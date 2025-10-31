キコーナ、国際フィギュアスケート大会に協賛！

アンダーツリー株式会社

関西、関東を中心にパチンコホール「キコーナ」「アプリイ」を143店舗展開するアンダーツリー株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：前澤酉匡)は、国際フィギュアスケート大会「ISUグランプリシリーズ2025」第3戦カナダ大会、第6戦フィンランド大会に協賛いたします。











第3戦カナダ大会は2025年10月31日～11月2日(※現地時間)にサスカトゥーンにて、第６戦フィンランド大会は2025年11月21日～23日(※現地時間)にヘルシンキにて開催されます。

「ISUグランプリシリーズ」はフィギュアスケート界の3大大会の一つで、世界一決定戦といわれる「グランプリファイナル」への出場権を争う大会です。

美しく、完璧な演技を追求するフィギュアスケート。華やかなその舞台の裏には選手たちの日々の練習、努力があり、常に上を目指し向上しようとする姿勢に共感し、キコーナグループはフィギュアスケートを応援しています。


大会名称：ISUグランプリシリーズ2025　カナダ大会
開催場所：サスカトゥーン/カナダ
大会日程：2025年10月31日～11月2日　(※現地時間)
テレビ放映：
11月2日(日)　午前4時～　　女子ショート　　テレビ朝日(一部地域を除く)
11月2日(日)　深夜1時55分～　　男子ショート・男女フリー　　テレビ朝日(一部地域を除く)


出場選手：
男子/三浦佳生　友野一希　イリア・マリニン　ケビン・エイモズ　ほか
女子/中井亜美　千葉百音　青木祐奈　イザボー・レビト　ほか




大会名称：ISUグランプリシリーズ2025　フィンランド大会
開催場所：ヘルシンキ/フィンランド


大会日程：2025年11月21日～23日　(※現地時間)


テレビ放映：
11月22日(土)　午後1時30分～　男女ショート　　テレビ朝日(関東地区)
11月23日(日)　午後1時55分～　男女フリー　　テレビ朝日系列
出場選手：
男子/鍵山優真　山本草太　アダム・シャオ イム ファ　ほか
女子/千葉百音　住吉りをん　松生理乃　アンバー・グレン　ほか
※本リリースは現時点での情報を基に作成されており、変更になる場合があります。


