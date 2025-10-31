¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¦ÃæÅÄÂîÌé¤Î¡Ö²»¤Î¾¢¡×¸²¾´¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¦ÃæÅÄÂîÌé¡Ê¤Ê¤«¤¿ ¤¿¤¯¤ä¡Ë¤¬¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥ªー¥Ç¥£¥ª¶¨²ñ¤è¤ê2025Ç¯ÅÙ¡Ö²»¤Î¾¢¡×¤È¤·¤Æ¸²¾´¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²»¤Î¾¢¡×¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥ªー¥Ç¥£¥ª¶¨²ñ¤¬1996Ç¯¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¸²¾´À©ÅÙ¤Ç¡Ö²»¤òÄÌ¤¸¤ÆÊë¤é¤·¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¿ÍÊª¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ£¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸²¾´¼°¤Ï¡¢¡Ö²»¤ÎÆü¡×¤Ç¤¢¤ë12·î6Æü¤òµÇ°¤·¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¿ÀÅÄ¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Áª¹ÍÍýÍ³
ËÜÇ¯ÅÙ¤Î¡Ö²»¤Î¾¢¡×¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÅ»Ò³Ú´ï¤ÎÈ¯Å¸¤ò¥êー¥É¤·¡¢¿·¤·¤¤²»³ÚÊ¸²½¤ÎÁÏÂ¤¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²»³Ú¶È³¦¤ª¤è¤Ó¥ªー¥Ç¥£¥ª¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿3Ì¾¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÅÄÂîÌé¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¤ä¥ê¥º¥à¥Þ¥·¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÉý¹¤¤ÅÅ»Ò³Ú´ï¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ëÅÅ»Ò³Ú´ïµ»½Ñ¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢ÅÅ»Ò³Ú´ï¤ÎÉáµÚ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¸ùÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î¸²¾´¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸²¾´¼ÔÎ¬Îò
»áÌ¾¡§ÃæÅÄ ÂîÌé¡Ê¤Ê¤«¤¿ ¤¿¤¯¤ä¡Ë
¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò ¼èÄùÌò²ñÄ¹
1981Ç¯4·î ÆüËÜ³Ú´ïÀ½Â¤³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¡ËÆþ¼Ò¡£
1980Ç¯Âå¤Ë¤Ï²»¸»LSI¤äMSX¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥Þ¥ë¥Á²»¸»¡ÖFB-01¡×¡¢¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶ー¤Î³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·È¤ï¤ë¡£
´ë²è¡¦³«È¯¤ò¼çÆ³¤·¤¿²»¸»ÆâÂ¢¥·ー¥±¥ó¥µー¡ÖQY10¡×¡Ê1990Ç¯È¯Çä¡Ë¤Ï·ÈÂÓ²»³ÚÀ©ºîµ¡¤ÎÀè¶î¤±¤È¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÅÅ»Ò³Ú´ï¤È¥×¥í¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Î»ö¶ÈÉôÅý¹ç¤ò¿ä¿Ê¡£¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ðー¥°¼Ò¡ÊÆÈ¡Ë¤äNEXO¼Ò¡ÊÊ©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÇã¼ý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²»³ÚÀ©ºî¤«¤é¥é¥¤¥Ö²»¶Á¤Þ¤Ç¤òÊñ³ç¤¹¤ë»ö¶È´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤¿¡£
2009Ç¯¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Ô¥¢¥Î¡ÖAvantGrand¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó°Æ¤·¤¿¡£
2013Ç¯6·î¤è¤ê¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¢2024Ç¯4·î¤è¤ê¼èÄùÌò²ñÄ¹¡£
°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥ä¥Þ¥Ï²»³Ú¿¶¶½²ñÍý»öÄ¹¤âÌ³¤á¡¢²»³ÚÊ¸²½¤ÎÉáµÚ¤ÈÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨Ê¸Ãæ¤Î¾¦ÉÊÌ¾¡¢¼ÒÌ¾Åù¤ÏÅö¼Ò¤ä³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤Î¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ê¤É¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
È¯É½Æü°Ê¹ß¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£