MediBang、韓国ウェブトゥーン産業協会とMOU締結

株式会社MediBang

「世界中の誰でもクリエイターに」のミッションのもと、全世界1億DLを突破したペイントアプリ『MediBang Paint（メディバンペイント）』を開発する株式会社MediBang（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高島秀行、以下「MediBang」）は、韓国ウェブトゥーン産業の発展と振興を目的に設立された社団法人韓国ウェブトゥーン産業協会（Korea Webtoon Industry Association、以下「KWIA」、会長：ソ・ボムガン）とMOUを締結いたしました。

グローバルウェブトゥーン市場の拡大

（写真左：MediBang取締役 申忠基、写真右：韓国ウェブトゥーン産業協会 会長 ソ・ボムガン）

近年、スマートフォンに最適化された縦スクロールコミック・ウェブトゥーンの世界市場は急拡大を続けています。

日本市場においてもその存在感は年々高まっており、2024年度には電子コミック市場全体の売上のうち10％強をウェブトゥーンが占めるまでに成長しています。

この著しい市場拡大は、日本のクリエイターにとって新たな創作の場と収益機会を提供するとともに、グローバル市場への挑戦の入口となっています。

提供情報・技術交流とクリエイター支援の推進

MediBangとKWIAは、マンガ・ウェブトゥーン制作における技術・ノウハウの共有を目的とした戦略的連携を推進いたします。この連携を通じて、ウェブトゥーンスタジオが直面する具体的な制作課題をいち早くキャッチアップし、『MediBang Paint』を代表とするMediBangのクリエイター向けプロダクトの競争力向上に繋げてまいります。

日韓コンテンツの相互流通とグローバル展開

両機関は、ウェブトゥーン関連イベントやセミナーの共同開催、クリエイター育成プログラムの連携などを通じて、コンテンツ産業における日韓両国の交流を促進します。さらに、両者のネットワークを活かし、優れた韓国ウェブトゥーン作品の日本市場への流通、日本のマンガ・ウェブトゥーンの韓国市場への展開支援など、相互のコンテンツ流通を推進してまいります。

グローバルウェブトゥーンIPビジネスの発展

韓国はデジタルコンテンツ分野において、世界でもトップクラスの才能あるクリエイターを多数輩出しており、その創造力は非常に高い水準にあります。

本提携により、MediBangが持つグローバルクリエイター基盤や多言語翻訳・流通ネットワーク、プロモーションノウハウと、KWIAが有する韓国ウェブトゥーン産業のエコシステムを融合させることで、高品質なウェブトゥーン作品の創出から海外展開、さらにはアニメ・ゲーム・映像化などのメディアミックス展開まで、IPの価値を最大化を目指します。

この取り組みを通じて、クリエイターの収益機会の拡大と、グローバルウェブトゥーン産業全体の持続的な発展に貢献してまいります。

韓国ウェブトゥーン産業協会(KWIA)について

韓国ウェブトゥーン産業協会(Korea Webtoon Industry Association)は、韓国ウェブトゥーンが持つ文化的価値の拡大およびウェブトゥーン産業の発展を目的として、2015年10月28日に設立された業界団体です。主要なウェブトゥーンプラットフォーム事業者や制作会社が参加し、産業全体の振興と国際競争力の強化に貢献しています。



会長: ソ・ボムガン

設立: 2015年10月28日

株式会社MediBangについて

MediBangは、「世界中の誰でもクリエイターに」のミッションのもと、全世界1億ダウンロードを突破したイラスト・マンガ制作ソフト『MediBang Paint』、『MediBang Pro』、イラスト・マンガ投稿サイト『ART street』、ジャンプ公式マンガ制作ソフト『ジャンプPAINT』等、クリエイターに向けたサービスを開発・運営しております。

URL：https://medibangpaint.co.jp/

公式X：https://twitter.com/MediBangPaint

本件プレスリリースに関するお問合せ先

株式会社MediBang 広報担当

メール : ex-press@medibang.com

電話番号 : 03-6416-9114