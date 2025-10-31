キコーナ、国際フィギュアスケート大会に協賛！

アンダーツリー株式会社

関西、関東を中心にパチンコホール「キコーナ」「アプリイ」を143店舗展開するアンダーツリー株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：前澤酉匡)は、国際フィギュアスケート大会「ISUグランプリシリーズ2025」第3戦カナダ大会、第6戦フィンランド大会に協賛いたします。



第3戦カナダ大会は2025年10月31日～11月2日(※現地時間)にサスカトゥーンにて、第６戦フィンランド大会は2025年11月21日～23日(※現地時間)にヘルシンキにて開催されます。



「ISUグランプリシリーズ」はフィギュアスケート界の3大大会の一つで、世界一決定戦といわれる「グランプリファイナル」への出場権を争う大会です。



美しく、完璧な演技を追求するフィギュアスケート。華やかなその舞台の裏には選手たちの日々の練習、努力があり、常に上を目指し向上しようとする姿勢に共感し、キコーナグループはフィギュアスケートを応援しています。





大会名称：ISUグランプリシリーズ2025 カナダ大会

開催場所：サスカトゥーン/カナダ

大会日程：2025年10月31日～11月2日 (※現地時間)

テレビ放映：

11月2日(日) 午前4時～ 女子ショート テレビ朝日(一部地域を除く)

11月2日(日) 深夜1時55分～ 男子ショート・男女フリー テレビ朝日(一部地域を除く)

出場選手：

男子/三浦佳生 友野一希 イリア・マリニン ケビン・エイモズ ほか

女子/中井亜美 千葉百音 青木祐奈 イザボー・レビト ほか

大会名称：ISUグランプリシリーズ2025 フィンランド大会

開催場所：ヘルシンキ/フィンランド

大会日程：2025年11月21日～23日 (※現地時間)

テレビ放映：

11月22日(土) 午後1時30分～ 男女ショート テレビ朝日(関東地区)

11月23日(日) 午後1時55分～ 男女フリー テレビ朝日系列

出場選手：

男子/鍵山優真 山本草太 アダム・シャオ イム ファ ほか

女子/千葉百音 住吉りをん 松生理乃 アンバー・グレン ほか

※本リリースは現時点での情報を基に作成されており、変更になる場合があります。





【本件に関するお問い合わせ窓口】

アンダーツリー株式会社 営業企画部 担当：森

電話：06-6531-7888/FAX：06-6531-2243

https://www.undertree.co.jp/