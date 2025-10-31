¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¤ÎAGA¼£ÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¤ÎAGA(https://www.skillup-mt.jp/media/117/)¼£ÎÅ(https://www.skillup-mt.jp/media/117/)¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡×¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¡§Ä´ºº²ñ¼Ò¤Ë°ÑÂ÷
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î2Æü¡¡～¡¡2025Ç¯10·î4Æü
Ä´ººÊì½¸ÃÄ¡§54¿Í
¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¼Ô¤Î¾ÜºÙ¥Çー¥¿¡§µ»öÆâ¤ËµºÜ
1 Ä´ºº¤Î³µÍ×
1.1 Ä´ºº¤ÎÌÜÅª
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¤Ç¤ÎAGA¼£ÎÅ¤ò¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤±¤Ë¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¤ÇÇöÌÓ¼£ÎÅ¡¦AGA¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿Êý¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿À¸¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¤ÆÍ×ÅÀ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éAGA¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤È¤·¤ÆÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»ö¤Î¾ðÊó¸»¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜÈéÉæ²Ê³Ø²ñ¤Ê¤É¤Î¸øÅªµ¡´Ø¥Çー¥¿¡¢À½Ìô´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¾ðÊó¤ò»²¹Í¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1.2 Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý
¥é¥ó¥µー¥º¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¤ÇAGA¼£ÎÅ¤ò¼õ¿Ç¤µ¤ì¤¿Êý¤Ø¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
1.3 Ä´ºº´ü´Ö
2025Ç¯10·î2Æü～2025Ç¯10·î4Æü
1.4 Ä´ºº¹àÌÜ
²óÅú¼Ô¤ÎÇ¯Îð¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç²¼µ¤Î¼ÁÌä»ö¹à¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£
¡üÇöÌÓ¡¦È´¤±ÌÓ¤ò¼«³Ð¤·¤¿Ç¯Îð¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¤´²ÈÂ²¤ËÇöÌÓ¤ÎÊý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¤ÇAGA¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¤¿»þ¤ÎÇ¯Îð¤Ï¡©
¡ü¸½ºß¤ÎÇöÌÓ¤Î¿Ê¹Ô¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤ÎÄøÅÙµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ü¤É¤ÎÉô°Ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡ü¼ÂºÝ¤ËAGA¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¸½ºß¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¼£ÎÅÊýË¡¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¼£ÎÅ´ü´Ö¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¼£ÎÅ¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ú·î³Û¡Û¤ÎÈñÍÑ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¤É¤Î¥×¥é¥ó¤ÇAGA¼£ÎÅ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡üÌô¤ÇÉûºîÍÑ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¤ÎAGA¼£ÎÅ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
1.5 Ä´ºº·ë²Ì¤Î³èÍÑ
ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÅý·×¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¡£
1.6 Ä´ºº¤Î¼Â»Ü¾õ¶·
2025Ç¯10·î2Æü¤«¤é2025Ç¯10·î4Æü¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢54Ì¾¤¬²óÅú¤·¤¿¡£
2 Ä´ºº·ë²Ì
2.1 Ç¯Îð¡¦ÀÊÌ
²óÅú¤·¤¿54Ì¾¤ÎÇ¯Îð¤ÈÀÊÌ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
2.2 ¤Ï¤¸¤á¤ÆÇöÌÓ¡¦È´¤±ÌÓ¤ò¼«³Ð¤·¤¿Ç¯Îð¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
¤Ï¤¸¤á¤ÆÇöÌÓ¡¦È´¤±ÌÓ¤ò¼«³Ð¤·¤¿Ç¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡Ö35～39ºÐ¡×¤È¡Ö45～49ºÐ¡×¤¬24.1%¤ÈÆ±Î¨¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö30～34ºÐ¡×¤¬22.2%¤È¤Ê¤ê¡¢ÇöÌÓ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤ëÇ¯Îð¤Ï30Âå¤«¤é40Âå¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
2.3 ¤´²ÈÂ²¤ËÇöÌÓ¤ÎÊý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤´²ÈÂ²¤ËÇöÌÓ¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢Ê£¿ô²óÅú²Ä¤ÇÁªÂò»è¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉã¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬74.1%¤È7³ä¤òÄ¶¤¨¡¢Â³¤¤¤Æ¡ÖÁÄÉãÊì¡×¤È¤Î²óÅú¤¬29.6%¤È2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÇöÌÓ¤Î²ÈÂ²¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡Ê³ºÅö¼Ô¤Ê¤·¡Ë¡×¡Ê11.1%¡Ë¡¢¡ÖÊì¡×¡Ê7.4%¡Ë¤È¤¤¤¦½ç¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö·»Äï»ÐËå¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2.4 ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¤ÇAGA¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¤¿»þ¤ÎÇ¯Îð¤Ï¡©
