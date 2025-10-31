KPMGジャパン

KPMGジャパン（東京都千代田区、共同チェアマン：山田 裕行、知野 雅彦）は、前金融庁長官の井藤英樹（いとう ひでき）氏が、2025年11月1日よりKPMG税理士法人の特別顧問、ならびにKPMGジャパンのシニアアドバイザーに就任したことをお知らせいたします。同時にKPMGインターナショナルにおける活動にも参画いただく予定です。

井藤氏は、金融庁総合政策局政策立案総括審議官、企画市場局長を歴任し、2024年より長官を務めました。井藤氏には、長年金融行政の第一線で培ってきた経験や知見を活かし、KPMGジャパン内で金融および税務分野への多面的な助言をいただく予定です。

井藤英樹氏 略歴

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141127/table/78_1_cdf6a520ce5e53414aca261e2257a050.jpg?v=202511010427 ]



KPMGジャパンについて

KPMGジャパンは、KPMGインターナショナルの日本におけるメンバーファームの総称であり、監査、税務、アドバイザリーの3つの分野にわたる10のプロフェッショナルファームによって構成されています。クライアントが抱える経営課題に対して、各分野のプロフェッショナルが専門的知識やスキルを活かして連携し、またKPMGのグローバルネットワークも活用しながら、価値あるサービスを提供しています。

日本におけるメンバーファームは以下のとおりです。

有限責任 あずさ監査法人、KPMG税理士法人、KPMGコンサルティング株式会社、株式会社 KPMG FAS、株式会社 KPMG Forensic & Risk Advisory、KPMGあずさサステナビリティ株式会社、KPMGヘルスケアジャパン株式会社、KPMG社会保険労務士法人、株式会社 KPMG Ignition Tokyo、株式会社 KPMGアドバイザリーライトハウス