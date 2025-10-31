成田空港第二の開港プロジェクトに呼応し、未来構想「SUPER2.0」始動― 成田発・新時代の連携パートナーを募集 ―

株式会社プランエー

成田空港周辺で駐車場を運営するSUPER PARKING（スーパーパーキング）は、成田空港の「第二の開港プロジェクト」に合わせて、未来志向の新構想 「SUPER2.0計画」 を始動いたします。空港周辺地域やモビリティ関連企業、自治体・団体とのパートナーシップを広く募集し、「単なる駐車場」から「空港発・新時代の拠点」への進化を目指します。

さらに、これらのプロジェクト全体を支えるマーケティング・プロデュース部門「SUPER X」を成田駅前に新設。映像制作からSNSマーケティング、ブランド発信、そして地域との共創までを統合的にプロデュースし、「成田発のグローバル発信拠点」として始動しました。

背景

1978年の開港以来、47年で約30万便だった成田空港の年間発着回数は、この3年間で約2倍の50万便規模へと急増する見込みとなっています。「成田空港第二の開港プロジェクト」では、B滑走路の延伸、C滑走路の新設、新旅客ターミナルの整備、貨物施設の集約化など、空港全体の機能強化と国際競争力の向上が進行中です。



2025年10月時点で年間発着回数は約34万回に達し、2029年には50万回を超える見込みです。この急激な成長と、インバウンド・アウトバウンド双方の拡大に合わせ、当社も「SUPER2.0」構想のもとで“新時代の成田空港にふさわしい成長と変革”を推進します。

SUPER2.0 概要

「SUPER2.0」は、これまでの“空港駐車場事業”を超え、モビリティ・国際連携・ライフスタイル・発信力強化を融合した新時代の空港型エコシステムを構築するプロジェクトです。

１. 積極的なパートナーシップ構築

業界・国境を越えた連携を通じて、新しい価値を共創します。

【モビリティ系】カーケア、リムジンサービス、送迎業、レンタカー事業 など【国際連携系】海外赴任者サポート、海外旅行・カー保険、海外レンタカー連携、トラベルコンシェルジュ【グローバルモビリティ系】海外赴任者用カーリース、海外ドライブ支援サービス、国際空港モビリティネットワーク構築【ライフスタイル系】旅先レンタカー連携アプリ、カーシェア・トラベルサービス、旅行中カーケアプラン など

これらの連携を通じて、生産性の向上、価値提供、人手不足の課題解決、羽田空港混雑の社会課題への貢献、新時代に通用する人材とブランド価値の創出、を目指してまいります。事業の枠を超え、“人・地域・企業が共に成長するプラットフォーム”を構築します。

２. 自治体・公益団体との連携

成田市・芝山町など空港周辺地域の観光協会や自治体、および空港利用者・地域住民双方に利益をもたらす地域共創型プロジェクトとして推進してまいります。地域資源を活かした観光促進やモビリティサービスの高度化を通じて、「空港 × 地域 × 世界」をつなぐ新時代の共創モデルを形成します。

３. 新設：マーケティングプロデュース部門「SUPER X」

「SUPER X」は、「SUPER2.0」全体を統合的にプロデュース・管理するクリエイティブ＆マーケティング拠点として、成田駅前に開設されました。

映像制作・撮影・編集、SNS広告・デジタルマーケティング戦略、ブランドプロデュース・デザイン管理、企業・自治体との発信支援、地域から世界へ発信する“X（クロス）＝交差・創造”の拠点として機能します。「SUPER X」の“X”は、**未知（X＝未知数）・交差（Cross）・体験（eXperience）**を象徴し、“SUPER（卓越）とX（未知・創造）”が交わることで、成田から世界へ新たな価値を発信していくことを意味しています。

【パートナーシップ募集】

「SUPER2.0」および「SUPER X」では、以下の分野で共に新時代を創るパートナー企業・団体を募集しています。

モビリティ・交通・レンタカー事業者、海外旅行・保険・グローバルサポート関連企業、地方自治体・観光協会・公益団体、空港・物流・観光関連スタートアップ、クリエイティブ／メディア／動画制作パートナー、教育・人材成長プログラム関連団体

パートナー各社には、弊社が有するSUPERブランド群や空港エリアでの実地リソース・マーケティング資源・制作設備（SUPER X）などを積極的にご活用いただけます。弊社のリソースを共に生かしながら、「成田空港発・新時代のモビリティネットワーク」を共創していく企業・団体を歓迎します。

パートナーシップのご提案はこちらから(https://super-parking.net/contact/)