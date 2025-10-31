「九州・沖縄県紙合同業界セミナー」 (11/22)

株式会社琉球新報社

九州・沖縄の地方新聞社８社が集まり、合同業界セミナーをオンラインで開催します。

各社の会社概要や仕事内容などについてお伝えします。記者や営業など新聞社の仕事に興味のある皆さん、ぜひご参加ください。

■日時

11月22日(土)13:30~16:10

■参加新聞社（計８社）

佐賀新聞社、熊本日日新聞社、大分合同新聞社、宮崎日日新聞社、南日本新聞社、長崎新聞社、沖縄タイムス社、琉球新報社

■詳細スケジュール

入室開始 13:20

１. 就活に役立つNIB 13:30~14:30

＜休憩＞

２. 各新聞社ごとの個別セミナー 14:40~15:20

＜休憩＞

３. 各新聞社ごとの個別セミナー 15:30~16:10

-終了-

※Zoomでオンライン開催します。

※１.「就活に役立つNIB」では、新聞の読み方や就職活動に役立てるための新聞の活用術を説明します。

※２.３.は新聞社ごとにミーティングルームを準備します。話を聞きたい新聞社のルームに入室してください。

※途中参加、途中退席ＯＫです。多くの新聞社の話をぜひお聞きください。

※終了後、申込フォームに入力していただいたメールアドレスに、各新聞社の人事担当者メールアドレスをお送りします。追加質問などがある際は、個別に連絡を取っていただくようお願いいたします。

■申込方法

参加を希望される方は、11月19日（水）までに、下記フォームからお申し込みください。

九州・沖縄県紙合同業界セミナー申込フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdabp9Th9tp41fFaqVmXSCyBtVno0eh0RUpRZ1aguuOnuHE3w/viewform)

ご記載いただいたメールアドレス宛てに、11月21日(金)までにZoomの参加ＵＲＬをお送りします。

■お問い合わせ先

「九州・沖縄県紙合同業界セミナー」事務局

沖縄タイムス社 総務局総務部 本村（もとむら）・海勢頭（うみせど）

Tel 098-860-3548

Mail jinji@okinawatimes.co.jp

+++

琉球新報へのお問い合わせは以下へお願いします。

琉球新報社 総務企画局 人事グループ 金良（きんら）

TEL 098-865-5135

Mail jinji@ryukyushimpo.co.jp