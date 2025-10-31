イオレ、SBI VCトレード株式会社との提携に関するお知らせ

株式会社イオレ

株式会社イオレ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：瀧野 諭吾、証券コード：2334、以下「イオレ」）は、SBIホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長：北尾 吉孝）の連結子会社で暗号資産交換業を営むSBI VCトレード株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：近藤 智彦、以下「SBI VCトレード」）と提携し、SBI VCトレードが提供する法人向けサービス「SBI VC for Prime」を活用したビットコインの取引・保管・運用を開始いたしました。

本連携を通じ、イオレはトレジャリー実務および制度対応の両面における協働体制を構築し、暗号資産金融事業の高度化と「Neo Crypto Bank（ネオクリプトバンク）構想」の実現に向けた取り組みを加速してまいります。

■事業提携検討の背景

イオレは、2025年8月14日に公表した中期経営計画において、暗号資産金融事業を中核事業として位置づけております。

暗号資産トレジャリー（自社による取得・保有）と暗号資産レンディング（市場からの一定金利による債務調達）を資金面の二本柱とし、保有資産の運用を通じた収益化に向け事業を推進してまいりました。

さらに、同年10月14日に開催した「暗号資産金融事業に関する戦略発表会」では、イオレが保有する資産を「取得」「活用」「運用」「拡張」へと循環させる独自モデルを発表し、将来的な暗号資産の社会実装（マスアダプション）を見据えた次世代金融プラットフォーム「Neo Crypto Bank構想」の具現化を段階的に進める方針を示しました。これにより、資産規模の拡大とキャッシュフローの安定化を両立させ、中長期的な企業価値の向上を目指しております。

このたびイオレは、国内web3.0市場をリードするSBIグループとの事業面における連携の第一歩として、SBI VCトレードとの事業連携を開始いたします。本連携は、SBIグループ関連各社の中で事業面における初の具体的連携となります。

短期的には、イオレが保有する暗号資産の取得・保管・事業活用の選択肢を拡充し、中長期的には「Neo Crypto Bank構想」の実装を加速させることを目的としております。

SBI VCトレードは、暗号資産交換業（関東財務局長 第00011号）、第一種金融商品取引業（金商 第3247号）、および電子決済手段等取引業（関東財務局長 第00001号）の3つのライセンスを有する国内唯一の企業であり、暗号資産・ステーブルコイン関連のサービスを提供しています。

イオレは、SBI VCトレードの高度なサービス提供基盤およびSBIグループの総合的なネットワークと金融ソリューションを活用し、当社トレジャリー（取得・保有・活用）の運用体制の強化と多様化、ならびに事業展開の選択肢拡充を図るとともに、ガバナンスおよび情報開示の高度化を推進してまいります。

■事業提携の内容

本連携では、以下の3つの領域において、SBI VCトレードとの協働を推進してまいります。

（１）トレジャリー実務（BTCの買付・保管等）に関する連携

イオレは、SBI VCトレードが提供する法人向けサービス「SBIVC for Prime」を活用し、暗号資産トレジャリー運用に関する実務体制を強化します。

- オペレーションの統合支援取引、保管、運用に関する実務を一体で支援いただき、取引フロー、入出庫、承認権限、記録管理までを標準化。執行品質の向上とオペレーショナルリスクの低減を図ります。- 大口取引の最適化OTC取引やオプション取引など多様な取引執行手段を利用し、取引規模や市況に応じたスプレッド条件・執行ロジックを最適化。グローバルに展開する大手マーケットメイカー英B2C2をSBIグループ内に有する強みを活かし、約定の安定性と機動性を高め、取得コストの抑制を実現します。- カストディ・保全スキームの強化国内法令およびセキュリティ基準に準拠した暗号資産管理体制をSBI VCトレードから提供いただき、安心・安全に暗号資産を保管します。さらなるカストディの高度化、保全スキームの強化についても継続して検討します。- ガバナンス・開示体制との整合性確保取引および保管オペレーションの標準化を通じ、会計区分・内部統制・開示要請への適合性を高め、上場企業としての説明責任を強化してまいります。

（２）制度対応・ライセンス観点での連携

イオレは、SBI VCトレードが有する複数の金融ライセンス・制度対応知見を活用し、暗号資産および関連金融商品の制度対応・運用検討を共同で推進します。

- 仲介業登録に向けた検討イオレが将来的に暗号資産仲介業（暗号資産サービス仲介業）登録を目指すにあたり、日本円などの法定通貨と暗号資産との交換・入出金に関する仕組み（いわゆる「資金の入口・出口」部分）の設計・導線連携や、関連する広告・行為規制への対応方針を協議します- ステーブルコインの活用ステーブルコイン（*）の仲介および運用に関して、国内で唯一、電子決済手段等取引業ライセンスを有するSBI VCトレードの対応実績・運用知見を活かして検討します。

