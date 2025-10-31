全国で230店舗以上のフィットネスジム「JOYFIT」が「九十九里トライアスロン2025」通称99Tに協賛し「JOYFIT 10Kラン」を開催。健康促進だけでなく、SDG’s活動を実現。

株式会社ヤマウチ

■概要

全国で230店舗以上のフィットネスジム「JOYFIT」を展開する株式会社ヤマウチ（本社：香川県高松市、代表取締役 岡本 将）が、9月27日に開催された「九十九里トライアスロン2025」に協賛。

2023年を1回目とし、今年で3回目の協賛である。「JOYFIT 10Kラン」を開催を通し、運動を通じた健康促進だけでなく九十九里浜のビーチクリーンなど、SDG’s活動にも積極的に取り組みました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3PvZvowZA7w ]

■九十九里トライアスロンとは

九十九里トライアスロン（略称:99T）は2014年を初回とし、今年で12回目の開催である千葉県九十九里で開催の日本最大級のトライアスロンレースです。九十九里の雄大なビーチサイドという最高のロケーションを舞台にレースを楽しめます。99Tは「お祭りトライアスロン」をコンセプトに、トライアスロン初心者にピッタリの大会。カーブの少ない直線のバイクコース、爽やかで心地よい海風を感じながらビーチサイドを駆け抜けるラン、すべてのコースがフラットなので初心者も安心です。

フィニッシュ会場では協賛各社の特設ブースにてイベントも開催されており、ハマグリの網焼きや地元の特産物を楽しめます。

～swim～～bike～

■「JOYFIT 10Kラン」とは？

「JOYFIT10Kラン」は、ランニング初心者からベテランまで、どなたでも参加が可能なカテゴリーです。また、JOYFIT会員様はもちろん、トライアスロン出場者のご家族やご友人の方も気軽にご参加いただける「九十九里トライアスロン」でも大人気のカテゴリーとなっています。

九十九里浜の美しくの雄大な海岸沿いを中心に設定されたコースであり、最大の魅力として、トライアスロンのランパートと同じコースを同じ時間に走ることができます。

今回のテーマは...

「海と、風と、走る10Kラン ～ただの10kmじゃない。九十九里浜でしか見られない景色がある～」

■「JOYFIT 10Kラン」開催レポート ～海風を感じながら102名が爽快ラン～

今年の「JOYFIT 10Kラン」では、過去最多102名のランナーが九十九里浜を疾走しました。

ゲストランナーに、プロランニングコーチ白方健一さんを迎え、スタート前にランニグのアドバイスや一緒に走っていただくなど、出走者に勇気を与えてくださいました。

また、参加者の中には一風変わったランナーが...今年も”名物ランナー”「マイケル」が参加してくれました。多くのランナーと写真を撮るだけでなく、ランニング中も有名な”マイケルポーズ”でランナーや観客をも魅了し、元気や笑顔をもたらしてくれました。

JOYFITトレーナーセクションのメンバーもスターターや準備運動を務め、JOYFITブランド全体で

「JOYFIT 10Kラン」「九十九里トライアスロン 2025」を盛り上げました。

■「ビーチクリーン活動」など、SDG’s活動も

「JOYFIT 10Kラン」終了後は会場を使用させていただいた感謝の気持ちを込めて、九十九里の「ビーチクリーン」を実施しました。ビーチクリーンは歩いてゴミを拾うことにより、出場者のリカバリーもしてもらいたいと思いました。

一見綺麗な九十九里浜ですが、よく見ると小さなゴミがたくさん。

一般の方にも参加いただき、JOYFITスタッフとともに一つ一つ確認しながら清掃しました。

ビーチクリーン後は九十九里浜が綺麗になり、参加者の笑顔もあふれ印象的な時間となりました。

■「JOYFIT」ブランドの思い

JOYFITは、「笑顔と健康のために」という理念のもと、フィットネスの力で地域に元気を届ける活動を行っています。九十九里トライアスロンへの協賛を通じて、挑戦を楽しむ多くの方々の背中を押し、

地域の活性化に寄与してまいりました。また、SDG’sの取り組みの一環として、大会中には参加者や

JOYFITスタッフとともにビーチクリーン活動を実施。美しい九十九里の自然環境を守ることも、

私たちの大切な使命のひとつです。JOYFITはこれからも、フィットネスと地域が共に輝く未来を目指し、持続可能な社会の実現に向けて歩み続けます。

■会社概要

会社名： 株式会社ヤマウチ

代表者： 代表取締役 岡本 将

設立： 1950年5月

本社所在地： 〒761-8057 香川県高松市田村町397番地

ウェブサイト： https://y-grp.com/