株式会社エヌ・ピー・シー、太陽光パネルリサイクルに関する AGC 株式会社との連携開始

株式会社エヌ・ピー・シー

株式会社エヌ・ピー・シー（本社：東京都台東区、代表取締役社長：伊藤雅文）は、世界最大級のガラスメーカーである AGC 株式会社（以下「AGC」という）と、太陽光パネルのリサイクルに関する連携を開始しました。

当社の太陽光パネルリサイクル装置で分離したカバーガラスを、AGC が板ガラス向けに水平リサイクルできたことで、廃太陽光パネルの回収や産業廃棄物処理業者との取引において両社が連携し、国内外での当社の太陽光パネルリサイクル装置の販売拡大を図り、太陽光パネルリサイクルの実現を推進してまいります。

本件については、2025年10月24日付でエヌ・ピー・シーが発表した「太陽光パネルリサイクルに関するAGC株式会社との連携開始(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/62550/a4f2c8dc/af7b/41a3/a605/edf3a91bd17a/20251024131005386s.pdf)」および、AGC が発表した「太陽光パネルカバーガラスの水平リサイクル拡大に向けてエヌ・ピー・シー社と連携を開始(https://www.agc.com/news/detail/1210013_2148.html)」も併せてご覧ください。