（３）「Neo Crypto Bank構想」との接続

本連携で整備する取得・保管・仲介・決済と、イオレが展開を進めるウォレット／カード／レンディング等の将来プロダクトとの連携について検討します。

あわせて、ステーブルコインの活用など、SBI VCトレードのライセンス・インフラ・ネットワークを活用した共同検討テーマを抽出し、ユーザー接点および資産活用の選択肢を拡張してまいります。

これにより、イオレはトレジャリー規模の拡大とキャッシュフローの安定化を図り、「Neo Crypto Bank構想」の実現をさらに加速してまいります。





（*）法定通貨（例：日本円）などに連動する電子決済手段

■今後の展望

イオレは、今回のSBI VCトレードとの連携を起点に、暗号資産の「取得（トレジャリー）」「保管」「事業活用」の各プロセスを段階的に高度化し、暗号資産インカム（収益）の安定性と透明性の向上を図ってまいります。

短期的には、SBI VCトレードが提供する法人向け取引枠組みを活用し、大口取引の執行品質（約定の安定性・スプレッド管理）を高めるとともに、カストディの高度化を進めます。これにより、計画的かつ安定的なビットコインの積み上げを推進してまいります。また、市況環境や流動性に応じた大口取引などの執行手段の最適化に加え、リスク管理方針の範囲内でデリバティブ取引を活用したヘッジ戦略や、プレミアム収受型の収益手法の検討とレンディング連携を推進してまいります。これにより、市場価格の変動に左右されにくい、より安定的な収益基盤の構築を目指します。

中長期的には、イオレが推進する「Neo Crypto Bank構想」のもと、ウォレットやカードなどの自社サービスとレンディング機能の連携、さらにステーブルコインの活用といった新たな制度連携の進展を踏まえ、資産活用導線の拡張を図ります。

これらを通じて、保有資産の維持・拡大とキャッシュフローの安定化の両立を実現し、持続的な企業価値の向上に取り組んでまいります。

■SBI VCトレード 代表取締役社長近藤智彦 コメント

SBI VCトレードは、イオレが目指す暗号資産金融事業における新たな経済圏の実現を強く期待しております。暗号資産トレジャリーやステーブルコインの台頭によりWeb3分野の市場形成が加速する中、SBIグループとしてもWeb3分野への投資活動および事業拡大を推進しております。

今回の連携により、弊社の知見でイオレの事業を補完できると考えており、総合的な取り組みによる事業シナジーに期待しております。

■イオレ 代表取締役社長瀧野諭吾 コメント

今回の連携は、イオレが掲げる「Neo Crypto Bank構想」の実現に向けた重要な一歩となります。

SBI VCトレードが有する高度な金融インフラと関係ライセンスを土台とした制度対応力を背景に、トレジャリー運用の品質と透明性を高め、上場企業として求められる説明責任をより強固なものとできると考えています。

今後は、両社の知見とネットワークを活かし、暗号資産の取得・保管・活用をシームレスに結ぶ新しい金融モデルの構築を加速させ、資本市場や社会における暗号資産の実装価値を高めてまいります。

株式会社イオレ

本社所在地：〒103-0003 東京都中央区日本橋横山町6-16 RONDO日本橋ビル4F

代 表 者：代表取締役社長 瀧野 諭吾

設 立：2001年4月25日

資 本 金：9億1533万円 ※2025年3月31日時点

従 業 員 数：100名 ※2025年3月31日時点

上 場 市 場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：2334）

事 業 内 容：

・PC・スマートフォン向け各種サービスの運営（「らくらく連絡網＋(プラス）」）

・アドテクノロジー商品「pinpoint」の開発・提供

・運用型求人広告プラットフォーム「HR Ads Platform」の開発・提供

・インターネット広告事業

・セールスプロモーション事業

・Web3 事業（NFT 販売代理、ギルド運営）

・旅行メディア「休日いぬ部」「休日グランピング部」の運営

・旅行事業

・AIデータセンター事業

・暗号資産金融事業



【各種サービスリンク】

■求人検索エンジン運用

https://aggregate.eole.co.jp/

■HRアドプラットフォーム

https://hr-ads.jp

■大学生広告ナビ

https://daigaku-koukoku.com/

■らくらく連絡網ママ・主婦ターゲティングプラットフォーム

https://shufu.eole.co.jp/

■シニア広告ナビ

https://senior-koukoku.eole.co.jp/

■休日いぬ部

https://kyuzitsu-inubu.com/

■ポケカル

https://www.poke.co.jp/