MOE2025年12月号［巻頭特集　ばけばけな人生のすべて　小泉八雲とおばけの話 ｜ 特別ふろく　MOEオリジナル 小泉八雲「怪談」クリアファイル］

「MOE」2025年12月号表紙 絵／石黒亜矢子

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、月刊MOE 2025年12月号を10月31日（金）に発売しました。

巻頭特集 小泉八雲とおばけの話

画像提供／小泉家

目に見えない世界を追い求めて、 異国の不思議な話を物語として残した 小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）。 地球を半周する人生の終着点が、日本でした。 「雪女」や「耳なし芳一」などの怪談を通じて、 彼が愛した日本の霊的世界―― おばけの世界をのぞいてみましょう。

● 目に見えない世界を追い求めて

小泉八雲のばけばけな人生

1850～1869 ギリシャ、アイルランド、イギリス、フランス

1869～1890 アメリカ（シンシナティ・ニューオーリンズ）、マルティニーク島

新聞記者ラフカディオ・ハーンの挿絵記事

1890～1904 日本（松江・熊本・神戸・東京）

● 小泉八雲が愛した風景へ

『知られぬ日本の面影』の舞台をめぐる

● へるん先生と松江さんぽ

● 曾孫・小泉凡さんが語る 家族のこと、怪談のこと

● 小泉八雲のおばけの話

特別ふろく 小泉八雲「怪談」クリアファイル

小泉八雲が描いた「おばけ」の絵も楽しめます。

ヘンテコ？ 楽しい？ やっぱり怖い……？ 「おばけの絵本」

The Koizumi Family デザイン／ムロフシカエ

かわいいおばけから怖～いおばけまで、日本や世界のおばけ絵本を集めました。

描きおろし 第28回 ヒグチユウコ「日々の綿」

『おばけパーティ』より（ジャック・デュケノワ／作 大澤晶／訳 ほるぷ出版） 撮影／かくたみほ

ヒグチユウコさんがニャンコたちとの日常を描く人気のコマ漫画。

すべて木彫りの絵本 キボリノコンノ『きぼーる』

絵／ヒグチユウコ

とろけるプリン、目玉焼き、何でも木彫りで本物そっくりにつくってしまうキボリノコンノさんを特集！ はじめての自作絵本『きぼーる』の制作レポートから超絶技巧の近作までご紹介します。

BOOK in BOOK 第3回 森の処方箋 おそわる人／小川糸 森の案内人／萩尾エリ子

『きぼーる』（キボリノコンノ／作 白泉社 2025年11月14日発売）

秋の夜長に役立つ、安眠のためのお守りポプリと三日月型のショートブレッドをつくります。

手紙を送りたくなる 最新切手セレクション

撮影／MOE編集部

小説の一場面が切手になった「ムーミン」やフェルメールの名画など、誰かに手紙を送りたくなる最新切手をご紹介。

人気連載が書籍化！ 甲斐みのり『東京文学的喫茶』

「絵本の世界シリーズ 第9集」パンどろぼう 110円郵便切手（シール式）2025年12月3日（水）発行 (C)Keiko Shibata／KADOKAWA 撮影／黒川ひろみ

MOEに掲載されていた人気連載「東京ブンケイ喫茶」が書籍になります。文学好きにおすすめのスポットとおいしい喫茶満載です。

連載 第3回 チョコレートをめぐる物語 角田光代「チョコと冒険」

『東京文学的喫茶』（甲斐みのり／作 白泉社 2025年11月14日発売）

チョコレートを愛する人気作家がつづる短編小説アンソロジー。

第13回MOE創作絵本グランプリ受賞作品 吉田のばら「シャボンだまサーカス」

絵／ザ・キャビンカンパニー

第13回MOE創作絵本グランプリ受賞作品を大幅加筆。全ページ分掲載でご紹介します。

連載 第2回 メゾン・テリア「れっつごー！ こいぬの たんけんたい」

絵／吉田のばら

お菓子でつくる、こいぬたちの冒険物語。次はどんな動物に出会えるかな？

作／メゾン・テリア 撮影／安彦幸枝

連載第13回 たなかひかる「プロフェッショナルズ～プロフェッショナルで勝手に空想タイム～」

テーマは「プロフェッショナルの活用術」。今回は……、プロサーファー！

絵／たなかひかる

好評連載

ワンワンちゃん 工藤ノリコ

アーティスト・インタビュー ディーン・フジオカ

注目の作家インタビュー 菱木晃子

MOEのおすすめ新刊絵本

今月の展覧会

新刊読みもの

今月のおすすめ映画

【MOE2025年11月号】

●発売日：2025年10月31日（金）

●判型：A4変型判

●定価：990円（税込）

●月刊MOEは毎月3日発売

