Cycle.me 水で栄養がとれる新シリーズ、『anan カラダにいいもの大賞2025・秋』を受賞！

株式会社ドットミーは、「Cycle.me（サイクルミー）」より販売する、水で栄養がとれる新シリーズ「サイクルミーウォーター」が、『anan カラダにいいもの大賞2025・秋』を受賞したことをお知らせいたします。

『anan カラダにいいもの大賞』とは

『カラダにいいもの大賞』は、anan編集部が選び抜いた「カラダにいいもの」を紹介する人気企画です。この企画では、編集部員が実際にすべての商品を試し、その機能や使いやすさなどを徹底的に評価したうえで、受賞商品を決定します。

今回、「サイクルミーウォーター」は、”おいしくて栄養も◎、一石二鳥ドリンク”として紹介され、『anan カラダにいいもの大賞 2025・秋』を受賞しました。

※2025年10月29日（水）に発売号にて掲載

「サイクルミーウォーター」商品情報

たんぱく質がとれる水 ほんのり桃/178円（税抜）

POINT

1. 水分補給しながらたんぱく質がとれる

“水”としてのおいしさを最優先に、高度な精製技術を使用した低分子コラーゲンを採用。

ふだんの水分補給で無理なく、たんぱく質5gがとれます。

2. 甘すぎず飲みやすい、ほんのり桃の味わい

早生桃のようなやさしい甘さと、すっきりとした後味。

低カロリー*で罪悪感なく、ごくごく飲めます。

3. 海洋深層水由来ミネラル**使用

高知県室戸沖の海洋深層水由来のミネラルを使用。

外出先やスポーツ時の水分補給にもおすすめです。

*20kcal/100ml以下を低カロリーと表記しています **本商品におけるミネラルとはナトリウムのことです

食物繊維がとれる水 すきとおるレモン/148円（税抜）

POINT

1. 水分補給で、レタス約1.5個分*の食物繊維がとれる

ヘルスケアの現場で選ばれてきた食物繊維「グアー豆食物繊維」を採用。

発酵性が高く発酵速度が穏やかなのが特徴の、次世代食物繊維。

2. 甘くなく飲みやすい、すっきりとしたレモンの風味

ホテルのリフレッシュメントウォーターをイメージした、爽やかな飲み心地。

ごくごく飲める0kcal**です。

3. 海洋深層水由来ミネラル***使用

高知県室戸沖の海洋深層水由来のミネラルを使用。

外出先やスポーツ時の水分補給におすすめです。

*レタスは1個300g（可食部）、食物繊維量1.1g/100gとして算出｜参考：日本食品標準成分表（八訂）増補2023年

**5kcal/100ml未満を0kcalと表記しています

***本商品におけるミネラルとはナトリウムのことです

商品詳細はこちらから :https://cycle.me/shop/products/MT-CW-24-SB

Cycle.meについて

「とらなきゃに、しあわせを。」ブランドメッセージに掲げるウェルビーイングブランド。朝・昼・夜それぞれのライフスタイルに合わせた栄養をおいしく、しあわせを感じられる形で提供します。

URL： https://cycle.me/