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¤ÇAGA¼£ÎÅ¤ò³«»Ï¤·¤¿»þ¤ÎÇ¯Îð¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö35～39ºÐ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬29.6%¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö40～44ºÐ¡×¡Ê24.1%¡Ë¡¢¡Ö45～49ºÐ¡×¡Ê18.5%¡Ë¤È¤¤¤¦½ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2.5 ¸½ºß¤ÎÇöÌÓ¤Î¿Ê¹Ô¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤ÎÄøÅÙµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¸½ºß¤ÎÇöÌÓ¤Î¿Ê¹Ô¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤ÎÄøÅÙµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö¾¯¤·µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬66.7%¤È°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢¡Ö¤«¤Ê¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê24.1%¡Ë¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤â9.3%¤ß¤é¤ì¤¿¡£
2.6 ¤É¤ÎÉô°Ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤É¤ÎÉô°Ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢Ê£¿ô²óÅú²Ä¤ÇÁªÂò»è¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¸¤¨ºÝ¡ÊM»ú¡¦¤ª¤Ç¤³¼þÊÕ¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬68.5%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÆ¬ÄºÉô¡Ê¤Ä¤à¤¸¡¦ÃÏÈ©¤Î¸«¤¨¡Ë¡×¤¬48.1%¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¸åÆ¬Éô¡Ê¥Ü¥ê¥åー¥à¡¦¤¦¤Ê¤¸¾å¡Ë¡×¤ä¡ÖÂ¦Æ¬Éô¡Ê¤³¤á¤«¤ß¡¦¼ª¤Î¾å¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î²óÅú¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
2.7 ¼ÂºÝ¤ËAGA¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÂºÝ¤ËAGA¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¡¢Ê£¿ô²óÅú²Ä¤ÇÁªÂò»è¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶À¤ò¸«¤¿¤È¤¤ËÇöÌÓ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤¬63.0%¤ÈÌó6³ä¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÈ´¤±ÌÓ¤¬Áý¤¨¤¿¤«¤é¡×¤â51.9%¤ÈÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë²óÅú¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤«¤é¡×¤ä¡Ö¾ÍèÅª¤ËÇöÌÓ¤¬¿Ê¤à¤Î¤òÍ½ËÉ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¡¢¡ÖSNS¤ä¹¹ð¤ÇAGA¼£ÎÅ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤â°ìÄê¿ô½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
2.8 ¸½ºß¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¼£ÎÅÊýË¡¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸½ºß¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¼£ÎÅÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô²óÅú²Ä¤ÇÁªÂò»è¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ë¡ÊÆâÉþ¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬63.0%¤Ç6³ä¤òÄ¶¤¨¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥Õ¥£¥Ê¥¹¥Æ¥ê¥É(https://www.skillup-mt.jp/media/2507/)¡×¤â61.1%¤È¶Ïº¹¤ÇÂ³¤¡¢¤³¤ÎÆó¤Ä¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ë¡Ê³°ÍÑ¡Ë¡×¡Ê14.8%¡Ë¡¢¡Ö¥Ç¥å¥¿¥¹¥Æ¥ê¥É(https://www.skillup-mt.jp/media/4528/)¡×¡Ê5.6%¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ë¤¬¤É¤³¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤«(https://www.skillup-mt.jp/media/3743/)²òÀâ¤·¤¿µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é
2.9 ¼£ÎÅ´ü´Ö¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¼£ÎÅ´ü´Ö¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤«¡¢ÁªÂò»è¤«¤é¤Ò¤È¤ÄÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö3～6¥ö·î¡×¤¬33.3%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö6¥ö·î～1Ç¯¡×¤¬29.6%¤È¤¤¤¦½ç¤È¤Ê¤ê¡¢3¥ö·î¤«¤é1Ç¯Ì¤Ëþ¤Î¿Í¤¬Â¿¤¯¤Î³ä¹ç¤òÀê¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö3Ç¯°Ê¾å¡×¤È¤Î²óÅú¤â5.6%¤ß¤é¤ì¤¿¡£
2.10 ¼£ÎÅ¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ú·î³Û¡Û¤ÎÈñÍÑ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¼£ÎÅ¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ú·î³Û¡Û¤ÎÈñÍÑ¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤«¡¢ÁªÂò»è¤«¤é¤Ò¤È¤ÄÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö5,000±ß～8,000±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬35.2%¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö2,000±ß～5,000±ßÌ¤Ëþ¡×¤â33.3%¤È¶Ïº¹¤ÇÂ³¤¡¢·î³Û¤Î¼£ÎÅÈñ¤¬2,000±ß¤«¤é8,000±ßÌ¤Ëþ¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö1Ëü±ß～2Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ê18.5%¡Ë¡¢¡Ö8,000±ß～1Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ê13.8%¡Ë¤È¤¤¤¦½ç¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö2,000±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ê1.9%¡Ë¤È¤Î²óÅú¤Ï¶Ï¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
2.11 ¤É¤Î¥×¥é¥ó¤ÇAGA¼£ÎÅ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤É¤Î¥×¥é¥ó¤ÇAGA¼£ÎÅ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢ÁªÂò»è¤«¤é¤Ò¤È¤ÄÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈ¯ÌÓ¥é¥¤¥È¥×¥é¥ó¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬40.7%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÈ¯ÌÓ´ðËÜ¥×¥é¥ó¡×¤¬31.5%¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÍ½ËÉ¥×¥é¥ó¡Ê¥Õ¥£¥Ê¥¹¥Æ¥ê¥É³¤³°À½¡Ë¡×¤ä¡ÖÈ¯ÌÓºÇ¶¯¥×¥é¥ó¡×¤È¤Î²óÅú¤â°ìÄê¿ô¤ß¤é¤ì¤¿¡£
