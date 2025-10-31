【J2B株式会社】Design × Technology × AI ― J2B LABページが新しくオープン！

J2B株式会社J2B株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：金 廷均）

このたびJ2B株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：金 廷均）は、新たにJ2B LABのページ（https://lab.j2b-inc.com/ja/）をオープンしました。

こちらのページでは、弊社が推進しているDesign（デザイン）× Technology（テクノロジー）× AI（人工知能）への取り組みについて、詳細かつ分かりやすくご紹介しております。

具体的には、広告制作を軸としたものづくりの仕組みを追求し、次世代に繋がる新しい表現や価値を創造するために、デザイン、テクノロジー、AIを融合させた革新的な取り組みを展開しています。

これにより、従来の枠にとらわれない新しいクリエイティブの可能性を追求し、様々なニーズに応えるだけでなく、未来の市場をリードするソリューションを提供しています。

また、弊社では積極的に人材採用も行っており、未来のクリエイティブを共に創造していきたい方々のために採用募集ページも設けております。

どうぞお気軽にアクセスし、ご覧ください。

これからもJ2B株式会社は、最先端の技術を駆使し、お客様のニーズに応える革新的なソリューションを提供し続けます。

皆様のご支援とご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

J2B株式会社は、高度なAIおよびCG技術を基盤に、企業やプロダクトの新たな価値創出を目指して設立されたトータルコンテンツソリューション制作会社です。クリエイティブな力を通じて社会に貢献し、これまでに見たことのない、新しい世界の創造を追求しています。

