MOE2025年12月号［巻頭特集　ばけばけな人生のすべて　小泉八雲とおばけの話 ｜ 特別ふろく　MOEオリジナル 小泉八雲「怪談」クリアファイル］

写真拡大 (全13枚)

株式会社白泉社



「MOE」2025年12月号表紙　絵／石黒亜矢子

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、月刊MOE 2025年12月号を10月31日（金）に発売しました。


巻頭特集　小泉八雲とおばけの話



画像提供／小泉家

目に見えない世界を追い求めて、 異国の不思議な話を物語として残した 小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）。 地球を半周する人生の終着点が、日本でした。 「雪女」や「耳なし芳一」などの怪談を通じて、 彼が愛した日本の霊的世界―― おばけの世界をのぞいてみましょう。



● 目に見えない世界を追い求めて


小泉八雲のばけばけな人生


1850～1869　ギリシャ、アイルランド、イギリス、フランス


1869～1890　アメリカ（シンシナティ・ニューオーリンズ）、マルティニーク島


新聞記者ラフカディオ・ハーンの挿絵記事


1890～1904　日本（松江・熊本・神戸・東京）


● 小泉八雲が愛した風景へ


『知られぬ日本の面影』の舞台をめぐる


● へるん先生と松江さんぽ


● 曾孫・小泉凡さんが語る　家族のこと、怪談のこと


● 小泉八雲のおばけの話



特別ふろく 小泉八雲「怪談」クリアファイル

小泉八雲が描いた「おばけ」の絵も楽しめます。



The Koizumi Family　デザイン／ムロフシカエ

ヘンテコ？ 楽しい？ やっぱり怖い……？ 「おばけの絵本」

かわいいおばけから怖～いおばけまで、日本や世界のおばけ絵本を集めました。



『おばけパーティ』より（ジャック・デュケノワ／作　大澤晶／訳　ほるぷ出版）　撮影／かくたみほ

描きおろし　第28回　ヒグチユウコ「日々の綿」

ヒグチユウコさんがニャンコたちとの日常を描く人気のコマ漫画。



絵／ヒグチユウコ

すべて木彫りの絵本 キボリノコンノ『きぼーる』

とろけるプリン、目玉焼き、何でも木彫りで本物そっくりにつくってしまうキボリノコンノさんを特集！　はじめての自作絵本『きぼーる』の制作レポートから超絶技巧の近作までご紹介します。




『きぼーる』（キボリノコンノ／作　白泉社　2025年11月14日発売）

BOOK in BOOK 　第3回 森の処方箋　おそわる人／小川糸　森の案内人／萩尾エリ子

秋の夜長に役立つ、安眠のためのお守りポプリと三日月型のショートブレッドをつくります。



撮影／MOE編集部

手紙を送りたくなる 最新切手セレクション

小説の一場面が切手になった「ムーミン」やフェルメールの名画など、誰かに手紙を送りたくなる最新切手をご紹介。



「絵本の世界シリーズ　第9集」パンどろぼう　110円郵便切手（シール式）2025年12月3日（水）発行　(C)Keiko Shibata／KADOKAWA　撮影／黒川ひろみ

人気連載が書籍化！ 甲斐みのり『東京文学的喫茶』

MOEに掲載されていた人気連載「東京ブンケイ喫茶」が書籍になります。文学好きにおすすめのスポットとおいしい喫茶満載です。



『東京文学的喫茶』（甲斐みのり／作　白泉社　2025年11月14日発売）

連載 第3回 チョコレートをめぐる物語　角田光代「チョコと冒険」

チョコレートを愛する人気作家がつづる短編小説アンソロジー。



絵／ザ・キャビンカンパニー

第13回MOE創作絵本グランプリ受賞作品 吉田のばら「シャボンだまサーカス」

第13回MOE創作絵本グランプリ受賞作品を大幅加筆。全ページ分掲載でご紹介します。



絵／吉田のばら

連載　第2回 メゾン・テリア「れっつごー！ こいぬの たんけんたい」

お菓子でつくる、こいぬたちの冒険物語。次はどんな動物に出会えるかな？



作／メゾン・テリア　撮影／安彦幸枝


連載第13回 　たなかひかる「プロフェッショナルズ～プロフェッショナルで勝手に空想タイム～」

テーマは「プロフェッショナルの活用術」。今回は……、プロサーファー！



絵／たなかひかる


好評連載


ワンワンちゃん　工藤ノリコ


アーティスト・インタビュー　ディーン・フジオカ
注目の作家インタビュー　菱木晃子
MOEのおすすめ新刊絵本
今月の展覧会
新刊読みもの
今月のおすすめ映画



※※リリース内の画像をご使用の際は必ずコピーライトを付記願います※※

「月刊ＭＯＥ」
絵本やキャラクターなどのアート・エンターテインメントをビジュアル豊かに特集し読者にお届けしています。


【公式サイト】　MOE web https://www.moe-web.jp
【公式X（旧Twitter）】 @MOE_web（https://x.com/MOE_web）
【公式Facebook】 https://www.facebook.com/MonthlyMOE
【公式Instagram】 @moe_web（https://www.instagram.com/MOE_web）


【公式Threads】 @moe_web (https://www.threads.net/MOE_web)



【MOE2025年11月号】


●発売日：2025年10月31日（金）


●判型：A4変型判


●定価：990円（税込）


●月刊MOEは毎月3日発売



【会社概要】


会社名：株式会社白泉社


所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2


代表者：代表取締役社長　高木靖文


設立：1973年12月1日


URL：https://www.hakusensha.co.jp/