2.12 Ìô¤ÇÉûºîÍÑ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Ìô¤ÎÉûºîÍÑ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¡¢ÁªÂò»è¤«¤é¤Ò¤È¤ÄÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬59.3%¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó6³ä¤Ç°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö·ÚÅÙ¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÊÆ¬Èé¤Î¤«¤æ¤ß¡¦¥Õ¥±¤Ê¤É¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï31.5%¡¢¡ÖÃæÄøÅÙ¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡ÊÆ±´ü¡¦¤Û¤Æ¤ê¡¦ÂÎÌÓÁý²Ã¤Ê¤É¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï9.3%¤È¶Ï¤«¤Ç¡¢¡Ö¶¯¤¤ÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ê´Îµ¡Ç½¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¦¶¯¤¤·ñÂÕ´¶¤Ê¤É¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2.13 ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÊ£¿ô²óÅú²Ä¤ÇÁªÂò»è¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡ÊÃÎÌ¾ÅÙ¡¦¿®ÍêÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬57.4¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¼«Âð¤Ç¼õ¿Ç¤Ç¤¤ë¤«¤é¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ÎÊØÍø¤µ¡Ë¡×¤¬40.7%¡¢¡ÖÄÌ±¡¤¬ÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤¬38.9%¤È¤¤¤¦½ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö°å»Õ¤ä¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤¬°Â¿´¤Ç¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ä¡ÖÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤â°ìÄê¿ô¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É(https://www.skillup-mt.jp/media/6136/)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤¿µ»ö¤Ï¤³¤Á¤é
2.14 ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤òÊ£¿ô²óÅú²Ä¤ÇÁªÂò»è¤«¤éÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬42.6¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¿Ç»¡»þ´Ö¤¬Ã»¤¹¤®¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬20.4%¡¢¡Ö¿ÇÎÅ¤ÎÀâÌÀ¤¬¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö°å»Õ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÂÐ±þ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Æ±Î¨¤Î11.1%¤ÇÂ³¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥¢¥×¥ê¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
2.15 ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¤ÎAGA¼£ÎÅ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¤ÎAGA¼£ÎÅ¤ÎËþÂÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁªÂò»è¤«¤é¤Ò¤È¤ÄÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡ÖËþÂ¡×¤È¤Î²óÅú¤¬70.4¡ó¤È7³ä¤òÄ¶¤¨¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËËþÂ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È²óÅú¼Ô¤ÎÌó8³ä¤¬ËþÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¤ÎAGA¼£ÎÅ¤ËÂÐ¤¹¤ëËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥µ¥êー
URL¡§https://marsary.co.jp/
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ Ä¹Í§Í¤¼ù
ÀßÎ©¡§2012Ç¯6·î
½êºßÃÏ¡§¢©150-0041 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-11-4 5³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦WEB¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯»ö¶È
¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡¦¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð»ö¶È
¡¦¥»¥ß¥Êー´ë²è¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä»ö¶È
¡ÚÊÀ¼Ò±¿±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Û
ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥á¥Ç¥£¥¢(https://www.skillup-mt.jp/media/)
¡Ò¼çÍ×µ»ö¡Ó
¡¦AGA¡ÊFAGA¡Ë
AGA¼£ÎÅ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ª¤¹¤¹¤á(https://www.skillup-mt.jp/media/3479/)20Áª¡ª¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ÎÈæ³Ó¤È¸ý¥³¥ß¡¦É¾È½¤ò²òÀâ
AGA¼£ÎÅ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ª¤¹¤¹¤á(https://www.skillup-mt.jp/media/687/)11Áª¡ª¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ÎÈæ³Ó¤È¸ý¥³¥ß¡¦É¾È½¤ò²òÀâ
½÷À¤ÎÇöÌÓ¼£ÎÅ¤ª¤¹¤¹¤á(https://www.skillup-mt.jp/media/887/)¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯15±¡¡ªFAGA¼£ÎÅ¤ÎÉ¾È½¤äÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡¦¼£ÎÅÌô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¾ÜºÙ¡Û
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¤ÎAGA¼£ÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È(http://www.skillup-mt.jp/media/wp-content/uploads/2025/10/83ca26e16be3249e56b6ff13196d82df.pdf)
¡Ú¥Çー¥¿¤Î°úÍÑ¡¦Å¾ºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Çー¥¿¤Î°úÍÑ¤Ï¿½ÀÁÌµ¤·¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£·ÇºÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²¼µ¤Î»ö¹à¤ò¸·¼é¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Çー¥¿¤Î²Ã¹©¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ¸µ¤ÎURL¤ò(URL¤òDofollow¤Ç¡ËÌÀµ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÐÅµ¡§¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¤ÎAGA¼£ÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡×¡§http://www.skillup-mt.jp/media/wp-content/uploads/2025/10/83ca26e16be3249e56b6ff13196d82df.pdf