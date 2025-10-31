『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』で「2025Ｊリーグクライマックス！キャンペーン」開催！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』（以下、『Ｊクラ』）で、「Ｊリーグクライマックス！キャンペーン」を開催していることをお知らせします。

9月19日時点の選手データを反映したＪ1、Ｊ2の全40クラブ総勢600名の選手が、新カード「レギュラー2025 vol.2」として登場するほか、期間限定カード「ハイライズ」も登場しています。

また本キャンペーンでは、期間中ログインするだけで「G85以上レギュラー2025 vol.2ガチャ券」を獲得できる「2025Ｊリーグクライマックス！ログインボーナス」や累計ポイントを集めて「G85以上ガチャ券」や「[金]レギュラー2025 vol.2ガチャ券」などが手に入る「2025Ｊリーグクライマックス！エンブレムゲッター」などを開催中です。

夏移籍を反映した選手を獲得して、『Ｊクラ』をお楽しみください！

夏移籍を反映した総勢600名の選手が「レギュラー2025 vol.2」に登場！

9月19日時点のデータを収録した、Ｊ1・Ｊ2総勢600名の選手が「レギュラー2025 vol.2」に登場！

期間: 2025年10月31日(金)メンテナンス終了後～

登場選手の一部をご紹介！

・京都サンガF.C./ラファエル エリアス ・浦和レッズ/マリウス ホイブラーテン

・セレッソ大阪/ルーカス フェルナンデス ・鹿島アントラーズ/鈴木 優磨

・サンフレッチェ広島/大迫 敬介 ・ＦＣ町田ゼルビア/相馬 勇紀

各クラブの「空中戦に強い選手」が「ハイライズ」として登場！

Ｊ1・Ｊ2の全40クラブから、「空中戦に強い」選手が「ハイライズ」として登場。

「2025Ｊリーグクライマックス！ハイライズ11連ガチャ」で選手を獲得して、チームを強化しましょう！

期間: 2025年10月31日(金) メンテナンス終了後～2025年11月26日（水） 13:59

登場選手の一部をご紹介！

・アビスパ福岡/安藤 智哉

・ＦＣ町田ゼルビア/オ セフン

・清水エスパルス/住吉 ジェラニレショーン

・京都サンガF.C./鈴木 義宜

・ヴィッセル神戸/佐々木 大樹

・サンフレッチェ広島/木下 康介

「2025Ｊリーグクライマックス！キャンペーン」も開催中

■2025Ｊリーグクライマックス！エンブレムゲッター

Ｊ1・Ｊ2各クラブのエンブレムを集めて、累計ポイントを獲得しましょう。

累計ポイントに応じて「G85以上ガチャ券」や「[金]レギュラー2025 vol.2ガチャ券」などの豪華報酬をゲットできます！

さらに「霜月コイン」を集めて豪華アイテムと交換することもできます。

期間: 2025年10月31日(金) メンテナンス終了後 ～ 2025年11月7日（金）13:59

■2025Ｊリーグクライマックス！特別ミッション

ミッションクリアで「G80以上ガチャ券」や「お気に入りクラブG75以上ガチャ券」などの豪華報酬が獲得できます！

さらに「霜月コイン」を集めて、豪華アイテムと交換することもできます。

期間: 2025年10月31日（金）メンテナンス後～2025年11月17日（月）13:59

■2025Ｊリーグクライマックス！ログインボーナス

期間中、ログインするだけで「G85以上レギュラー2025 vol.2ガチャ券」が手に入ります！

毎日ログインして様々なアイテムをゲットしましょう。

期間: 2025年11月1日（土）3:00 ～ 2025年11月15日（土）2:59

■霜月コイン交換所

期間中、手に入れた「霜月コイン」を使って、「Aランクセンス付きG85以上ガチャ券」やアイテムと交換できます。

豪華アイテムとの交換を目指してたくさんコインを集めましょう！

期間: 2025年10月31日（金）メンテナンス後 ～ 2025年12月8日 (月) 02:59

■2025Ｊリーグクライマックス！ハイライズ11連ガチャ

期間限定ハイライズ登場！SPECIAL枠では毎回「ハイライズ」or「G85以上」が確定！

また「ハイライズ」は、イベント「2025Ｊリーグクライマックス！エンブレムゲッター」の特効選手カードです。

ガチャを引いて、イベントを有利に進めましょう！

期間: 2025年10月31日（金）メンテナンス後～2025年11月14日（金）13:59

■レギュラー2025 vol.2登場11連ガチャDX

「お気に入りクラブG85以上レギュラー2025 vol.2ガチャ券」や「お気に入りクラブG89以上レギュラー2025 vol.2ガチャ券」などが獲得できます。

お気に入りクラブの高グレード選手を獲得できるチャンスです！

期間: 2025年10月31日（金）メンテナンス後～2025年11月10日（月）13:59

※各キャンペーンの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

※メンテナンス等により、内容や期間は予告なく変更となる場合がございます。

【モバイルゲーム『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』について】

『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』は、Ｊリーグとのオフィシャルパートナー契約を締結して制作されたＪリーグ公式のサッカーモバイルゲームです。プレーヤーは、2025シーズンのＪ1、Ｊ2全40クラブに所属する選手の実名・実写カードを収集・育成し、お気に入り選手で編成された自慢のクラブチームで、全国のプレーヤーとのオンライン対戦や様々なイベントが楽しめます。

■ 『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』公式HP：https://www.konami.com/wepes/mobile/jcc/

■ 『Ｊリーグクラブチャンピオンシップ』公式X：@jcc_konami

**************************************************************************

タイトル：Ｊリーグクラブチャンピオンシップ

メーカー：KONAMI

ジャンル：サッカー

配信日：2019年6月25日

希望小売価格：基本プレー無料(アイテム課金制)

対応機種：Android（7.0以降）、iOS（15.0以降）、iPadOS（15.0以降）

権利表記：

(C)J.LEAGUE All copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are used under license. (C)Konami Digital Entertainment