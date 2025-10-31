ファーストイノベーション福岡支社を新設し、全国10拠点体制に拡充

株式会社ファーストイノベーション

株式会社ファーストイノベーション（本社：東京都中央区、代表取締役社長：木ノ根雄志、以下ファーストイノベーション）は、事業拡大の一環として、2025年10月に「福岡支社」（福岡県福岡市東区）を新たに開設いたしました。

今回の福岡支社設立は、これまで主に首都圏を中心に展開してきた当社のサービスを、九州エリアの企業や自治体、個人事業主の皆様にも広く提供するための重要な拠点となります。現地密着型のサポート体制を構築し、よりスピーディかつ柔軟な対応を可能にすることで、地域社会の課題解決や事業成長に貢献してまいります。

また、当社はこれまでにも全国各地に支社を展開しており、今回の福岡支社設立により、全国で10拠点目の支社となりました。

【福岡支社】

・福岡支社：福岡県福岡市東区千早4-10-1 1F（新設）

ファーストイノベーションは、今後も各地域の特色やニーズに応じたサービス展開を強化しながら、全国における支援体制を拡充してまいります。さらに多くの地域に価値を届けることで、日本全体のDX推進・地域活性化にも貢献していく所存です。

福岡支社長 梶川コメント

福岡支社は、当社にとって九州初の拠点であり、非常に意義深いものです。現地での人材採用・育成を通じて、地域に根ざした取り組みを一層強化してまいります。ファーストイノベーションはこれからも支援の輪を全国に広げていきます。

株式会社ファーストイノベーション

所在地：東京都中央区晴海3-13-1 DEUX TOURS EASTタワー52F

代表取締役社長：木ノ根雄志

事業内容：クリエイティブ事業／プロモーション事業／マーケティング事業／ソリューション事業／地方創生事業

公式サイト：https://www.f-innovations.co.jp/