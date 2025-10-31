犬好きの、犬好きによる、犬好きのためのことば集『犬がもっと愛しくなる　いぬことば』が11月13日に発売！

株式会社ナツメ社

実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は、『犬がもっと愛しくなる いぬことば』（https://amzn.asia/d/bnCWUdM）を11月13日に発売します。

■正統派犬用語からSNSで話題になった造語まで

「犬吸い」「うれション」「柴ドリル」など、犬好きの間で独自に生み出された言葉たち。SNSで共感を呼び、拡散されたことで、犬好き界隈で定着した言葉も少なくありません。

本書では、そうしたSNSで話題になった言葉から、犬の体や行動に関する言葉まで100個を取り上げて紹介！

■挿絵は、人気イラストレーターによる描き下ろし

言葉を表現した挿絵は、SNSでも人気を集めるヨシモフ郎さんの描き下ろしです。飼い主の心の声まで描写された、おもしろ＆かわいいイラストに共感必至です！

■言葉を入り口に、犬の知識も学べる

取り上げた言葉に関連して、犬の生態や雑学、あるあるネタなども紹介。新米飼い主さんにとっても役立つ知識が満載です！

【目次】

犬にまつわることばを50音順で掲載

犬吸い、犬をしまえ、うれション、拒否犬、食パン、パウマーク、パグ座り、パピーリフト、ヒコーキ耳、ワンプロ……など

【監修者・イラストレーター紹介】

監修：増田 宏司（ますだ こうじ）

東京農業大学教授、獣医師、博士（獣医学）。1974年愛媛県生まれ。東京大学大学院農学生命科学研究科獣医学博士課程修了。専門は、動物行動学、行動治療学。犬の様々な行動を解明しながら、犬と飼い主の両方に目を向けた研究を行う。著書には『犬の幸せ 私の幸せ～ワンコ先生が教える動物行動学』（恒文社）『このくらいはわかって！ ワンコの言い分』（さくら舎）などがある。

イラストレーター：ヨシモフ郎（よしもふろう）

漫画家、イラストレーター。コロナ禍をきっかけに、愛犬のドベとノラとの思い出を漫画にしてInstagramに投稿したところ、話題に。趣味はゲームと読書のインドア派だけど犬となら旅にも出る。好きな食べ物は納豆とサツマイモ（犬も食べられるため）。夜な夜な犬に隠れてチョコレートを食べている。著書に『ドベとノラ 犬がくれた優しい世界』（KADOKAWA）がある。

【書籍情報】

『犬がもっと愛しくなる いぬことば』

監修：増田 宏司（ますだ こうじ）

イラスト：ヨシモフ郎（よしもふろう）

発行：ナツメ社

定価：1,430円（税込）

仕様：四六判／208ページ／オールカラー

発売日：2025年11月13日

Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/bnCWUdM

【同時発売・姉妹書籍紹介】

『猫がもっと愛しくなる ねこことば』

監修：山本 宗伸（やまもと そうしん）

イラスト：麦ママ／猫久（むぎまま／ねこひさ）

発行：ナツメ社

定価：1,430円（税込）

仕様：四六判／208ページ／オールカラー

発売日：2025年11月13日

Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/0bexWPa

【本リリースに関するお問い合わせ】

ナツメ出版企画株式会社 編集部

TEL：03-3295-3921 FAX：03-3291-1305

E-mail： info@natsume.co.jp

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-52 ナツメ社ビル3階

https://www.natsume.co.jp/