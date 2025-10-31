ひろみちお兄さん（佐藤弘道氏）推薦！　新刊『今からでも大丈夫！　子どものSOSは「育て直し」のチャンス』11月11日発売

株式会社 セルバ出版

セルバ出版（東京都文京区/代表取締役 森忠順）は、『今からでも大丈夫！ 子どものSOSは「育て直し」のチャンス』を2025年11月11日より全国書店にて発売いたします。

■本書の特徴

「子どものSOSは子育ての見直しのチャンス。親が変われば、子どもも変わる」

２１年間の中学高校の教員生活、幼稚園の園長、子育て相談、自身の４人の子育て経験の中で著者がたどりついたのが、「育て直し」「育ち直し」の考え方でした。

子どもの成長とともに親、子そのほかの関係性の中でも、さまざまな壁にぶつかります。その状況を何とか改善しようと力を尽くしても解決できない深い悩みもでてきますが、「育て直し」「育ち直し」の考え方を知ることで解決の糸口を見出すことができるでしょう。

目の前の子どもの状態だけでなく、親の関わり方やこれまでの親子関係、さらには親自身の成育歴にも目を向けることで、子どもが発しているSOSの根本的な原因が見えてくるのです。

本書は、事例をあげながら、「育て直し」「育ち直し」による心の育ちや実際に家庭で「育て直し」「育ち直し」を行うときのポイントなどをお伝えしています。

子ども、親子関係、家族関係の悩みやお困り感を抱え続ける方々へ問題解決の一助となれば幸いです。また、子育て中のどなたにも役立つノウハウも「子育て十訓＋α」として示しています。

■目次・著者略歴・書誌情報

【目次】

第１章 「育て直し」「育ち直し」とは、何か？

第２章 子どもの「育て直し」のサインと方法

第３章 親の「育ち直し」、夫婦の「育ち直し」

第４章 家庭でやってみよう、「育て直し」「育ち直し」

第５章 子育ての奥義、「子育て10訓＋α」

第６章 親子でウェルビーイングな未来を目指して

【著者略歴】松永高弘（まつなが・たかひろ）

クペリ（一般社団法人子ども子育て・教育研究所）代表

1962年、愛知県豊橋市生まれ。三重県四日市市在住。

三重県四日市市あおい幼稚園・桜あおい幼稚園園長。

中学高校での21年間の教員生活、幼稚園の園長、子育て相談、自身の４人の子育て経験をもとに本書を出版。

園長業務とともに、「育て直し」「育ち直し」の観点から子育て相談や講演活動を行っている。

【書誌情報】

■書名：『今からでも大丈夫！ 子どものSOSは「育て直し」のチャンス』

■著者名：松永高弘

■発売日：2025年11月11日

■定価：1,980円（本体1,800円＋税10％）

■判型：四六判

■頁数：248頁

■ISBN:9784868510048

■発売元：株式会社セルバ出版

■URL : https://seluba.co.jp/

◇販売場所：11月11日より全国書店そのほかで順次発売

セルバ出版HP：https://seluba.co.jp/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4868510045