提供開始し、アウディやポルシェなどにも提供し、車内にいながら映画やドラマ、アニメなどを楽しむライフスタイルを提案してきました。

この度、新たにメルセデス・ベンツへの対応を開始し、車内空間をさらに快適に、充実したエンターテインメント体験をご提案いたします。対象モデルは今後も順次拡大予定です。

■対象モデル*²

- E クラス（セダン/ステーションワゴン）（MP202401～MP202601*³）- CLE（クーペ/カブリオレ）(MP202401～MP202601*³)- C クラス（セダン/ステーションワゴン）（MP202501～MP202601*³）- GLC（SUV/クーペ）（MP202501～MP202601*³）

＊1: 提供開始時期は各モデルにより異なります。詳細はメルセデス・ベンツ正規販売店にお問い合わせください。

＊2: ご利用にはデジタルプロダクトの「In-Carアプリパス」の有効なライセンスが必要です。

＊3: MPとはメルセデス・ベンツ日本合同会社にて使用しているモデル識別コードです。記載の内容は2025年10月時点の情報です。

U-NEXTは今後も、さまざまなシーンでサービスをお楽しみいただける環境作りに努めてまいります。ぜひご期待ください。

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ／2025年9月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。