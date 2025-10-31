『ありふれた職業で世界最強 リベリオンソウル』にてアニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかＶ』との初コラボ開催が決定！
CTW株式会社は、G123で好評配信中のブラウザゲーム『ありふれた職業で世界最強 リベリオンソウル』にて、アニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうかＶ』とのコラボ開催を発表いたします。
『ありふれた職業で世界最強 リベリオンソウル』に、アニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』の、
ベル / アイズ / ヘスティアなどの人気キャラクターがプレイアブルキャラクターとして登場します！
詳細は、コラボ開始の続報をお待ちください。
イベント開催期間：2025年11月12日(水)～2025年11月26日(水)
ゲームプレイはこちら：https://s.g123.jp/gmys2xw5
■キャラクターイラストを公開！
・ユエ（ヘスティア）
・八重樫（ヤマト）
・リリアーナ(リリルカ)
■アニメ『ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか』とは？
シリーズ累計2,000万部を突破している大森藤ノ氏による同名のライトノベルが原作で、大きな地下迷宮（＝ダンジョン）がある巨大都市を舞台に、少年ベル・クラネルの冒険と成長を描くストーリー。
2015年4月にアニメ第1期、2019年7月に第2期、2020年10月に第3期、2022年7月に第4期が放送され、2024年10月から最新シリーズ「ダンまちＶ 豊穣の女神篇」が放送された。
2025年4月でアニメ放送開始からちょうど10年を迎え、現在アニメ10周年期間中でもある。
他にも本編外伝ストーリーを描いたソード・オラトリアのアニメ化（2017）や、大森藤ノ氏完全書き下ろしストーリーの劇場版公開（2019）など幅広い展開を見せている。
・「ダンまち」シリーズ公式ポータルサイト：https://danmachi.com/danmachi/
・「ダンまち」シリーズアニメ公式Xアカウント：https://x.com/danmachi_anime
■『ありふれた職業で世界最強』とは？
“いじめられっ子”の南雲ハジメは、クラスメイトと共に異世界へ召喚されてしまう。つぎつぎに戦闘向きのチート能力を発現するクラスメイトとは裏腹に、錬成師という地味な能力のハジメ。異世界でも最弱の彼は、あるクラスメイトの悪意によって迷宮の奈落に突き落とされてしまい――!?
脱出方法が見つからない絶望の淵のなか、錬成師のまま最強へ至る道を見つけたハジメは、吸血鬼のユエと運命の出会いを果たす――。
「俺がユエを、ユエが俺を守る。それで最強だ。
全部薙ぎ倒して世界を越えよう」
奈落の少年と最奥の吸血鬼による“最強”異世界ファンタジー、開幕！
――そして、少年は“最強”を超える。
■ゲーム基本情報
ゲームタイトル：ありふれた職業で世界最強(https://h5.g123.jp/game/arifure?lang=ja) リベリオンソウル
ジャンル：ファンタジーRPG
価格：無料(ゲーム内アイテム課金制)
■G123(https://g123.jp/?lang=ja)(ジーイチニサン)とは？
スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/?lang=ja)サービスです。
公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja
