IT人材不足に新たな選択肢「産学連携による 外国人IT人材育成・採用のススメ」11/25（火）無料ハイブリッド開催

株式会社デジタル・ナレッジ【11月25日】IT人材不足に新たな選択肢！産学連携による 外国人IT人材育成・採用のススメ 《ハイブリッド開催》

デジタル・ナレッジは2020年末に中央アジアのウズベキスタン共和国の首都タシュケントに私立大学Japan Digital University（以下、JDU）を100%子会社として設立、運営しております。

当大学では日本の提携大学の授業や日本語、ITスキル、日本就業素養を教え、日本で活躍できる高度人材を輩出しています。

初の卒業生を昨年輩出し、卒業者全員が日本のIT企業で活躍中です。学生数は現在700名を超え、今後多くの卒業生を見込んでおり、昨今の日本のIT人材不足の課題に呼応できる人材を採用いただけます。

また、大学と貴社の産学連携による、貴社専用カリキュラム寄付講座の設置、在校中の業務受託、訪日/採用前遠隔インターンなども可能となっており、このセミナーでは各種メニューをご紹介します。

《こんな方におすすめ》

・産学連携による貴社専用カリキュラム寄付講座の設置、学生への業務受託、インターンにご興味をお持ちの方

・新卒外国人IT人材の採用にご興味をお持ちの方

・ウズベキスタン（国）や現地人材について知りたい方

・学生と交流、現地の大学を見学してみたい方

概要

プログラム

講師

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12383/table/1331_1_9da99dfeeea315e922f58562116229e1.jpg?v=202511010457 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/12383/table/1331_2_59b7bb1bb038c6d2ccfe4611e329c046.jpg?v=202511010457 ]はが 弘明

(在ウズベキスタン私立大学) JapanDigitalUniversity

理事長

株式会社デジタル・ナレッジ

代表取締役社長

はが 弘明

神 健太朗

株式会社デジタル・ナレッジ

Japan Digital University事業部 事業部長補佐

神 健太朗

詳細・お申込みはこちら :https://www.digital-knowledge.co.jp/archives/44365/

Japan Digital University（JDU）について

2020年にデジタル・ナレッジの100%子会社としてウズベキスタンに設立し運営している正式な私立大学です。ウズベキスタンにあるサテライトキャンパスをJDUと呼びます。ウズベキスタンの学生は、当大学にて日本語、ITエンジニアスキル、日本就業素養のほか、提携している日本の大学の授業にオンラインで参加し、試験を経て単位取得でき、最終的に日本とウズベキスタン両国の学位を取得することも可能です。卒業時には日本企業への就職を目指し、勉学に励む学生がたくさん入学しています。

株式会社デジタル・ナレッジについて

教育に関する夢と想いを共有しながら、私たちが“学びの架け橋“となり、学習環境を創造します。

デジタル・ナレッジの使命は、教育機関や研修部門にある「知識（ナレッジ）」をより効率的・効果的に流通させて受講者に届けること、そしてより良い知識社会の実現に貢献することです。 これが日本で初めてのeラーニング専門ソリューションベンダーである私たちの責任と考えています。 私たちは教育機関様・研修部門様と同じ視点に立ちながら、ITを活用したより良い教育を実現いたします。

