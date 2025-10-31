ツクリンク、AIマッチング機能を提供開始
ツクリンク株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：内山達雄、以下「当社」）は、運営する建設事業者向け受発注マッチングプラットフォーム「ツクリンク」において建設業の取引先探しを支援するAIマッチング機能を2025年10月に正式リリースしました。
本機能は、AIが企業プロフィール・活動履歴・過去のやり取りなどを解析し、ユーザーごとに最も相性の良い取引企業、取引ユーザーを自動で推薦する仕組みです。
建設事業者向けマッチングプラットフォーム ツクリンク
■ 背景
ツクリンクには、工務店、専門工事会社、職人など11万8千社を超える事業者が登録されています。ユーザーが業種・地域など様々な事業者から適切な情報を探すためには多くの時間を必要としていました。
ツクリンクの AIマッチング機能は、この膨大なネットワークとAI分析を掛け合わせ、今最もつながるべき企業を自動で提案します。
■ 新機能の特長
さらに本機能では、ユーザー一人ひとりの利用状況に応じて提案内容をパーソナライズ化。過去の投稿内容や行動、対応可能業種・エリア・お気に入り情報などをAIが解析し、個々のユーザーに最適なマッチング候補を算出・表示します。本機能は、「ツクリンクのユーザーにマッチングの成功体験を増やしたい」という考えのもと、“探す”から“出会う”までの流れをシームレスにつなぐことを目的としています。
■ 導入効果
ツクリンクのユーザー様にマッチングの成功体験を増やすため、マイページ上で最適な協力業者募集＆元請業者募集を自動でおすすめする機能として、おすすめの協力業者募集と元請業者募集を20件ずつ（合計40件）表示します。※ ユーザーの過去の投稿内容や行動、対応可能業種やエリア、お気に入り情報などを元にAIでおすすめの募集を算出
■ 提供開始日
2025年10月20日（月）
当社はこれからも、パーパスである「産業構造を変え、豊かな未来をつくる」の実現に向けて、建設業界に関わるすべての方の挑戦と成長を支援してまいります。
■ ツクリンク株式会社 会社概要
〈社 名〉 ツクリンク株式会社
〈代 表 者〉 代表取締役社長 内山 達雄
〈本社所在地〉東京都渋谷区代々木1-4-1
〈設 立〉 2012年7月
〈事業内容〉
・建設業界向け受発注マッチングプラットフォーム「ツクリンク」
・M&A仲介サービス「ツクリンクM&A仲介」
・人材紹介サービス「建設キャリアプラス」
〈URL〉https://tsukulink.net/
【本件に関するお問い合わせ先】
ツクリンク株式会社 広報担当
E-mail：contact@tsukulink.co.jp ／ TEL：03-6384-5860
