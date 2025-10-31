AtHeart、10月31日にデビュー曲「Plot Twist」リミックスパックをリリース！Cat Dealers、Tsu Namiなど世界的DJ・プロデューサーが参加…全6曲収録！

TITAN CONTENT（左からSEOHYEON, KATELYN, BOME, NAHYUN, MICHI, ARIN)

グループAtHeart（エトハート）が、電撃的にアメリカでのプロモーションツアーを展開し、リミックスパックを発表。現地デビューへの準備を本格的に始動する。

AtHeartは10月31日午後1時（日本時間）に、グローバル音楽配信サイトを通じてリミックスパック『Plot Twist (Remixes)』を全世界同時リリースする。

この『Plot Twist (Remixes)』は、AtHeartの1st EPタイトル曲「Plot Twist」を多彩なバージョンでリミックスした作品で、聴き応えをさらに高める内容となっている。

リミックスパックにはオリジナル曲「Plot Twist」と10月10日にリリースされた「Plot Twist (English ver.)」に加え、世界的DJ・プロデューサー陣による「Plot Twist (English ver.) (Cat Dealers Remix)」、「Plot Twist (English ver.) (Tsu Nami Remix)」、さらにテンポを変化させた「Plot Twist (English ver.) (Sped Up ver.)」と「Plot Twist (English ver.) (Slowed + Reverb ver.)」の計6曲を収録されている。

特に、ブラジルを代表するDJデュオCat Dealersと、LAを拠点に活動する新進プロデューサーTsu Namiがそれぞれの個性を活かし、AtHeartのグローバルサウンドの幅をさらに広げた。

Cat Dealersは原曲が持つEDM要素を最大限に引き出し、フェス向けのエレクトロニックサウンドにサウンドを再誕生させ、Tsu Namiはエレクトロニックやダンスミュージックをベースに、メロディックな感性を加えて独自の解釈を展開した。

デビュー曲「Plot Twist」は、POPとEDMを融合させたダンストラックで、楽曲の展開と感情の流れが一つの“プロットツイスト（＝予想外の展開）”を形作っている。

幻想的なメロディとエネルギッシュなEDMサウンドの間を行き来するドラマチックな構成で、一度聴いたら忘れられない中毒性を誇る。

プロデュース・作曲は、チャペル・ロウン、カミラ・カベロ、ショーン・メンデスなどとタッグを組んできたジョナ・シャイ（Jonah Shy）が共同で手がけ、ミキシングはビリー・アイリッシュ作品にも多数参加しグラミー賞を受賞したトップエンジニア、ロブ・キネルスキー（Rob Kinelski）が担当しており、高い完成度を誇っている。

一方、AtHeartはデビューからわずか2か月で本格的なアメリカプロモーションツアーを開始し、世界中のファンから熱い注目を集めている。11月1日（現地時間）には、LA・サンタモニカのTITAN CONTENTS本社で開催されるファンイベント「AtHeart Experience」を皮切りに、グローバル市場攻略を本格化させる。

このようにAtHeartは、デビュー直後から『The Hollywood Reporter』『NME』『Rolling Stone』など海外の主要メディアから「2025年最も注目すべきK-POPグループ」として取り上げられるなど、グローバル市場で急速に存在感を高めている。

実際に、中国の4大音楽プラットフォームの一つ「Kugou Music」韓国チャートではデビュー曲「Plot Twist」で1位を記録。さらに「QQ Music」「NetEase」韓国チャートでも上位にランクインした。

YouTubeでは、デビュー曲「Plot Twist」が累計再生数1,700万回を突破、ミュージックビデオの再生数は1,595万回、チャンネル登録者数は100万人を超えるなど、グローバルK-POPシーンに新たなパラダイムを生み出している。

（写真提供＝TITAN CONTENTS）