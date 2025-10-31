夜空に輝く星をまとってグッチ ビューティが贈る、ホリデーの魔法

コティジャパン合同会社

“UNWRAP FESTIVE MAGIC UNDER THE STARS”

GUCCI beauty 2025 Holiday Collection

夢のようなときを、グッチ ビューティとともに。ホリデーシーズンに向けて、グッチ ビューティから、魔法のようなきらめきをまとった限定コレクション＆ギフトセットが登場。そのすべてが、まるで夜空に無限に広がる星のようにまばゆい輝きをまとって天空の美しさを映し出し、祝祭のシーズンにふさわしい華やぎを放ちます。街が星明かりに包まれる夜、人々は集い、温かさと喜び、そして心のつながりを分かち合います。その夢のような情景のなかで、グッチ ビューティのメイクアップとフレグランスが、大切な人と過ごすホリデーの思い出を夜空に瞬く星のような輝きで彩ります。

限定メイクアップ コレクションは、レッドにゴールドのアクセントを添えた華やかな装いで、心踊るホリデーシーズンを祝福します。リップカラーでは、艶やかな仕上がりの「グッチ グロス ア レーヴル」とベルベットのようなマットな質感の「グッチ ルージュ ア レーヴル マット」に、星降る夜のビューティルックにぴったりの限定カラーをラインナップ。さらに、肌に光を宿す「グッチ クッション ドゥ ボーテ」や「グッチ グロウ ハイライター」も限定パッケージで登場し、あらゆるシーンを美しく照らし出します。

ホリデールックを完成させるのは、タイムレスな魅力が息づくグッチのフレグランスです。〔グッチ ギルティ〕や〔グッチ ブルーム〕、〔グッチ フローラ〕といったシグネチャーフレグランスのギフトセットをご用意しました。大切な人への贈り物に、自分自身へのご褒美に、星空のような無限のきらめきを宿したグッチ ビューティのギフトは、輝きと心が通い合う温かさ、そして魔法のような喜びの瞬間を届けます。

グッチ クッション ドゥ ボーテ（リミテッド エディション）

全2色 #02 #03 各11,110円 （既存色・限定パッケージ）

ホリデーの魔法が「グッチ クッション ドゥ ボーテ」のコンパクトを、美しい輝きを放つレッドに変えました。保湿成分としてブラックローズオイル*とエチルヘキシルグリセリンやグリセリンなどの美容液成分を約90％配合したこのクッション ファンデーションは、うるおいに満ちた自然なツヤ肌を演出するとともに、次の3つの製品特長機能を備えています。

・紫外線から肌を守ります（SPF20・PA++）

・ブルーライトカット

・大気汚染物質から肌を守ります（物理的にカット）

リミテッド エディションは、艶やかなレッドにゴールドカラーのGUCCIロゴがアクセントを添える限定コンパクトと詰め替え可能なレフィルのセットで登場。ミラーとクッションアプリケーター付きで、外出先でのメイク直しにも最適です。人気のカラー#02と#03を取り揃え、星空のように輝く肌を叶えます。

グッチ グロウ ハイライター（リミテッド エディション）

全２色 #03ウォーム ゴールド（既存色・限定パッケージ） #06 アークティック ピンク（限定色・

限定パッケージ）各8,580円

華やかなレッドとゴールドをまとった「グッチ グロウ ハイライター」でホリデーシーズンのメイクアップに特別な輝きを。肌に明るさと美しいツヤをもたらすこのマルチユースのハイライターは、パウダージェルのなめらかなテクスチャーに、微細なパールを配合。独自のライトキャプチャリング テクノロジーにより、動くたびに光を捉えて多面的な輝きを放ちます。

一人ひとりの個性を引き立てるように設計されたテクスチャーは、肌に溶け込むようになじみ、うるおい感とともに自然なツヤをもたらし、さまざまなシーンで活躍します。リミテッド エディションでは、既存の明るいゴールド （#03ウォーム ゴールド）と、凍てつく冬の夜のきらめきに着想を得た新色のアイスピンク（#06 アークティック ピンク）の2色を展開します。

グッチ ルージュ ア レーヴル マット（リミテッド エディション）

全3色 ＃126 アマンダ ドーン（限定色・限定パッケージ） #128 アマンダ ダスク（限定色・限定

パッケージ） #509ロッソ アンコーラ（既存色・限定パッケージ）各6,600円

華やかな夜に彩りを添えるのは、艷やかなレッドのキャップとクラシックなゴールドのスティックで登場する「グッチ ルージュ ア レーヴル マット」。鮮やかな発色とクリーミーでマットな仕上がりが長時間持続するリップスティックです。唇でジェル状に変わる透明ワックスベースにカラーピグメントを高密度で溶け込ませることで、軽やかでうるおいのあるつけ心地と、ベルベットのようななめらかな仕上がりを叶えます。

リミテッド エディションは全3色展開。既存色の深みのあるレッド （#509 ロッソ アンコーラ）と、夜明けと夕暮れのやわらかな光にインスピレーションを得た2つの限定カラーとして、温かみのあるアーモンドベージュ （#126 アマンダ ドーン）と、ほのかに陰りを帯びたアーモンドベージュ （#328 アマンダ ダスク）が登場。ホリデーシーズンの始まりからクライマックスの夜まで、すべての瞬間を魅力的に彩るカラーラインナップです。

グッチ グロス ア レーヴル（リミテッド エディション）

全1色 #509 ロッソ アンコーラ（限定）5,610円

クリスタルのような輝きを放ちながら瞬時にふっくらとした印象の唇に仕上げるリップグロス「グッチ グロス ア レーヴル」が、タイムレスなグッチの美のヴィジョンと祝祭のシーズンの高揚感を象徴するレッドの限定パッケージで登場。ヒアルロン酸Naによる保湿効果により、長時間うるおいをキープし、ボリュームアップ感を叶えます。リミテッド エディションは、星空を映す窓のように、スタイリッシュな透明ボトルの奥に深みのあるレッドが輝きます。

グッチ ブルーム オードパルファム ギフトセット (BL) 17,050円

―グッチ ブルーム オードパルファム 50mL +同ボディローション 50mL

「グッチ ブルーム オードパルファム」は、夢のような庭園へと誘うグッチ ブルーム フレグランス コレクションの原点となる香りです。幻想的な世界に漂う花々のエッセンスを集めたこのフレグランスは、チュベローズとジャスミンが織りなす繊細な香りで幕を開けます。そこに加わるのが、ホワイトフローラルの三重奏を完成させる“ラングーン クリーパー アコード”。白からピンク、そして深紅へと色を変えるこの花は、変化と“咲く”というフレグランスの名前そのものを象徴しています。フレグランスはパウダーピンクのラッカーで磁器のように仕上げられたガラスボトルに収められ、ボトルのフロントを飾るGUCCIロゴ ラベルにはブラックのフレームとさり気ないリブ状の加工が施されています。ギフトセットには、同じ香りのボディローションをセットしました。

グッチ フローラ ゴージャス ガーデニア オードパルファム ギフトセット (BL) 17,050円

―グッチ フローラ ゴージャス ガーデニア オードパルファム 50mL +同ボディローション 50mL

〔グッチ フローラ ゴージャス ガーデニア〕オードパルファムは、ガーデニアの花を主役に、きらめくような香りが広がるフレグランス。華やかさの中に繊細な甘さを秘めたこの香りは、人生で最も喜びに満ちた瞬間を楽しむよう誘います。ホワイト ガーデニアと太陽の輝きを思わせるジャスミン グランディフローラム アブソリュートが織りなす魅惑的なブレンドに、ペアブロッサム アコードとほんのり香るブラウンシュガー アコードが重なり、やさしい甘さの余韻を残します。ピンクのラッカー仕上げのボトルには、グッチを象徴するフローラ プリントがあしらわれています。ギフトセットには、同じ香りのボディローションをセットしました。

グッチ フローラ ゴージャス ガーデニア オードパルファム インテンス ギフトセット (PS+Mini) 26,180円

―グッチ フローラ ゴージャス ガーデニア オードパルファム インテンス 100mL +同パーススプレー 10ｍL ＋同ミニサイズ 5ｍL

「グッチ フローラ ゴージャス ガーデニア オードパルファム インテンス」は、心に残る至福の瞬間をもたらす新しい香り。グッチ フローラ フレグランス コレクションの中でも最もパワフルな表現であり、優雅さと大胆さが調和した香りで、ありのままの喜びを解き放ちます。ガーデニアのフレッシュなフローラルさを、豊かでウッディな深みが引き立て、イタリアン マンダリン エッセンスが感覚を目覚めさせます。光があふれるトップノートから、ガーデニア アコードとヘディオンが溶け合うミドルノートへ、そしてサンダルウッド エッセンスが芳醇なウッディな余韻をもたらします。フューシャピンクの透明なガラスボトルには、グッチを象徴するフローラ プリントがあしらわれています。ギフトセットには、同じ香りのパーススプレーとミニサイズをセットしました。

グッチ フローラ ゴージャス ガーデニア オードパルファム インテンス ギフトセット (PS) 17,820円

―グッチ フローラ ゴージャス ガーデニア オードパルファム インテンス 50mL +同パーススプレー10ｍL

「グッチ フローラ ゴージャス ガーデニア オードパルファム インテンス」と、同じ香りのパーススプレーをセットしたギフトセットです。

グッチ ギルティ オードパルファム プールファム ギフトセット（PS＋BL）24,970円

―グッチ ギルティ オードパルファム プールファム 90ｍL＋同ボディローション 50ｍL＋同パーススプレー 10ｍL

自由で型にはまらない愛にインスピレーションを得たこのフレグランスは、マンダリンとピンクペッパーが織りなす明るく華やかなトップノートから始まり、ミドルノートでライラックにピーチとラズベリーのフルーティな甘さを重ね、エジプシャンゼラニウムが奥行きを添えます。ラストは、パチョリとアンバーのベースノートが豊かな余韻をもたらし、果実の香りにセンシュアルな印象をプラス。フェミニニティの新たな解釈を体現するボトルは、上半分がペールピンクのフレグランスが透けて見えるクリアガラス、下半分はキャップと同色のローズゴールドトーンのメタルが包み込み、センターにインターロッキングGがアクセントを添えます。ギフトセットには、同じ香りのボディローションとパーススプレーをセットしました。

*ハイブリッドローズ花エキス

展開予定

2025年11月1日（土）より、全国のグッチ ビューティ カウンターおよびオンラインショップで展開予定。 グッチ フローラ ゴージャス ガーデニア オードパルファム インテンス ギフトセット (PS)は、グッチ公式オンラインショップおよびグッチ直営店でのお取り扱いはございません。